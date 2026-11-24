La sera prima dell’ultimo giorno di riprese, mentre il resto della troupe era uscito a divertirsi per le strade di Vienna, Pedro Pascal era nella sua stanza d’albergo a studiare Mozart. Per tre mesi aveva trascorso quattro ore al giorno esercitandosi con il violoncello, uno strumento che aveva imparato a portare ovunque, persino in palestra, e che teneva accanto al letto affinché fosse la prima cosa che vedeva al mattino e l’ultima prima di addormentarsi. Una disciplina quasi ossessiva, necessaria per diventare Alex Serian, il protagonista di Behemoth! – Una vita. Da ricomporre., il nuovo film scritto e diretto da Tony Gilroy, nelle sale italiane dal 3 dicembre.

Eppure, nel raccontare il personaggio, Pascal finisce inevitabilmente per raccontare anche se stesso, il rapporto con il successo arrivato relativamente tardi, il tempo assorbito dal lavoro, il bisogno di appartenenza e quella particolare forma di solitudine che può accompagnare persino una delle persone più amate e riconoscibili dello spettacolo contemporaneo.

«Mi manca questo personaggio come non mi è mai mancato nessun altro prima», confessa l’attore cileno-americano, classe 1975, che dopo aver attraversato alcuni dei più grandi universi narrativi degli ultimi quindici anni, da Game of Thrones a Narcos, da The Mandalorian a The Last of Us, ha trovato nel cinema di Gilroy un’occasione per confrontarsi con qualcosa di molto più intimo.

Non ci sono mondi da salvare, creature fantastiche da combattere o superpoteri da imparare a controllare. C’è un uomo che ha trascorso gran parte della propria esistenza perfezionando il linguaggio attraverso cui comunicare con gli altri, senza necessariamente imparare a vivere con loro.

Behemoth!, il nuovo film di Pedro Pascal

Alex Serian è un violoncellista di talento che torna a Los Angeles dopo vent’anni trascorsi lontano dalla città. Il ritorno lo conduce nel mondo dei musicisti che registrano le colonne sonore di Hollywood, costringendolo contemporaneamente a confrontarsi con la propria storia familiare, le relazioni lasciate in sospeso e le conseguenze delle scelte compiute nel corso della sua esistenza.

Accanto a Pascal, nel cast figurano Olivia Wilde, Eva Victor, Will Arnett, Matthew Lillard e Margarita Levieva, mentre dietro la macchina da presa Tony Gilroy, già autore di Michael Clayton e di Andor, costruisce un racconto nel quale la musica diventa il dispositivo attraverso cui passato e presente si incontrano, facendo riaffiorare ricordi, rimpianti e interrogativi rimasti senza risposta.

L’idea del film risale alle sessioni di registrazione della colonna sonora di Rogue One: A Star Wars Story, quando Gilroy, osservando il lavoro dell’orchestra, aveva iniziato a immaginare un film dedicato a quelle persone che contribuiscono a rendere memorabili le immagini del cinema senza quasi mai comparire sullo schermo.

Per realizzarlo ha coinvolto nove compositori, tra cui James Newton Howard, Michael Giacchino, Alan Silvestri ed Emily Bear, affidando alla musica una funzione narrativa che va ben oltre quella di accompagnamento.

Pedro Pascal e il paragone con Marcello Mastroianni

Tra i riferimenti cinematografici di Gilroy c’è anche l’Italia. Il regista cercava un protagonista capace di restituire al film una particolare combinazione di malinconia, ironia, fascino e leggerezza, evocando la sensibilità del grande cinema italiano e di Marcello Mastroianni.

Un’associazione che ha trovato in Pascal il suo interprete ideale.

«Aveva tutto quel brio, quel fascino, quella naturale capacità di attirarti verso di sé», ha spiegato Gilroy, ricordando il loro primo incontro.

Il riferimento a Mastroianni è diventato anche parte del rapporto personale tra regista e attore: Gilroy ha regalato a Pascal un manifesto cinematografico con l’attore italiano, mentre Pascal gli ha consegnato quello di Una squillo per l’ispettore Klute, film amato da entrambi, chiedendogli scherzosamente di restituirglielo una volta terminate le riprese.

Ma dietro la leggerezza che Gilroy riconosce nel suo protagonista si nasconde un lavoro di preparazione tutt’altro che semplice. Per rendere credibile Pascal nei panni di un musicista professionista è stata organizzata una vera e propria struttura di formazione, con alcuni dei migliori violoncellisti della California impegnati ad accompagnarlo quotidianamente nello studio dello strumento.

Non si trattava di trasformarlo in un concertista, quanto di renderne autentici i gesti, la postura, il rapporto fisico con il violoncello e quella familiarità che soltanto chi trascorre un’intera vita accanto a uno strumento può possedere.

Pedro Pascal: «Casa è dove sono le persone che amo»

Alex è un uomo continuamente in movimento, apparentemente privo di un luogo da chiamare casa. Che cosa significa invece casa per lei?

«Recentemente ho avuto una conversazione molto interessante su questo argomento. Avevo comprato una casa e mi sono reso conto di essere incompatibile con quell’esperienza. Forse non era il quartiere giusto, avevo anche dei vicini terribili. L’ho venduta e immediatamente mi sono sentito liberato da una sorta di peso psicologico. Ho capito che, per il modo in cui sono cresciuto e per la vita nomade che ho vissuto, casa è dove sono le persone. E questo mi fa sentire molto a mio agio».

Il suo personaggio ha dedicato gran parte della propria esistenza all’arte, forse sacrificando le relazioni personali. È qualcosa in cui si riconosce?

«Non credo di aver scelto consapevolmente la carriera a discapito delle relazioni. Si tratta piuttosto di un’identità che ha cominciato a prendere forma quando ero molto giovane e che ha continuato a evolversi, rendendomi l’adulto che sono oggi».

Pascal ricorda l’infanzia trascorsa al cinema con il padre, le prime richieste di poter frequentare un corso di recitazione quando aveva appena otto anni, la passione per il nuoto progressivamente sostituita da quella per il teatro e, successivamente, gli anni trascorsi sui palcoscenici americani, quando i piccoli ruoli televisivi servivano soprattutto a pagare l’affitto.

Adesso, però, la prospettiva è cambiata.

«Mentirei se non riconoscessi quanto tempo occupa il lavoro e quanto irreale possa diventare la percezione del tempo su un set. Prima di iniziare un film qualcuno ti dice di essere incinta, poi finisci le riprese, inizi un altro progetto, nasce il bambino e quando termini quello successivo ha già un anno. È una cosa che, in un certo senso, mi inquieta. Forse dovrei rallentare un po’. Vorrei prestare maggiore attenzione alle cose che accadono fuori dal set, affinché non mi sfuggano».

Da Game of Thrones a The Last of Us, il ruolo che gli ha cambiato la vita

Prima di diventare uno dei volti più richiesti di Hollywood, Pedro Pascal ha trascorso quasi due decenni costruendo la propria carriera lontano dai riflettori delle grandi produzioni. Il successo internazionale, arrivato quando aveva quasi quarant’anni, ha avuto un punto di svolta preciso.

Quale ruolo ha rappresentato il momento decisivo della sua carriera?

«C’è stato un ruolo televisivo che mi ha cambiato la vita e al quale sono ancora oggi debitore: quello di Oberyn Martell in Game of Thrones. Nessuno dimentica quanto fosse straordinaria la scrittura di quella serie».

Ciò che Pascal ricorda con maggiore gratitudine non sono necessariamente le grandi battaglie o gli effetti speciali, quanto le scene costruite intorno al dialogo tra due personaggi, momenti di tensione nei quali la spettacolarità lasciava spazio alla qualità della scrittura e della recitazione.

A Game of Thrones è seguito Narcos, un’esperienza che l’attore paragona a una lunga successione di film indipendenti girati in Colombia, prima dell’arrivo di The Mandalorian e The Last of Us, produzioni televisive capaci di riprodurre, anche sul piccolo schermo, la dimensione spettacolare del cinema.

«Ma sono cresciuto guardando film, andando al cinema e sognando il cinema. Un ruolo come questo è qualcosa che desideravo da prima ancora di andare all’università».

Pedro Pascal e la sfida di imparare a suonare il violoncello

Come si costruisce un rapporto così autentico con uno strumento che non si è mai suonato prima?

«La prima indicazione di Tony, prima ancora che entrassero in gioco gli agenti o i contratti, è stata quella di procurarmi un violoncello e portarlo ovunque. Era importante che la relazione fisica con uno strumento di quelle dimensioni risultasse credibile, tanto quanto la posizione delle dita o il movimento dell’archetto».

Per Pascal la difficoltà maggiore è stata accettare la distanza tra la correttezza dei gesti e il suono effettivamente prodotto, continuando a esercitarsi senza la gratificazione che normalmente accompagna l’apprendimento di uno strumento musicale.

La preparazione prevedeva lo studio di passaggi di Mozart, Bach e Čajkovskij, oltre alle composizioni originali realizzate per il film, in modo che ogni movimento corrispondesse alla musica registrata dai professionisti.

L’attore, tuttavia, esclude categoricamente un futuro in orchestra.

«Non sarei così crudele da infliggere a qualcuno un simile livello di illusione», scherza.

Il successo, la famiglia e le fragilità di Pedro Pascal

Tra le dimensioni più personali di Behemoth! c’è il rapporto tra Alex e il fratello, interpretato da Will Arnett, che ha permesso a Pascal di attingere alla propria esperienza familiare.

Quanto ha portato della sua vita privata nella costruzione di questa relazione?

«Sono molto legato ai miei fratelli. Ho una sorella maggiore, un fratello minore e una sorella minore, e noi quattro siamo estremamente uniti. Esiste un lato di noi, una vulnerabilità o una rabbia, che soltanto un fratello, un partner o un figlio può aver visto».

È proprio attraverso questa relazione che Alex, un uomo abituato a esprimere le proprie emozioni attraverso il violoncello, riesce a mostrare aspetti di sé che normalmente tiene nascosti.

Per Pascal, interpretare un personaggio tanto complesso ha significato anche confrontarsi con le proprie vulnerabilità, con le aspettative che accompagnano le relazioni e con la necessità di imparare a perdonarsi.

Che cosa le ha lasciato Alex?

«Una parte dell’amore che provo per lui e della capacità di comprenderlo rappresenta per me una forma di guarigione. Significa rivolgere lo sguardo verso se stessi, verso le proprie vulnerabilità, e riuscire a perdonarsi abbastanza da avere il coraggio di lasciare libera un’altra persona».

A 51 anni, Pascal racconta di aver imparato anche ad apprezzare le esperienze che la recitazione gli permette di vivere, comprese quelle che non appartengono direttamente alla sua esistenza. Essere sposato, diventare padre, attraversare mondi immaginari: possibilità che l’attore ha incontrato attraverso i propri personaggi e che oggi guarda con gratitudine, piuttosto che concentrarsi sulla loro assenza dalla propria vita.

Imparare a essere se stessi

In fondo, il viaggio di Alex Serian pone una domanda che riguarda chiunque abbia trascorso una parte considerevole della propria esistenza cercando di corrispondere alle aspettative degli altri: quando arriva il momento di smettere di essere ciò che il mondo si aspetta e cominciare a capire chi si è davvero?

Esiste un momento in cui bisogna liberarsi dalle aspettative altrui per vivere autenticamente?

«Prima arriva, meglio è. Ma credo che non si possa raggiungere quel punto senza attraversare un percorso di errori, delusioni verso se stessi e paure da affrontare, per scoprire che cosa si desidera veramente, che cosa ci tiene ancorati e che cosa conta di più».

È forse questa la dimensione più interessante del Pedro Pascal contemporaneo. Proprio nel momento in cui Hollywood sembra non poter fare a meno di lui, l’attore scopre nel ritratto di un musicista fragile e irrisolto la possibilità di interrogarsi sul prezzo del successo, sul tempo e sulla libertà di non dover essere sempre ciò che gli altri desiderano.

Anche quando ciò che gli altri desiderano è Pedro Pascal.