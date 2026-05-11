Google Fitbit Air, il nuovo tracker senza schermo che costa già meno del previsto

Il nuovo Google Fitbit Air è appena arrivato e punta subito su una formula molto chiara: meno schermo, più dati, più benessere quotidiano. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, il nuovo activity tracker senza display di Google è già disponibile in preordine su Amazon con un bundle lancio particolarmente interessante: 99,99 euro invece di 144,98 euro, con cinturino sportivo in silicone incluso oltre al cinturino standard in tessuto.

Una mossa che intercetta bene il momento: il pubblico cerca dispositivi smart legati alla salute, al sonno, all’attività fisica e al monitoraggio personale, ma senza necessariamente voler spendere cifre da smartwatch premium. Fitbit Air prova a stare proprio lì, in quella fascia in cui il wearable diventa accessorio quotidiano, leggero, quasi invisibile.

Il nuovo tracker Google senza display

Fitbit Air è il nuovo activity tracker di Google pensato per essere indossato tutto il giorno e tutta la notte. Non ha schermo, non vuole sostituire lo smartphone e non punta sull’effetto smartwatch. La sua funzione è un’altra: raccogliere dati su movimento, allenamento, sonno e parametri di salute, per poi organizzarli nell’app Google Health, compatibile con Android e iOS.

La novità più forte è l’integrazione con Google Health Coach, il sistema basato su Gemini che promette analisi personalizzate, suggerimenti su fitness, recupero e sonno e una lettura più intelligente dei dati raccolti dal dispositivo. L’acquisto include anche una prova di tre mesi di Google Health Premium.

Perché l’offerta Amazon può attirare anche chi non cerca uno smartwatch

Il punto non è soltanto il prezzo. Il bundle con il cinturino sportivo rende Fitbit Air più appetibile per chi lo vuole usare davvero durante allenamenti, camminate, palestra o routine quotidiane. Su Amazon è possibile scegliere la colorazione del tracker tra tre opzioni, quella del cinturino sportivo tra quattro varianti e la taglia, S o L. La disponibilità è indicata dal 26 maggio 2026.

È un prodotto che parla agli appassionati di tecnologia, ma non solo. Interessa chi fa fitness, chi vuole controllare meglio il sonno, chi cerca un wearable affidabile ma economico e chi compra online spinto dall’offerta giusta al momento giusto. In questo senso, la forza del marchio Google e la riconoscibilità di Fitbit fanno il resto.

Salute, fitness e AI: il nuovo terreno dei wearable

Il lancio di Fitbit Air conferma una direzione ormai evidente: i wearable non sono più solo contapassi evoluti, ma piccoli strumenti di interpretazione del corpo. Il dato grezzo conta meno della capacità di trasformarlo in consiglio, routine, abitudine. E qui Google prova a giocare la carta più forte: l’intelligenza artificiale applicata al benessere personale.

A 99,99 euro, con un cinturino sportivo incluso nel bundle Amazon, Fitbit Air entra quindi in una fascia molto competitiva. Non è il dispositivo per chi vuole notifiche, display e funzioni da smartwatch completo. È invece il tracker per chi vuole qualcosa di più silenzioso, più semplice e potenzialmente più continuo: un accessorio da polso che lavora in background, mentre la salute diventa sempre più una questione di dati, abitudini e piccoli segnali quotidiani.