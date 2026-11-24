Lo studio italiano UNICORN, pubblicato su Nature Medicine, apre nuove prospettive nella cura del tumore del colon: quattro settimane di immunoterapia prima dell’intervento hanno eliminato le cellule tumorali anche in alcuni pazienti con forme finora considerate resistenti.

Quattro settimane di trattamento prima di entrare in sala operatoria e, in alcuni pazienti, nessuna traccia di cellule tumorali vitali nel tessuto asportato. È il risultato raggiunto da un gruppo di ricercatori italiani che potrebbe contribuire a cambiare l’approccio terapeutico al tumore del colon, aprendo nuove prospettive anche per quella larga parte di pazienti che, fino a oggi, ha beneficiato poco o nulla dei progressi dell’immunoterapia oncologica.

Lo studio UNICORN, promosso dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e pubblicato il 2 novembre sulla rivista scientifica Nature Medicine, ha sperimentato una nuova strategia basata sulla somministrazione di due anticorpi monoclonali prima dell’intervento chirurgico, ottenendo risultati particolarmente incoraggianti anche nelle neoplasie tradizionalmente considerate resistenti a questo tipo di trattamento.

La scoperta non equivale ancora alla disponibilità di una nuova cura, né permette di parlare di guarigione definitiva, ma rappresenta un importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi attraverso i quali il sistema immunitario può essere indotto a riconoscere e contrastare le cellule tumorali.

Tumore del colon e immunoterapia: cosa ha scoperto lo studio italiano UNICORN

La sperimentazione clinica di fase 2 ha coinvolto 56 pazienti con un tumore del colon localmente avanzato, operabile e senza metastasi a distanza, suddivisi in quattro gruppi in base alle caratteristiche molecolari della neoplasia e al trattamento ricevuto.

I ricercatori hanno valutato l’efficacia di due farmaci, il botensilimab e il balstilimab, utilizzati in combinazione oppure, nel caso del primo, come singolo trattamento. Si tratta di anticorpi monoclonali appartenenti alla famiglia degli inibitori dei checkpoint immunitari, farmaci progettati per contrastare alcuni dei meccanismi attraverso i quali le cellule tumorali riescono a sottrarsi alla risposta del sistema immunitario.

La particolarità dello studio consiste nella scelta di intervenire prima dell’operazione chirurgica, attraverso quella che in oncologia viene definita terapia neoadiuvante. Invece di attendere l’asportazione della massa tumorale, i ricercatori hanno sfruttato le settimane precedenti all’intervento per stimolare la risposta immunitaria, verificando successivamente, attraverso l’analisi dei tessuti, quante cellule neoplastiche fossero ancora vitali.

È proprio l’esame del materiale asportato durante l’operazione ad aver restituito i risultati più significativi.

Perché alcuni tumori del colon sono resistenti all’immunoterapia

Per comprendere la portata della ricerca italiana è necessario distinguere due grandi categorie di tumori del colon, caratterizzate da un diverso funzionamento dei meccanismi cellulari deputati alla riparazione degli errori del DNA.

La prima comprende i tumori definiti dMMR, nei quali questo sistema di riparazione è deficitario. L’accumulo di mutazioni genetiche rende generalmente queste neoplasie più riconoscibili dal sistema immunitario e, di conseguenza, più sensibili ai trattamenti immunoterapici.

La seconda categoria comprende invece i tumori pMMR, che rappresentano la grande maggioranza dei carcinomi del colon. In questi casi il sistema di riparazione del DNA è funzionante e le cellule neoplastiche tendono a essere meno facilmente riconosciute dalle difese dell’organismo. Sono quelli che, nel linguaggio dell’oncologia, vengono spesso definiti tumori immunologicamente «freddi», proprio per la loro scarsa capacità di innescare una risposta immunitaria efficace.

Se negli ultimi anni l’immunoterapia ha modificato profondamente le prospettive terapeutiche dei pazienti appartenenti alla prima categoria, ottenere risultati analoghi nella seconda ha rappresentato una delle sfide più complesse della ricerca oncologica. Lo studio UNICORN suggerisce che questa resistenza, almeno in alcuni pazienti e in determinate condizioni, potrebbe essere superata.

Un mese di immunoterapia: i risultati della sperimentazione

Nei pazienti con tumori già considerati sensibili all’immunoterapia, la combinazione dei due anticorpi monoclonali ha prodotto risultati particolarmente significativi: in 13 pazienti su 14, pari al 93%, l’analisi dei tessuti dopo l’intervento non ha rilevato cellule tumorali vitali. In tutti i pazienti di questo gruppo è stata inoltre osservata una risposta patologica maggiore, con una quantità di tumore vitale residuo non superiore al 10%.

Ancora più interessante, per le possibili ricadute sulla pratica clinica futura, è quanto osservato nei pazienti con le forme tradizionalmente resistenti. In questo gruppo, il trattamento combinato ha ottenuto una risposta patologica completa nel 29% dei casi e una risposta patologica maggiore nel 36%.

Risultati più contenuti sono stati registrati nei pazienti trattati con un solo farmaco: nelle forme sensibili all’immunoterapia la risposta patologica completa è stata osservata nel 29% dei casi, mentre nelle forme resistenti non sono state riscontrate risposte patologiche complete o maggiori.

Il dato suggerisce che la combinazione dei due anticorpi potrebbe offrire opportunità terapeutiche superiori rispetto all’impiego del singolo farmaco, soprattutto nei tumori meno sensibili all’immunoterapia. Saranno tuttavia necessari studi comparativi più ampi per confermare questa indicazione.

Come funziona la nuova immunoterapia contro il tumore del colon

A differenza della chemioterapia tradizionale, che agisce direttamente sulle cellule in rapida proliferazione, l’immunoterapia punta a rendere il sistema immunitario più efficace nel riconoscere e contrastare la malattia.

Le cellule tumorali possono infatti sfruttare alcuni meccanismi biologici, normalmente utilizzati dall’organismo per evitare reazioni immunitarie eccessive, per sfuggire all’attacco delle proprie difese. I farmaci sperimentati nello studio italiano intervengono su due di questi meccanismi, conosciuti come CTLA-4 e PD-1.

Il botensilimab è un anticorpo di nuova generazione progettato per potenziare l’attivazione immunitaria contro il tumore, mentre il balstilimab contrasta uno dei segnali attraverso i quali le cellule neoplastiche possono ostacolare l’attività dei linfociti T.

L’ipotesi alla base della combinazione è che intervenire contemporaneamente su questi due meccanismi possa rendere vulnerabili anche alcune neoplasie che riescono a sottrarsi all’azione delle immunoterapie convenzionali.

Un altro elemento centrale della sperimentazione riguarda il momento in cui viene somministrato il trattamento. Agire quando il tumore è ancora localizzato e prima che la malattia abbia sviluppato metastasi potrebbe offrire condizioni biologiche più favorevoli alla risposta immunitaria rispetto a quelle riscontrate negli stadi più avanzati.

La ricerca italiana e il possibile cambio di paradigma nella cura del cancro

Lo studio è stato coordinato da Filippo Pietrantonio, direttore dell’Oncologia medica gastroenterologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con Filippo Ghelardi come primo autore, e ha coinvolto diversi centri italiani, tra cui l’Istituto Oncologico Veneto di Padova, in collaborazione con la Fondazione GONO GI.

«Siamo di fronte a un vero e proprio cambio di prospettiva», ha spiegato Pietrantonio, sottolineando l’importanza di utilizzare le molecole più innovative quando la malattia è ancora potenzialmente guaribile.

Per lungo tempo, infatti, numerosi farmaci oncologici di nuova generazione sono stati sperimentati inizialmente nei pazienti con malattia metastatica o che avevano già affrontato altre linee di trattamento. Portare queste strategie nelle fasi precedenti della malattia significa esplorare la possibilità di intervenire quando esistono ancora concrete prospettive di eradicazione del tumore.

L’obiettivo futuro non riguarda soltanto la riduzione della massa tumorale prima dell’intervento, ma anche la possibilità di diminuire il rischio di recidive e, qualora ulteriori sperimentazioni lo consentissero, ridurre la necessità di altri trattamenti oncologici dopo l’operazione.

Gli effetti collaterali e i limiti dello studio

Nonostante i risultati promettenti, l’immunoterapia non è priva di effetti indesiderati. Stimolare il sistema immunitario può infatti provocare reazioni infiammatorie che coinvolgono anche tessuti e organi sani.

Nello studio UNICORN sono stati registrati effetti avversi di origine immunitaria in circa il 41% dei partecipanti, con manifestazioni prevalentemente riconducibili a sintomi simil-influenzali e diarrea. Tutti i pazienti sono comunque arrivati all’intervento chirurgico, che nel 98% dei casi ha rispettato i criteri temporali stabiliti dalla sperimentazione.

Il principale limite della ricerca rimane il numero relativamente ridotto dei partecipanti: ciascuno dei quattro gruppi era composto da appena 14 pazienti e l’assegnazione ai trattamenti non era randomizzata.

Inoltre, l’assenza di cellule tumorali vitali nei tessuti analizzati dopo l’intervento non dimostra, da sola, che la malattia non possa ripresentarsi negli anni successivi. Per stabilire se questa strategia sia effettivamente in grado di aumentare le probabilità di guarigione e migliorare la sopravvivenza saranno necessari periodi di osservazione più lunghi e sperimentazioni su popolazioni più ampie.

Quando sarà disponibile la nuova immunoterapia per il tumore del colon?

La combinazione sperimentata nello studio UNICORN non rappresenta ancora uno standard terapeutico per i pazienti con carcinoma del colon operabile. I risultati costituiscono però il presupposto per proseguire la ricerca, individuando le caratteristiche biologiche che permettono di prevedere quali pazienti abbiano maggiori probabilità di rispondere al trattamento.

Presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è già stato avviato il reclutamento per UNICORN 2, una nuova fase della sperimentazione inserita anche nel contesto del progetto europeo IMPACT CRC, che coinvolge istituzioni scientifiche di diversi Paesi. L’obiettivo è approfondire i meccanismi della risposta immunitaria e sviluppare strategie terapeutiche sempre più personalizzate.

Una delle prospettive più interessanti è proprio quella di riuscire a distinguere, prima ancora di iniziare la terapia, i pazienti destinati a beneficiarne da quelli per i quali sarebbe invece preferibile ricorrere a trattamenti differenti, evitando così di esporli inutilmente a possibili effetti collaterali.

Tumore del colon-retto, perché la diagnosi precoce rimane fondamentale

Il tumore del colon-retto è una delle neoplasie più diffuse in Italia, con circa 49 mila nuove diagnosi stimate nel 2024 e una sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi pari al 65% negli uomini e al 66% nelle donne, secondo i dati riportati dal ministero della Salute.

Nonostante i progressi delle terapie, la diagnosi precoce continua a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per migliorare le prospettive dei pazienti. In Italia i programmi di screening prevedono generalmente la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni tra i 50 e i 69 anni, con un’estensione fino ai 74 anni in alcune Regioni. In caso di positività, viene proposta una colonscopia di approfondimento.

Proprio la possibilità di individuare la malattia quando è ancora localizzata potrebbe assumere un’importanza ulteriore alla luce delle nuove strategie immunoterapiche.

La vera novità dello studio UNICORN, dunque, non risiede soltanto nella rapidità con cui è stata osservata la regressione tumorale, ma nella possibilità di rimettere in discussione una delle convinzioni più consolidate dell’oncologia moderna: che alcune forme di tumore del colon siano sostanzialmente insensibili all’immunoterapia. Una barriera biologica che la ricerca italiana ha dimostrato di poter superare, almeno in una parte dei pazienti, e che potrebbe aprire la strada a nuove opportunità terapeutiche.