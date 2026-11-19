Un racconto sospeso nel tempo, tra romanticismo e funk contemporaneo. Luci soffuse, un pianoforte stanco e bicchieri mezzi vuoti. È in un piano bar che prende vita “INNAMORATI AL PIANO BAR”, il nuovo singolo di Napoleone & Amelie, in uscita per INRI/METATRON su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 18 novembre e in rotazione radiofonica da venerdì 20 novembre. Due prospettive contrastanti sulla stessa storia d’amore: una voce cerca il coraggio di abbandonarsi, l’altra si rifugia nella distanza. Un dialogo a distanza che attraversa le contraddizioni dell’amore e la tentazione, a volte più facile, di fuggire da ciò che si ama.

La città «bella e disgraziata», qualcuno che resta e qualcuno che balla il twist a Saint-Tropez, l’eco di un’estate che continua a tornare. Sono frammenti di una storia in cui amore e distanza convivono, così come il desiderio di lasciarsi andare e la paura di ciò che questo comporta. Perché amare significa anche scegliere, esporsi, accettare di non poter trattenere tutto. Le voci seguono traiettorie diverse fino al ritornello, dove si incontrano intorno allo stesso ricordo.

Con “INNAMORATI AL PIANO BAR”, Napoleone & Amelie fondono la scrittura della canzone italiana con le sonorità del funk contemporaneo, dando vita a un piccolo film in musica in cui malinconia e ritmo si rincorrono. Resta nell’aria una domanda: cosa succederebbe se, almeno per una notte, si trovasse il coraggio di non distogliere lo sguardo da ciò che si ama davvero?

Il singolo segna la nascita di una collaborazione tra due artisti con percorsi e sensibilità complementari. Napoleone, cantautore, autore e produttore, rilegge la tradizione musicale italiana attraverso il funk, il soul e sonorità internazionali. Amelie (Amelia Villano), cantante e performer, porta al progetto una vocalità versatile e un’attitudine interpretativa maturata tra musica e intrattenimento. In “INNAMORATI AL PIANO BAR” i due artisti trovano nel pop un terreno comune per raccontare storie quotidiane. La naturalezza con cui scrittura e interpretazione si completano lascia intuire quanto Napoleone e Amelie abbiano ancora da dirsi in musica.