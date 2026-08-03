La fine del web: quando l’AI smette di generare traffico

L’ascesa dell’AI search e il boom della ricerca zero-click stanno prosciugando le visite ai siti web, spingendo la rete verso un’autofagismo informativo senza precedenti. In Italia il 62,1% delle ricerche non porta da nessuna parte.

La fine del web è un dato di fatto. Per oltre trent’anni, la struttura fondamentale dell’informazione online si è retta su un patto implicito: i publisher e i creatori di contenuti fornivano conoscenza e analisi; i motori di ricerca, in cambio, redistribuivano traffico e visibilità.

Nel 2026, quel patto appare definitivamente compromesso. Gli ultimi rilevamenti di settore descrivono quello che molti sociologi e analisti definiscono la fine del web per come lo abbiamo conosciuto: la transizione da un ecosistema aperto di nodi interconnessi a un ambiente chiuso gestito da sintesi algoritmiche.

L’elemento di rottura decisivo è il consolidamento della AI Search. Come confermato dai dati recenti diffusi da Similarweb, le AI Overviews e le interfacce conversazionali avanzate di Google compaiono ormai in oltre il 43% delle ricerche negli Stati Uniti, trasformando la ricerca d’informazione in un’esperienza interamente interna al motore.

Non è un fenomeno solo d’Oltreoceano, l’Italia è assolutamente in media con quello che succede negli Stati Uniti. Secondo i dati elaborati da Similarweb e Sparktoro, nei primi mesi del 2026 il 62,1% delle ricerche non porta da nessuna parte, non genera alcun click.

La dittatura della ricerca zero-click e la crisi dell’editoria

Le conseguenze sul traffico web sono strutturali. Le analisi di SparkToro evidenziano come oltre sei ricerche su dieci si concludano oggi senza che l’utente esegua un solo clic verso un sito esterno. Questa ricerca zero-click appaga il bisogno informativo immediato attraverso riassunti generativi, ma priva la fonte originale del contatto diretto con il lettore.

Il Digital News Report 2026 del Reuters Institute certifica la portata di questo stravolgimento. Nell’Executive Summary del report, l’autore Jim Egan descrive con lucidità la sfida esistenziale per le testate: «Ci troviamo di fronte a una rottura fondamentale nel modello di distribuzione dell’informazione, in cui il ruolo del web aperto come principale punto di accesso alla conoscenza viene sistematicamente sostituito da interfacce sintetiche».

Gli editori globali prevedono un calo fino al 40% dei referral di traffico da ricerca nei prossimi tre anni. La combinazione tra l’affermazione degli answer engine e la migrazione del pubblico verso i video social ha disintermediato l’informazione tradizionale. Senza visite ai siti, vengono meno le entrate pubblicitarie e gli abbonamenti diretti, mettendo a rischio la sostenibilità del giornalismo d’inchiesta e della produzione di dati primari.

L’uroboro artificiale

Il paradosso socio-tecnologico della fine del web risiede nel fatto che le stesse intelligenze artificiali che stanno prosciugando la rete necessitano di contenuti umani freschi e verificati per funzionare. Poiché la paralisi economica riduce la produzione di nuovi articoli, blog ed elaborati originali, i grandi modelli linguistici hanno iniziato a cibarsi di contenuti generati da altre AI.

Come nota ancora Jim Egan nel suo report: «L’ironia di questa transizione risiede nel fatto che i sistemi d’intelligenza artificiale rischiano di prosciugare proprio quella fonte di giornalismo umano indipendente e verificato da cui dipende la qualità delle loro stesse risposte».

Questo fenomeno di cannibalizzazione informativa porta al cosiddetto “model collapse”: gli algoritmi consumano i propri dati sintetici, amplificando errori, allucinazioni e semplificazioni. La rete rischia così di trasformarsi in un cortocircuito ricorsivo, in cui macchine citano altre macchine all’interno di un deserto di fonti reali.

Quale futuro per la conoscenza digitale?

La fine del web come spazio democratico e plurale non è una condanna irreversibile, ma impone un cambio di paradigma. L’editoria e i creatori di contenuti stanno cercando di adattarsi puntando su ciò che l’AI non può simulare: la presenza sul campo, la trasparenza delle fonti, la reputazione dell’autore e il rapporto diretto con le comunità.

Tuttavia, senza un chiaro riconoscimento normativo del valore dell’infrastruttura informativa e una remunerazione equa per l’utilizzo dei contenuti da parte dei modelli generativi, l’illusione della risposta automatica rischia di nascondere la progressiva estinzione della conoscenza reale.