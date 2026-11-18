Il disco esce il 4 dicembre e raccoglie venti tracce. Ad anticiparlo, il 21 novembre, il singolo «L’applauso è per noi!»

Renato Zero riparte dalle canzoni che hanno accompagnato la sua formazione musicale. Si intitola Le mie radici il nuovo album del cantautore, in uscita il 4 dicembre per Tattica: venti tracce costruite attorno a un repertorio di classici internazionali, riletti attraverso nuovi testi in italiano.

Al centro del disco ci sono diciotto reinterpretazioni di brani legati agli artisti che Zero indica tra i propri riferimenti. A completare la raccolta sono «I miei miti» e «La mia generazione», quest’ultima proposta in una versione in studio inedita. Il progetto, disponibile in preorder, ricostruisce così una parte della sua biografia attraverso gli ascolti, dalle scoperte dell’infanzia alle canzoni che hanno continuato ad accompagnarlo durante la carriera.

L’anticipazione arriverà il 21 novembre con L’applauso è per noi!, adattamento di The Winner Takes It All degli ABBA. Il brano è un esempio del lavoro di riscrittura alla base dell’album: alle melodie originali Zero affianca parole italiane, portando quelle canzoni nel proprio universo narrativo.

La selezione attraversa oltre cinquant’anni di musica e riunisce interpreti e autori di epoche diverse. Ci sono Louis Armstrong, Elvis Presley ed Etta James, insieme a Elton John, Dionne Warwick e Barry Manilow. Il percorso comprende anche Whitney Houston, Bob Marley, i Chicago e le Supremes, oltre agli ABBA. A tenere insieme nomi e repertori è il legame con la formazione del cantante.

Per presentare il disco, Zero ha scelto di rievocare «Renatino», il bambino che era prima di salire sul palcoscenico. «La musica è stata mia compagna di giochi prima e la mia fedele maestra poi», racconta nel testo che accompagna l’annuncio. Un richiamo all’infanzia che chiarisce il senso del titolo e la prospettiva autobiografica della raccolta.

Alla realizzazione hanno partecipato i musicisti che lavorano abitualmente con Zero e gli arrangiatori Adriano Pennino, Danilo Madonia e Alterisio Paoletti. Gli arrangiamenti comprendono interventi corali e orchestrali, parte della rilettura musicale che accompagna la riscrittura dei testi.