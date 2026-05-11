Annalisa: euforia pop per sedicimila a Milano – La scaletta

La vocalist conquista l’Unipol Dome di Milano con uno show travolgente tra hit, emozioni e grande energia scenica

Milano si è trasformata per una notte nella capitale del pop italiano. All’Unipol Dome, Annalisa ha portato in scena uno spettacolo costruito come un viaggio dentro il suo universo musicale: luci taglienti, visual futuristici, coreografie essenziali ma potenti e soprattutto una presenza scenica sempre più sicura.

Davanti a migliaia di fan, la cantante ligure ha alternato i grandi successi degli ultimi anni ai brani più recenti, muovendosi con naturalezza tra atmosfere dance ed emozioni più intime. Il pubblico ha risposto fin dalle prime note, cantando ogni ritornello e trasformando il palazzetto in un enorme coro collettivo.

Più che un semplice live, quello milanese è sembrato la fotografia di un momento preciso della carriera di Annalisa: la definitiva consacrazione come una delle protagoniste del pop italiano contemporaneo.



La scaletta del concerto

Canzone estiva (intro)

Dipende

Ragazza Sola

Chiodi

Bye Bye

Il mondo prima di te

Nuda

Eva+Eva

Movimento lento

Avvelenata

Delusa

Tsunami

Stelle

Euforia

Sweet Dreams (Are Made of This)

Indaco Violento

Dieci / Alice e il blu / Bonsai / STORIE BREVI

Sinceramente

Mon Amour

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Piazza San Marco

Canzone estiva

Tropicana / Disco Paradise

Amica

Una tigre sul letto continua a parlarmi

Bellissima

Io sono