Ecco come dare vita alle tue idee creative con l’Ai di Google: Veo3, Nano Banana, NotebookLM e Gemini

L’Intelligenza Artificiale di Google è il vostro nuovo alleato per superare il blocco creativo e dare vita a contenuti originali, che siano un video, un testo o un’esperienza interattiva, il tutto in pochi minuti. Grazie a strumenti specifici pensati per ampliare creatività e produttività, anche le idee più “spaventose” o complesse possono prendere forma.

Veo3: L’Ai per i vostri video da zero

Con Veo3 potete realizzare video e contenuti multimediali in modo rapido e divertente, senza la necessità di partire da zero. Vi basta descrivere l’atmosfera e l’azione che avete in mente per ottenere clip brevi, suggestive e perfette per la condivisione.

Ad esempio, potete chiedere all’AI di creare scene cinematografiche horror, come il Pov di una telecamera che si muove lungo il corridoio buio di una casa infestata. Se preferite scenari più leggeri, potete immaginare una festa a tema con creature fantastiche o un paesaggio autunnale che prende vita con effetti di luce e movimento. Veo3 è ideale anche per trasformazioni magiche, come un outfit che cambia in tempo reale in un vampiro gotico, o per creare un holiday jingle. È uno strumento che aggiunge un tocco unico e personale ai vostri contenuti.

Nano Banana: trasformate le vostre foto

Per divertirvi a dare sfogo alla creatività visiva, c’è Nano Banana, uno strumento che trasforma le foto in modi sorprendenti. Potete, ad esempio, chiedere di trasformare un vostro selfie in un ritratto con trucco pallido e sfondo nebbioso, mantenendo intatti i vostri lineamenti.

Ma Nano Banana può anche arricchire foto esistenti: potete chiedergli di aggiungere una zucca intagliata che emette fumo viola in un angolo del soggiorno, rendendo lo scatto pronto per i social in pochi secondi.

NotebookLM: organizzazione e connessione intelligente

NotebookLM rende l’ottenimento di informazioni ancora più semplice. Questa Ai è in grado di analizzare le vostre note e i documenti, aiutandovi a capire, collegare e sintetizzare grandi quantità di informazioni in modo intelligente e rapido.

Tra gli utilizzi pratici, potete impiegarlo per creare una mappa dei personaggi di una storia. È anche utile per individuare i trend più curiosi emersi da alcuni report o per costruire in pochi minuti un piano editoriale di sette giorni con ricette stagionali, basato su un file che avete caricato.

Gemini: Il vostro compagno Ai per ogni esigenza

Gemini si presenta come il vostro compagno di intelligenza artificiale sempre pronto ad aiutarvi. Potete rivolgervi a lui per i suggerimenti più svariati. Facciamo degli esempi pratici.

Volete organizzare una cena a tema? Chiedetegli di suggerirvi i piatti perfetti. State cercando il travestimento ideale? Può trovare il costume più spaventoso o divertente che si adatta a voi. Gemini è anche ottimo per darvi idee originali per decorare la casa e creare l’atmosfera giusta per ogni evento.

Gli strumenti AI di Google – Veo3, Nano Banana, NotebookLM e Gemini – vi forniscono la potenza per trasformare rapidamente ogni idea, dalla più ambiziosa alla più leggera, in un contenuto concreto.