Una giuria federale di Brooklyn ha giudicato Huawei colpevole di 10 capi d’accusa su 12: frode bancaria e telematica, violazione delle sanzioni sull’Iran, riciclaggio e cospirazione per il furto di segreti industriali. Cadono le due accuse più pesanti, cioè l’associazione per delinquere e l’ostruzione alla giustizia. La pena sarà decisa il 14 settembre 2027 e l’azienda ha già annunciato appello.

Poteva andare a finire peggio, ma il colosso cinese non esce proprio bene. Dieci su dodici, è il conto con cui una giuria federale di Brooklyn ha chiuso il processo penale a Huawei: colpevole di frode bancaria, frode telematica, violazione delle sanzioni americane sull’Iran, riciclaggio e cospirazione per il furto di segreti industriali.

L’azienda asiatica delle telecomunicazioni, a processo insieme a tre società collegate, è stato però assolto dalle due accuse che i procuratori avevano messo al centro del caso: l’associazione per delinquere prevista dalla legge antiracket (la RICO, nata contro la mafia) e la cospirazione per ostacolare la giustizia. In aula Huawei era stata descritta come un’impresa criminale. La giuria non ha seguito l’accusa fino in fondo.

Le banche e la società in Iran

Il filone più vecchio risale al 2018. Secondo l’accusa, Huawei ha nascosto a HSBC, Standard Chartered e BNP Paribas (riporta Reuters) di controllare Skycom, società attiva in Iran, per muovere denaro aggirando le sanzioni. «Quando i media hanno cominciato a fare domande sulle attività di Huawei in Iran, lo hanno fatto anche le sue banche», ha detto ai giurati la procuratrice Meredith Arfa.

È lo stesso caso che nel dicembre 2018 portò all’arresto in Canada di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria e figlia del fondatore Ren Zhengfei. Nel 2021 Meng ha raggiunto un accordo con i procuratori ed è tornata in Cina, e le accuse contro di lei sono state archiviate l’anno dopo. In aula, però, la dichiarazione allegata a quell’accordo è stata mostrata ai giurati: lì si ammetteva che l’azienda aveva fatto affari illegalmente in Iran. Al processo non c’era nessuna persona fisica.

Codice copiato e un braccio robotico

Nel 2020 sono arrivate le accuse di spionaggio industriale. Secondo Associated Press, tra gli episodi ricostruiti in aula ci sono router con codice sorgente copiato, un dipendente mandato a fotografare un apparato di un concorrente a una fiera di Chicago e un braccio robotico portato via dal laboratorio di un’altra azienda. Negli atti compaiono come vittime Cisco, Motorola Solutions, T-Mobile, Quintel e Fujitsu.

La difesa ha parlato di episodi isolati, opera di pochi tra gli oltre 200 mila dipendenti, e di materiale in buona parte già pubblico. L’avvocato Brian Heberlig ha ricordato anche i miliardi pagati in licenze, per il 75% ad aziende americane. Il dibattimento, aperto il 9 settembre, ha visto sfilare più di 60 testimoni dell’accusa e 15 della difesa.

Cosa succede adesso

La data da segnare è il 14 settembre 2027, quando la giudice Ann Donnelly fisserà la pena. Per un’azienda non c’è il carcere: si parla di multe, confische e risarcimenti. AP stima cifre potenzialmente nell’ordine dei miliardi di dollari, ma oggi l’importo non lo conosce nessuno.

Prima arriverà il ricorso. «Ci aspettiamo senz’altro di fare appello», ha detto Heberlig a Reuters. Deluso dalle condanne, ha letto l’assoluzione sul racket come la prova di una «cultura della conformità in buona fede». In una nota, Huawei sostiene che quell’assoluzione confermi l’assenza di basi fattuali delle accuse e dia ragione alla linea tenuta negli ultimi otto anni.

L’impatto sul business

Qui le certezze si fermano, Huawei è già fuori dal mercato americano: dal 2019 è nella lista nera commerciale di Washington, che le limita l’accesso alla tecnologia statunitense, e non può vendere apparati agli operatori Usa. Anche Canada e Regno Unito l’hanno esclusa dalle proprie reti. Altrove smartphone e infrastrutture continuano a vendere. Quanto peserà una condanna penale nei contratti con governi e operatori di altri Paesi, le fonti oggi non lo dicono. In parte lo dirà la cifra fissata a settembre.