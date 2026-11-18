Alessandra Drusian e Fabio Ricci potrebbero tornare in gara a trent’anni dalla vittoria del 1997. Dagli esordi all’Eurovision, dalle polemiche ai continui rifiuti: la storia del duo che non ha mai smesso di inseguire il Festival.

Ventinove esclusioni, una vittoria e trent’anni trascorsi a cercare di tornare dove tutto era cominciato. La storia dei Jalisse potrebbe avere un nuovo capitolo proprio al Festival di Sanremo 2027. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal Quotidiano Nazionale e firmata da Gabriele Parpiglia, Alessandra Drusian e Fabio Ricci sarebbero stati scelti da Stefano De Martino per partecipare alla prossima edizione della manifestazione. Un ritorno tra i Big che arriverebbe esattamente trent’anni dopo il successo di Fiumi di parole, la canzone con cui nel febbraio 1997 conquistarono il primo posto all’Ariston.

Per il momento, però, manca la conferma ufficiale. L’entourage del duo non ha confermato la notizia e sarà necessario attendere l’11 dicembre, quando Stefano De Martino annuncerà il cast durante Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1. La possibilità è comunque sufficiente a riaccendere l’attenzione su una delle vicende più particolari della storia recente del Festival: quella di due artisti che Sanremo lo hanno vinto, ma che da allora non sono più riusciti a parteciparvi come concorrenti.

Chi sono i Jalisse: Alessandra Drusian e Fabio Ricci, una coppia nella musica e nella vita

Dietro il nome Jalisse ci sono Alessandra Drusian, nata a Oderzo, in provincia di Treviso, il 18 maggio 1969, e Fabio Ricci, nato a Roma il 5 settembre 1965. Il loro incontro risale al 1990, quando entrambi avevano già iniziato a lavorare nel mondo della musica.

Alessandra aveva partecipato al programma televisivo Gran Premio, condotto da Pippo Baudo, e si era fatta conoscere attraverso diversi concorsi canori. Fabio era invece un cantautore e musicista, con un’esperienza nel gruppo Vox Populi. Si incontrarono nell’ambiente discografico, inizialmente per una possibile collaborazione artistica, ma il loro rapporto si sviluppò soprattutto a partire dal 1992, quando iniziarono anche una relazione sentimentale.

Nei primi anni Novanta decisero di costruire un progetto musicale comune, scegliendo una strada indipendente rispetto alle grandi case discografiche. Nell’ottobre del 1993 fondarono una propria etichetta, investendo direttamente nella produzione delle loro canzoni.

Anche il nome del duo ha una storia particolare. Jalisse deriva da Jaleesa, un personaggio della serie televisiva americana Tutti al college, spin-off de I Robinson. Come hanno raccontato gli stessi artisti, il nome era inizialmente legato all’idea di chiamare un’eventuale figlia Jalissa, prima di essere adattato per il loro progetto musicale.

Nel 1999 Alessandra e Fabio si sono sposati a San Giovanni Rotondo, in Puglia. Dal matrimonio sono nate due figlie, Angelica e Aurora.

La vittoria a Sanremo 1997 con Fiumi di parole

Il loro percorso sanremese comincia prima della vittoria che li renderà famosi. Nel 1995 partecipano alle selezioni di Sanremo Giovani con Vivo. L’anno successivo arrivano al Festival nella categoria Nuove Proposte con Liberami, classificandosi al sesto posto.

Nel febbraio 1997 tornano all’Ariston, questa volta tra i Campioni. Il brano è Fiumi di parole, una ballata melodica costruita intorno alla voce di Alessandra Drusian, con la musica composta da Fabio Ricci e il testo scritto da Alessandra insieme a Carmen Di Domenico.

In una successiva intervista, Drusian ha raccontato che parte delle parole della canzone erano nate sul terrazzo della loro abitazione romana, sotto un albero di mandarini. Un dettaglio domestico per un brano destinato a diventare uno dei più riconoscibili della musica italiana degli anni Novanta.

La 47ª edizione del Festival, condotta da Mike Bongiorno, si conclude il 22 febbraio con la vittoria dei Jalisse. Una sorpresa per molti osservatori, anche perché il duo si presenta con un percorso discografico indipendente e senza la notorietà di altri artisti in gara.

Il successo li porta anche all’Eurovision Song Contest del 1997, organizzato a Dublino, dove rappresentano l’Italia e conquistano il quarto posto. Nello stesso anno pubblicano l’album Il cerchio magico del mondo.

Sembra l’inizio di una carriera destinata a svilupparsi rapidamente. Invece, il rapporto tra i Jalisse e il mercato musicale italiano si rivelerà molto più complicato.

Le polemiche dopo Sanremo e le accuse di plagio

La vittoria del 1997 non viene accolta soltanto con applausi. Nei giorni successivi al Festival si apre un dibattito sul risultato, sulla provenienza discografica del duo e soprattutto sulle presunte somiglianze tra Fiumi di parole e Listen to Your Heart, il successo del 1988 dei Roxette.

L’accostamento tra i due brani, alimentato da alcuni programmi televisivi e dalla stampa dell’epoca, dà origine ad accuse di plagio, che non equivalgono tuttavia a una violazione accertata. I Jalisse hanno sempre respinto quelle contestazioni, rivendicando l’originalità della composizione.

Le polemiche finiscono per accompagnare una vittoria che avrebbe dovuto rappresentare soprattutto un’occasione di affermazione artistica. E mentre Fiumi di parole rimane nella memoria collettiva, la successiva produzione musicale del duo non riesce a ottenere una visibilità paragonabile a quella del 1997.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, però, continuano a scrivere, pubblicare dischi ed esibirsi. Negli anni realizzano album come I’ll Fly, Siedi e ascolta, Linguaggio universale e Voglio emozionarmi ancora, portando avanti anche attività dal vivo e progetti indipendenti.

Perché i Jalisse sono stati esclusi 29 volte da Sanremo?

È proprio dopo il 1997 che comincia la parte più singolare della loro storia. Dal 1998 al 2026, secondo quanto raccontato dal duo, ogni tentativo di tornare in gara al Festival si conclude con una mancata selezione. In totale, ventinove esclusioni consecutive.

La prima arriva nel 1998, quando propongono Le cime del Tibet. Negli anni successivi continuano a presentare nuove composizioni, attraversando direzioni artistiche differenti e cambiamenti profondi nella musica italiana.

Tra i brani candidati senza successo figurano Linguaggio universale, È proprio questo quello che ci manca, No, no, no, no, no! e Taratata, proposto per l’edizione 2026.

Il dato delle ventinove esclusioni è diventato progressivamente un elemento quasi inseparabile dall’identità pubblica dei Jalisse. Ogni anno, quando vengono annunciati i cantanti in gara, il loro nome torna a circolare insieme alla domanda sul perché non siano stati selezionati.

Non esiste però una spiegazione ufficiale unica per tutti questi rifiuti. Le selezioni sono state effettuate da direzioni artistiche diverse, in contesti e con criteri cambiati nel corso del tempo. Attribuire la lunga assenza a un’unica decisione o a un presunto veto significherebbe trasformare una vicenda complessa in una conclusione non dimostrata.

I due artisti hanno espresso più volte amarezza per la situazione, ma hanno anche imparato a raccontarla attraverso l’ironia. Con il tempo, la loro esclusione annuale è diventata un tormentone televisivo e social, capace di coinvolgere anche un pubblico che nel 1997 non era ancora nato.

Dal ritorno come ospiti nel 2024 all’Isola dei Famosi: cosa hanno fatto i Jalisse

Parlare di trent’anni lontano dall’Ariston non significa che i Jalisse siano scomparsi dalla musica o dalla televisione. Oltre alla loro produzione discografica e ai concerti, Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno continuato a partecipare a programmi di intrattenimento.

Nel 2023 hanno preso parte a L’Isola dei Famosi, mostrando al pubblico anche la loro dimensione privata e familiare.

Il momento più significativo arriva però nel febbraio 2024, quando Amadeus e Fiorello li invitano a esibirsi al Festival di Sanremo. Per la prima volta dopo ventisette anni dalla vittoria, il duo torna a cantare Fiumi di parole sul palco dell’Ariston, accompagnato dall’orchestra diretta per l’occasione da Beppe Vessicchio e Leonardo De Amicis.

È un ritorno molto atteso, ma non una partecipazione alla competizione: i Jalisse vengono invitati come ospiti e non figurano tra gli artisti in gara.

Nel 2026 partecipano anche a Canzonissima, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, continuando a mantenere un rapporto con il pubblico televisivo e con il repertorio che li ha resi celebri.

Sanremo 2027, cosa sappiamo del possibile ritorno

L’indiscrezione sul Festival 2027 arriva in un momento di novità anche sul fronte professionale. Secondo quanto riportato da All Music Italia, Alessandra Drusian e Fabio Ricci avrebbero affidato il management a Michele Torpedine, professionista che in passato ha lavorato con artisti come Zucchero e Il Volo.

Il Quotidiano Nazionale sostiene inoltre che Stefano De Martino, affiancato dal consulente artistico Fabrizio Ferraguzzo, avrebbe particolarmente apprezzato la proposta musicale del duo. Si tratta, però, di anticipazioni giornalistiche: nessuna partecipazione è stata ancora ufficializzata dalla Rai.

Il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio, mentre i nomi dei cantanti saranno annunciati l’11 dicembre. Soltanto allora sarà possibile sapere se il trentesimo tentativo dei Jalisse si trasformerà davvero in un ritorno tra i Big.

Per Alessandra Drusian e Fabio Ricci sarebbe molto più di una ricorrenza. A trent’anni da Fiumi di parole, tornare in competizione significherebbe poter presentare una nuova canzone senza che sia necessariamente la vittoria del 1997 a parlare per loro. Perché, nella lunga storia dei Jalisse, la curiosità più grande non riguarda soltanto il motivo delle ventinove esclusioni. Riguarda soprattutto la musica che, per tutti questi anni, il pubblico di Sanremo non ha avuto occasione di ascoltare.