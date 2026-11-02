Oro in calo, cosa sta succedendo al bene rifugio e perché preoccupa i risparmiatori

Oro ai minimi da un anno: il bene rifugio è ancora sicuro? Ecco i motivi del crollo del 30% e cosa aspettarsi per il futuro

Sembra che il metallo giallo abbia perso il suo tocco. Il prezzo dell’oro è infatti sceso sotto la soglia psicologica dei 4.000 dollari l’oncia, scivolando fino a minimi intorno ai 3.880 dollari, livelli non visti da oltre un anno.

Nella giornata odierna l’oro ha mostrato un lieve rimbalzo, ma si tratta di un recupero modesto, che non cancella la portata della correzione. Il calo complessivo supera infatti il 30% rispetto ai massimi di gennaio, quando le quotazioni si avvicinavano a 5.600 dollari l’oncia.

Un arretramento di questa entità non può che segnalare un cambiamento profondo nelle aspettative degli investitori e nel modo in cui il mercato prezza rischio, inflazione e politica monetaria.

La discesa non è stata infatti causata da un singolo evento, ma dalla convergenza di fattori macroeconomici, finanziari e tecnici che hanno temporaneamente indebolito il ruolo dell’oro come bene rifugio.

Fed, inflazione e rendimenti reali

Il motore principale della correzione è di natura macroeconomica. Le tensioni geopolitiche e l’alto indebitamento di quasi tutti i Paesi occidentali hanno spinto i rendimenti reali dei bond al rialzo.

Quando il rendimento offerto da bond diventa più attraente, l’oro (che non genera interessi) perde competitività. Il costo-opportunità di detenerlo cresce e gli investitori preferiscono spostare capitali verso strumenti che garantiscono un rendimento certo.

Non è quindi solo una questione di domanda fisica, ma è soprattutto il confronto con obbligazioni e cash a penalizzare il metallo prezioso. Il mercato teme che la Fed possa mantenere i tassi elevati più a lungo del previsto, e questa prospettiva pesa sul metallo giallo più di quanto gli acquisti delle banche centrali riescano a sostenerlo.

In questo quadro, l’inflazione elevata non basta a proteggere l’oro, se i rendimenti reali salgono, la narrativa del bene rifugio passa in secondo piano rispetto alla logica del costo-opportunità.

Vendite forzate e debolezza dei mercati azionari

Ad accelerare la discesa sono state anche le vendite forzate da parte degli investitori e le liquidazioni in un contesto di debolezza dei mercati azionari nelle ultime settimane, soprattutto del comparto tech.

La scorsa settimana molti operatori hanno dovuto ridurre posizioni per coprire perdite e far fronte a richieste di margini. L’oro, il cui prezzo è ancora notevolmente superiore a quello degli anni scorsi ed era quindi facilmente liquidabile, è diventato uno dei primi asset da vendere.

La rottura della soglia psicologica dei 4.000 dollari ha poi innescato vendite automatiche e stop-loss, scatenando una discesa più rapida e violenta. Nonostante gli acquisti delle banche centrali, il metallo non ha agito da tipico bene rifugio: la domanda istituzionale continua a fornire un supporto di fondo, ma non è stata sufficiente a compensare la pressione dei flussi finanziari e la riallocazione verso bond e liquidità.

Il mercato ha quindi privilegiato la sicurezza del rendimento rispetto alla protezione del valore, almeno nel breve periodo.

La debolezza azionaria dei giorni scorsi, in particolare quella dei titoli tecnologici, ha così finito per travolgere anche l’oro, che in altre fasi avrebbe potuto beneficiare della ricerca di riparo.

Le prospettive sull’oro

Per il futuro, specialmente a breve termine, molto dipenderà dai dati sull’inflazione, dalle mosse della Fed e dall’evoluzione dei rendimenti reali. Alcuni osservatori, tuttavia, prevedono un recupero a lungo termine legato a fattori strutturali: debito pubblico elevato, domanda delle banche centrali, incertezza geopolitica e ricerca di diversificazione.

Il crollo recente non cancella quindi il ruolo strategico dell’oro, ma ricorda che nel breve periodo il metallo giallo resta vulnerabile alla forza dei tassi e alla competizione di bond e liquidità.

Finché i rendimenti reali resteranno elevati, l’oro potrà faticare a recuperare stabilmente i massimi, anche se i fattori strutturali continueranno a offrire un potenziale di ripresa nel medio-lungo periodo.