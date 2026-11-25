Martedì positivo per le squadre italiane. Fabregas blinda i playoff ed è terzo alle spalle di Real Madrid e Psg, Allegri ritrova i partenopei nella notte più difficile.

A leggere la classifica della lunga fase a girone della Champions League, c’è il rischio che giri la testa. Il Como di Fabregas alle spalle solo di Real Madrid e Psg: un sogno costruito sulla base solida del lavoro del tecnico catalano che ha consegnato ai lariani una dimensione internazionale pur essendo al debutto assoluto. La vittoria contro l’AEK Atene è stata meno scintillante delle lezioni impartite a Lipsia, Manchester United e Lens ma proprio per questo forse più significativa perché le avversarie cominciano a studiare per bene il Como e a temerlo e rispettarlo come una grande.

I playoff sono blindati ed è già un risultato straordinario. Se a gennaio contro Psg e Barcellona, dopo essere passato dl vaglio dell’altra rivelazione che è il Betis, Fabregas riuscisse ad arrampicarsi a quota 16 punti si potrebbe gridare al miracolo.

E’ stata, però, anche la notte dell’orgoglio del Napoli. A Manchester i partenopei hanno giocato la miglior partita della stagione, quella che forse può far dire ad Allegri che il peggio è davvero alle spalle. La vittoria è sfumata nel finale, ma il punticino guadagnato (2-2 il risultato) sarà prezioso nell’inseguimento ai playoff per i quali servono 7 punti nelle ultime tre contro Bruges, Sabah e Viking.

Il pareggio è importante ma non è l’unica cosa che conta. Anzi. Pesa molto più la prestazione che il Napoli è riuscito a mettere in campo andando oltre l’emergenza di una decina di assenti, con una panchina tirata all’osso, senza mai rinunciare a far male a una delle peggiori versione del City che, però, ha una potenza di fuoco superiore. Allegri ha superato Maresca nel confronto tra panchine e, forse, è riuscito ad entrare nella testa dei suoi per mostrargli la strada verso un prosieguo di stagione diverso dall’incipit.

La prossima partita, quella contro il Sassuolo, rimane più importante perché in campionato non c’è più margine d’errore. Allegri, però, ha spiegato di avere fiducia nella ricetta trovata e che Napoli resterà anche De Bruyne nonostante il mal di pancia autunnale. Serviranno tutti per cercare la rimonta, ma almeno da ieri sera una strada c’è.