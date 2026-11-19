Visure catastali, ispezioni ipotecarie, rendite e mappe: cosa si può controllare online su case e terreni, anche di altri, e quando è gratis

Meno code agli sportelli e niente più caccia al tesoro tra uffici e siti per controllare i dati catastali di una casa, di un terreno o di un box. Le visure catastali gratis, le ispezioni ipotecarie, la consultazione delle rendite e le mappe si trovano ora sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dal 16 novembre c’è anche una nuova guida, “I servizi di consultazione catastale e ipotecaria online”, che spiega tutto a cittadini, professionisti e imprese. Serve a chi compra, vende, eredita o vuole semplicemente mettere in ordine le carte.

Visure catastali gratuite: come ottenerle per la propria casa

Chi è proprietario deve entrare nell’area riservata del sito delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Dalla funzione “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili” si scaricano gratis la visura attuale o storica per immobile, la visura attuale per soggetto, la visura della mappa e la planimetria.

C’è anche l’ispezione ipotecaria: l’elenco degli atti registrati sull’immobile, come compravendite e ipoteche, con le relative note e, se disponibile, il documento di riferimento. La ricerca parte dal codice fiscale. Per l’ispezione servono anche gli identificativi catastali dell’immobile, che di solito si trovano nell’atto di acquisto o in una vecchia visura. La gratuità vale per i propri immobili.

Visure catastali anche per gli immobili di altri

Anche per un immobile di cui non si è titolari, nemmeno in parte, si possono chiedere visure online gratuite, senza recarsi allo sportello. Il servizio “Visure catastali di immobili non di proprietà” permette di ottenere la visura attuale per soggetto, la visura della mappa di una o più particelle e la visura, attuale o storica, di un immobile. È gratis dal 1 gennaio 2025 per tutta Italia, esclusi Trento e Bolzano. Le planimetrie, invece, restano riservate ai titolari dell’immobile.

Ipoteca cancellata, rendite e intestatari: i controlli da fare online

Finito di pagare il mutuo, come si scopre se l’ipoteca è stata davvero cancellata? Il “Registro delle comunicazioni” permette di seguire la pratica: indica se la cancellazione è avvenuta, se la richiesta è ancora in esame o se non è possibile eseguirla.

Con “Risultanze catastali” bastano codice fiscale dell’intestatario, comune e provincia in cui si trova l’immobile per conoscere i dati anagrafici dell’intestatario e gli identificativi catastali dei suoi immobili, con titolarità e quote di diritto. Compaiono anche la rendita catastale dei fabbricati, cioè il valore che il Fisco usa come base per calcolare alcune imposte.

Dalla sezione “Consultazione rendite catastali”, inserendo i dati catastali, si scoprono dimensioni e rendita di una casa, oppure superficie, tipo di coltura e redditi di un terreno.

Mappe catastali online: il Geoportale è gratis e senza registrazione

Per vedere dove si trova una particella, cioè il lotto su cui sorge un edificio o si estende un terreno, c’è il “Geoportale cartografico catastale”, che permette di cercare e visualizzare gli immobili sulla mappa. La cartografia si consulta gratis.