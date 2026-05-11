Annalisa: euforia pop per sedicimila a Milano – La scaletta

Milano si è trasformata per una notte nella capitale del pop italiano. All’Unipol Dome, Annalisa ha portato in scena uno spettacolo costruito come un viaggio dentro il suo universo musicale: luci taglienti, visual futuristici, coreografie essenziali ma potenti e soprattutto una presenza scenica sempre più sicura.
Davanti a migliaia di fan, la cantante ligure ha alternato i grandi successi degli ultimi anni ai brani più recenti, muovendosi con naturalezza tra atmosfere dance ed emozioni più intime. Il pubblico ha risposto fin dalle prime note, cantando ogni ritornello e trasformando il palazzetto in un enorme coro collettivo.
Più che un semplice live, quello milanese è sembrato la fotografia di un momento preciso della carriera di Annalisa: la definitiva consacrazione come una delle protagoniste del pop italiano contemporaneo.
La scaletta del concerto
Canzone estiva (intro)
Dipende
Ragazza Sola
Chiodi
Bye Bye
Il mondo prima di te
Nuda
Eva+Eva
Movimento lento
Avvelenata
Delusa
Tsunami
Stelle
Euforia
Sweet Dreams (Are Made of This)
Indaco Violento
Dieci / Alice e il blu / Bonsai / STORIE BREVI
Sinceramente
Mon Amour
Esibizionista
Maschio
Emanuela
Piazza San Marco
Canzone estiva
Tropicana / Disco Paradise
Amica
Una tigre sul letto continua a parlarmi
Bellissima
Io sono