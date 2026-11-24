Con il singolare tra Tomas Machac e Liam Draxl, i numeri 2 delle rispettive squadre, ha preso il via la sfida tra Cechia e Canada, e con essa le Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Un solo precedente tra i due, quest’anno al Challengere di Jinan, con la vittoria di Draxl al terzo set. Ma in realtà è la Cechia ad essere favorita, e la vincitrice del confronto potrebbe affrontare proprio l’Italia in semifinale. L’Italia di Coppa Davis guidata da Filippo Volandri, ha conquistato la prestigiosa insalatiera nelle ultime tre edizioni: gli azzurri esordiranno nei quarti di finale mercoledì alle 16 contro la Corea del Sud. In caso di successo, tornerebbero poi in campo contro la vincente di Cechia-Canada, venerdì alle 16, per le semifinali. Ovviamente non c’è Jannik Sinner, assente per infortunio, mentre nella scorsa edizione aveva deciso di non partecipare per evitare troppi impegni ravvicinati e le nostre speranze sono affidate a Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Andrea Vavassori.

La carica degli azzurri

Reduce dalle Atp Finals di Torino Flavio Cobolli si lancia con gran de entusiasmo sulle Final Eight di Bologna: “È stata una settimana pazzesca, mi è piaciuto molto giocare il mio primo Masters. Ora siamo felici di essere tornati a Bologna. Per me la Coppa Davis significa tutto, adoro stare in squadra con i ragazzi”. Anche Lorenzo Musetti, che ha avuto una stagione difficile a causa degli infortuni, è motivato: “Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso un po’ di anni fa – ha detto il toscano -, sicuramente quest’anno è stato difficile e far parte della squadra, quindi essere qui significa tanto. Come ho sempre detto a Filippo la mia disponibilità è sempre stata la priorità. Quando si viene qui non bisogna pensare a sé stessi ma al bene della squadra. Nelle due vittorie di Davis non ho gioito individualmente come avrei voluto perché non ho dato una grande mano con i miei risultati, spero stavolta di avere la possibilità di riscattarmi ma la priorità resta il bene della squadra”. Ma il più entusiasta di tutti è Matteo Berrettini che sperava nella convocazione ma non ne aveva certezza: “Quando sono uscite le convocazioni sapevo che mi sarei dovuto far trovare pronto, perché il capitano ci aveva detto che quelle ufficiali sarebbero arrivate più avanti. Da quando sono bambino giocare in Davis è il sogno più grande che potessi avere e sono contento di essere ancora qui per un altro anno”.

Le favorite

Oltre all’Italia che ha avuto un sorteggio molto favorevole le candidate al successo finale sono la Spagna di Alcaraz e Jodar e la Germania di Aleksander Zverev, entrambe dalla parte opposta del tabellone rispetto agli azzurri. L’Italia infatti potrà affrontarle solo in finale, prima si giocheranno Spagna-Austria e Germania-Gran Bretagna con una probabile semifinale Spagna-Germania, mentre gli azzurri affronteranno la Corea del Sud e in caso di vittoria la vincente tra Repubblica Ceca e Canada.