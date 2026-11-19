Oltre l’IA c’è la tecnologia quantistica: dalle reti inviolabili della Cina ai supercomputer IBM negli USA, guida semplice a come funziona e a cosa serve

Quando pensiamo alle tecnologie del futuro la mente va inevitabilmente all’intelligenza artificiale, eppure esiste un’altra tecnologia trasformativa che potrebbe definire il futuro della civiltà umana da qui ai prossimi decenni: la tecnologia quantistica.

Cos’è la tecnologia quantistica

Questa tecnologia dal potenziale immenso è in realtà un insieme di strumenti che sfrutta il comportamento della materia e della luce su scala piccolissima, dove le regole della fisica classica non valgono.

Non è una singola invenzione, ma una famiglia: computer quantistici per calcolare, reti quantistiche per comunicare in modo sicuro, sensori ultra precisi e simulatori per studiare molecole e materiali.

L’idea comune è usare fenomeni delicati e controllabili della fisica quantistica, come la capacità di una particella di trovarsi in più possibilità contemporaneamente o di restare legata a un’altra a distanza, per trattare informazioni in modi nuovi.

Come funziona

Per capirne il funzionamento è utile il raffronto con la tecnologia informatica a cui siamo abituati. Un computer normale lavora con bit, che valgono 0 o 1.

Un sistema quantistico utilizza invece unità elementari (i qubit) che possono comportarsi come una combinazione di 0 e 1, e soprattutto possono essere collegate tra loro.

Il punto non è “provare tutto insieme”, ma far sì che le possibilità sbagliate si annullino e quelle giuste emergano, come onde che si sommano o si cancellano. Alla fine si legge un risultato, come si legge una risposta.

Anche la comunicazione usa particelle di luce (i fotoni) per creare chiavi segrete: se qualcuno prova a spiarle, lascia tracce e il messaggio viene scartato. Per il principio di indeterminazione e il teorema di non-clonazione, infatti, osservare un fotone ne altera lo stato, rivelando immediatamente l’intrusione di una spia.

Le sue applicazioni negli USA

Le applicazioni pratiche di queste tecnologie sono più vicine di quanto sembri. Negli Stati Uniti, IBM sta costruendo un supercomputer quantistico-centrico modulare, collegando più processori quantistici ai supercomputer classici tradizionali (CPU e GPU).

L’obiettivo è arrivare a creare il “Quantum Starling”, un supercomputer tollerante ai guasti con 200 qubit logici in grado di eseguire 100 milioni di operazioni quantistiche senza errori.

Il suo scopo sarà quello di risolvere problemi matematici e fisici talmente complessi che anche il più potente supercomputer tradizionale impiegato per migliaia di anni non riuscirebbe a calcolare.

Tale capacità di calcolo verrebbe concretamente applicata, ad esempio, nello sviluppo di farmaci, un simulatore quantistico potrebbe studiare molecole e proteine per capire meglio malattie come l’Alzheimer e progettare cure più mirate.

Nei materiali, potrebbe invece aiutare a creare batterie più durature, pannelli solari più efficienti o fertilizzanti meno inquinanti.

E in Cina

La Cina, invece, ha già costruito la più grande infrastruttura operativa al mondo per la comunicazione quantistica, integrando reti terrestri in fibra ottica e collegamenti satellitari per un’estensione complessiva superiore ai 12.000 chilometri.

Un’infrastruttura che viene impiegata quotidianamente da banche, istituzioni finanziarie, reti energetiche e agenzie governative per proteggere le trasmissioni sensibili.

Pechino sta inoltre dispiegando microsatelliti quantistici di nuova generazione, come il Jinan-1, che ha già stabilito collegamenti ultra-sicuri tra Pechino e il Sudafrica su quasi 13.000 km, mentre l’obiettivo rimane quello di lanciare un servizio di comunicazione quantistica globale entro la fine dell’anno prossimo.

Le difficoltà da superare

Al momento il più grande ostacolo di queste tecnologie rimane la fragilità. Questi sistemi sono sensibili a calore, vibrazioni e disturbi elettromagnetici: basta poco per perdere l’informazione.

Per questo molti laboratori lavorano a temperature vicinissime allo zero assoluto o nel vuoto spinto, con macchine grandi, costose e difficili da mantenere.

A ciò si aggiungono la mancanza di persone specializzate, la necessità di standard comuni e la difficoltà di dimostrare vantaggi reali su problemi utili, non solo su esperimenti di laboratorio. Le aziende devono poi convincere investitori e clienti che i benefici arriveranno, mentre i governi devono bilanciare ricerca, sicurezza e regole.

Il futuro quantistico non arriverà all’improvviso: entrerà prima in nicchie come sicurezza, sensori e simulazioni, poi, se le difficoltà saranno superate, in servizi sempre più quotidiani, dalle banche ai trasporti, dalla sanità alle comunicazioni.