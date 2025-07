Constatazione amichevole: il CID si può compilare anche online. Ecco come

Sinistri stradali. Ora la constatazione amichevole si compila anche in formato digitale. Ma il vecchio CID cartaceo non va in pensione

Dal 1° luglio è stata introdotta la possibilità di compilare la constatazione amichevole, in caso di incidente stradale, anche in formato digitale. Tuttavia, per chi preferisce carta e penna, resta valida la possibilità di utilizzare il vecchio modulo cartaceo.

Quanti di noi, almeno una volta nella vita, si sono trovati di fronte al tristemente noto CID: il modulo di constatazione amichevole da compilare in caso di sinistro stradale tra più veicoli? Molti, sicuramente.

Caratterizzato dalle due colonne, una azzurra e una gialla per distinguere visivamente le controparti coinvolte, ha spesso creato difficoltà agli automobilisti. Complicazioni dovute sia alla complessità del modulo, sia allo stato emotivo tipico di situazioni spiacevoli.

E che dire del famoso riquadro dove disegnare la dinamica dell’incidente? Una vera sfida per chi non ha grande dimestichezza con il disegno. Anche se non serve certo essere dei novelli Leonardo Da Vinci per rappresentare i veicoli coinvolti.

Per semplificare queste situazioni e venire incontro agli automobilisti, la tecnologia oggi dà una mano. L’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con il Regolamento n. 56 del 25 marzo 2025, ha previsto l’obbligo per tutte le compagnie assicurative di mettere a disposizione dei clienti strumenti digitali – come app o sezioni dedicate nei siti internet – per compilare online il modulo di constatazione amichevole.

Cosa cambia rispetto al passato

Più che di un cambiamento, è corretto parlare di integrazione. L’IVASS ha chiarito che la nuova modalità digitale non sostituisce quella cartacea, ma si affianca ad essa. Gli automobilisti potranno scegliere se usare il modulo tradizionale o quello digitale, anche in base alla disponibilità del cartaceo al momento del sinistro.

L’abolizione del cartaceo, infatti, avrebbe creato difficoltà soprattutto alle persone anziane o meno avvezze alla tecnologia. Per questo, almeno per ora, le due modalità coesisteranno, lasciando piena libertà di scelta.

Compilare il modulo CAI in digitale ed errori possibili

Saranno le singole compagnie assicurative a dover rendere disponibili le nuove soluzioni digitali. Attraverso apposite app o sezioni dedicate nei siti web, accessibili tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), sarà possibile compilare il modulo direttamente online.

E in caso di errori? Nessun problema. Così come può succedere con il modulo cartaceo, anche nella compilazione digitale possono verificarsi imprecisioni. La normativa prevede che, in caso di incompatibilità tra quanto dichiarato e i danni effettivi riscontrati, o in presenza di errori sostanziali, la constatazione amichevole può essere invalidata anche se firmata da tutte le parti coinvolte.

Inoltre, la Cassazione si è già espressa sull’argomento, chiarendo che eventuali errori nella compilazione del modulo non precludono il diritto al risarcimento. Tuttavia, è necessario, se possibile, fornire prove a supporto della reale dinamica del sinistro.

Insomma, che si scelga carta e penna o la via digitale, il consiglio resta sempre lo stesso: prestare la massima attenzione alla guida per evitare incidenti.