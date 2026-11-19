Nell’esclusiva location di Marina Genova, due giorni di esposizione-vendita a ingresso gratuito con oltre 60 artigiani e designer accuratamente selezionati, per celebrare il “saper fare”, tra culture millenarie e innovazione. Il pubblico potrà scoprire manufatti unici e raffinati tra arredo, sculture, ceramiche, abbigliamento, accessori, gioielli e molto altro, con un occhio di riguardo alla sostenibilità, tra materiali di recupero e tecniche naturali.

Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026, a Marina Genova, uno dei più moderni poli internazionali per la grande nautica da diporto, torna alla sua seconda edizione Med Soul, l’esposizione-vendita a ingresso gratuito dedicata all’artigianato di eccellenza del Mediterraneo.

Nei due giorni sono attesi oltre 60 espositori accuratamente selezionati per evocare l’anima mediterranea attraverso l’eccellenza artigianale. Si tratta di una partecipazione diversificata all’insegna dell’alta qualità: dagli artigiani custodi delle più antiche e preziose tradizioni, agli artigiani che propongono, spesso in collaborazione con designer e stilisti, creazioni innovative con materiali di recupero e tecniche sperimentali nel rispetto della sostenibilità.

«Med Soul – dichiara Giuseppe Pappalardo, AD di Marina Genova – intende contribuire a valorizzare l’eccellenza dell’artigianato del Mediterraneo sinonimo di unicità, originalità e qualità, in contrapposizione alla dilagante omologazione dei consumi. Due gli obiettivi dell’evento: creare una straordinaria occasione di incontro tra artigiani e un pubblico selezionato di appassionati e professionisti, nonché divulgare la cultura e la bellezza dell’alto artigianato. Non a caso l’evento sarà aperto gratuitamente a tutti».

COSA SCOPRIRE E COMPRARE A MED SOUL

Arredo e complementi, design e oggettistica, decorazione e restauro, moda, tessuti e gioielli: questi i settori principali in cui operano gli espositori presenti a Med Soul, tra tecniche artigianali tramandate da generazioni, innovazione, recupero e upcycling creativo. Molti i partecipanti, inoltre, che presentano in anteprima a Med Soul opere o collezioni, in gran parte ispirate al tema del Mediterraneo.

Negli spazi del SeaYou Pavilion di Marina Genova, i visitatori possono scoprire e acquistare arredi dal design originale come mobili contenitori, tavoli, librerie nonché straordinari complementi, tra cui lampade, tappeti, preziose cornici, sculture in metallo e creazioni in legno intarsiato. Ampia l’esposizione dedicata all’oggettistica: dai raffinati coltelli da cucina e da collezione lavorati con i migliori acciai e legni pregiati a vasi, ciotole, stoviglie e vassoi realizzati con tecniche, stili e materiali variegati che rappresentano tradizioni vicine e lontane del Mediterraneo.

Per restare in argomento mare, esposte anche opere legate alla Nautica e alla Marineria come eliche interamente realizzate a mano e gozzi in restauro secondo le tradizionali tecniche dei Maestri d’ascia. Non mancano inoltre creazioni handmade pensate per la vita all’aria aperta e per lo svago: dalle tavole da surf in legno, a originali giochi eco-friendly, quadri decorativi meccanici in cartone e legno da azionare manualmente. Imperdibili, ancora, per chi è appassionato di musica, strumenti musicali della tradizione mediterranea, costruiti con grande sapienza artigianale.

Molti gli espositori che narrano attraverso le proprie opere la bellezza delle arti decorative e il fascino del restauro: pittura murale, stucchi e calchi in gesso, recupero di ornamenti storici, riproduzioni di patine antiche con materiali naturali. Svariate ancora le proposte per rivestimenti e pavimenti: dalle tecniche millenarie come il tadelakt marocchino, alle innovazioni come le resine decorative agli elementi di design sostenibile composti da terra, sabbia e fibre vegetali.

Presente a Med Soul anche il fascino dell’artigianato tessile per interni e per l’abbigliamento: plaid, coperte, giacche, gilet e foulard in seta. A questi si uniscono gli accessori, come borse e gioielli, vere e proprie opere d’arte da indossare. Monili unici modellati attraverso il fuoco, lavorati a mano con tecniche antiche e reinterpretati con un design distintivo e contemporaneo. E parlando di suggestione, a Med Soul è possibile immergersi e scegliere tra raffinate fragranze che evocano il mare e le atmosfere della Liguria.

LA CULTURA TRA ARTIGIANATO E DESIGN

Previste a Med Soul numerose aree dedicate alla cultura tra artigianato e design. In esposizione le sperimentazioni progettuali condotte dall’Hybrid Design Lab del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, fondato e coordinato dalla docente di Design Carla Langella, e le creazioni in marmo degli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per il Design Industriale all’Università di Pisa, realizzate coniugando competenze ingegneristiche e saperi artigiani insieme allo studio Gumdesign, l’Associazione Nazionale Le Donne del Marmo e il network La Casa di Pietra.

Varie le eccellenze in rappresentanza del territorio ligure. Il Museo della Filigrana di Campo Ligure propone, attraverso opere della propria collezione, un affascinante racconto che celebra l’incontro tra differenti identità e culture del Mediterraneo. Tra i capolavori esposti una selezione di spille di diversa fattura, provenienza ed epoca, testimonianza della ricchezza artistica e culturale della comunità mediterranea. Il Museo della Carta di Mele mostra alcuni manufatti cartacei, esempi di una tradizione che, nel XVIII secolo, rese Genova uno dei principali centri cartari d’Europa. L’Istituto di Moda Genova esibisce una linea creata per Med Soul dagli studenti del Corso Fashion Design e Sartoria Professionale, ispirata al marmo e all’ardesia, pietre simbolo della Liguria.

IL PROGRAMMA DI MED SOUL 2026

La novità della seconda edizione è rappresentata da un calendario di incontri e dimostrazioni, ideati per approfondire storie, tecniche e linguaggi della maestria artigiana anche in stretta sinergia con designer dalla visione innovativa. Presso la vicina Galleria Arte in Porto, sono in programma due appuntamenti nelle mattine di sabato 5 e domenica 6 dicembre: “Il muratore del gioiello. Una storia di eccellenza e creatività”, con Antonio Piluso di Pilgiò – Gioielli di ricerca (Milano), e “Design e artigianato: sperimentazioni tra natura, tecnologia e memoria dei luoghi”, con Carla Langella, docente di Design all’Università degli Studi di Napoli Federico II, in dialogo con l’architetta genovese e promotrice di Design Laura Palazzini.

Al SeaYou Pavilion si susseguono nelle due giornate coinvolgenti dimostrazioni dal vivo: El Mehdi Aarab di Tadellakt svela “I segreti dell’antico rivestimento marocchino”; Elisa Padrevecchi di Padrevecchi Cornici d’arte (Pisa) parla di “Oro e illusione: doratura a guazzo e mecca a confronto”; Emilio Salvatore Leo del Lanificio Leo (Soveria Mannelli) illustra “I disegni nella tessitura tra progetto virtuale e telaio”; infine, Mirela Nita di TeXa Lab (Ragusa) presenta “TERRAMORFOSI: moduli ed elementi per rivestimento in terra cruda”.

A rendere Med Soul un evento di grande prestigio contribuisce l’esclusiva location di Marina Genova, situata in posizione strategica al centro del Mediterraneo e a pochi minuti dal centro di Genova, antica Repubblica Marinara e città d’arte. Marina Genova si conferma ancora una volta polo nautico di eccellenza nel Mediterraneo e luogo di incontro vivo e accogliente nel ponente genovese, nonché portale di accesso alle eccellenze dell’intero territorio ligure.

Curato da Daniela Cavallaro in collaborazione con Cinzia Sciaccaluga, Med Soul è promosso e organizzato da Marina Genova Aeroporto S.p.A.

Daniela Cavallaro, responsabile eventi e comunicazione di Marina Genova, è ideatrice e curatrice di Yacht&Garden, mostra-mercato del giardino mediterraneo finalizzata alla divulgazione della cultura del verde e del mare e del Classic Boat Show, esposizione di yacht a vela e a motore classici e d’epoca.

Cinzia Sciaccaluga, artigiana, in arte Ceramatta, si occupa di interior design con particolare attenzione al recupero creativo. Utilizza pigmenti naturali e antiche tecniche decorative per trasformare mobili e oggetti in pezzi unici dal forte carattere.