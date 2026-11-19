Il problema al flessore emerso dopo la gara con Medvedev aveva fatto temere il forfait dello spagnolo, che dopo gli esami ha deciso di andare avanti

Carlos Alcaraz scenderà in campo regolarmente domani contro Flavio Cobolli nella terza e inutile partita degli Atp Finals di Torino. Lo spagnolo è già qualificato per le semifinali mentre l’azzurro chiuderà proprio contro di lui l’esperienza a Torino, ma il problema muscolare accusato da Alcaraz al flessore e raccontato dallo spagnolo alla fine della vittoriosa partita con Medvedev ha tenuto tutti col fiato sospeso. Alcaraz si è sottoposto agli esami strumentali e poi ha comunicato che giocherà domani contro Cobolli, a questo punto probabilmente lo spagnolo vede la sfida con Flavio come un test in vista della semifinale di venerdì per la quale è già qualificato.

Un anno fa

Esattamente un anno fa e sempre per le Finals di Torino Alcaraz aveva accusato un problema muscolare al flessore che aveva condizionato la sua partita contro Sinner persa in finale. In quella occasione l’infortunio aveva poi costretto Carlos a rinunciare alle finali di coppa Davis con la Spagna. Adesso l’ambiente spagnolo spera che le condizioni di Carlos non compromettano la sua presenza a Bologna dove la settimana prossima Alcaraz dovrebbe scendere in campo con i suoi connazionali per la conquista dell’insalatiera d’argento.