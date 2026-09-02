Batteria fino a 21 giorni e mappe per 3.000 piste da sci: ecco il nuovo Huawei Watch GT 7

Sci, snowboard, ciclismo: la nuova serie Watch GT 7 di Huawei introduce funzioni pensate su misura per chi vive la montagna e la strada. Autonomia fino a 21 giorni, mappe scaricabili per migliaia di comprensori sciistici e un sistema di analisi della prontezza fisica che accompagna ogni giornata dell’utente.

Huawei ha ufficialmente alzato il velo sulla nuova serie Watch GT 7, lo smartwatch che storicamente punta a coniugare al massimo livello le esigenze di chi pratica sporto, con i gusti estetici della vita quotidiana.

Un lancio che arriva in un momento particolare per l’azienda cinese, ormai tra i primi player mondiali del mercato wearable dopo oltre un decennio di investimenti in ricerca e sviluppo nel settore.

Due taglie, uno stile per ogni polso

La serie propone due dimensioni, 46 e 41 millimetri, con colorazioni che vanno dal giallo al blu, dal nero al grigio perla. La variante Pro, riservata al modello da 46 mm, monta una ghiera in ceramica nano-tech antigraffio e un telaio in lega di titanio, abbinati a un cinturino in fluoroelastomero con il design EasyCross per una vestibilità sicura anche nelle uscite più impegnative.

La montagna entra nel polso

Il vero salto in avanti riguarda gli sport invernali. Il nuovo smartwatch rileva automaticamente sci e snowboard, traccia distanza, velocità e dislivello anche senza segnale GPS, e distingue le discese attive dal tempo passato sugli impianti di risalita.

Debutta anche il rilevamento delle curve, che ne conta il numero e ne calcola il raggio, insieme alla misurazione della forza centrifuga nelle curve strette. Per chi si allena in pista, gli utenti possono scaricare le mappe di oltre 3.000 comprensori sciistici nel mondo, utili tanto ai principianti quanto agli sciatori più esperti.

Non è da meno la modalità ciclismo, che pianifica le salite in anticipo, trasmette in tempo reale pendenza e distanza residua, e avvisa con segnali vocali chi si avvicina a una curva stretta a velocità eccessiva. Gli sport supportati sono comunque tanti, oltre un centinaio, tra cui immersioni, golf e paddle.

Salute, batteria e pagamenti smart

L’Indice di prontezza fisica sintetizza sonno, variabilità della frequenza cardiaca e stato emotivo in un punteggio mattutino che aiuta a pianificare la giornata. Grazie alle nuove batterie al silicio ad alta densità, i modelli GT 7 e GT 7 Pro da 46 mm raggiungono 21 giorni di autonomia con un utilizzo leggero.

Lo smartwatch gestisce anche i pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay e funziona sia con iOS sia con Android. Molte le applicazioni supportate dal sistema operativo proprietario come Strava, Komoot, Fiit.

Huawei, un decennio di leadership nel wearable

Il lancio della serie GT 7 non è un episodio isolato, ma il tassello più recente di una strategia che negli ultimi anni ha portato Huawei a scalare le classifiche globali del settore. Secondo i dati IDC, l’azienda ha conquistato più volte il primo posto nel mercato mondiale dei dispositivi da polso a partire dal 2024, mantenendo dal 2021 la leadership in Cina.

Nel secondo trimestre del 2026, secondo Omdia, Huawei ha guidato il mercato globale dei wearable con il 18% delle spedizioni totali, in crescita rispetto all’anno precedente. Un risultato che l’azienda attribuisce a una ricerca e sviluppo costante, che si appoggia a quattordici centri dedicati distribuiti tra Cina, Germania, Svezia e India.

Arriva anche il Huawei Watch D3

Durante la presentazione che si è tenuta a Monaco di Baviera, l’azienda ha annunciato anche il prossimo arrivo di Watch D3 e la Serie Watch 6. Il primo orologio è una evoluzione del modello precedente, ma questa volta il suo elemento distintivo, la possibilità di misurare la pressione, ha ora ottenuto la certificazione di dispositivo medicale. Interessante la funzione che consente di misurare la pressione prima e dopo gli esercizi sportivi per valutare eventuali rischi cardiaci.

Watch 6 è invece una nuova opzione per chi cerca un prodotto completo, con funzionalità e sensori evoluti ma con dimensioni e peso più contenuti. Sono stati annunciati anche gli auricolari Huawei FreeBuds Neo, super compatti e leggeri con un sistema innovativo di cancellazione di rumore fino a 95 decibel nelle chiamate telefoniche.

Huawei MatePad Pro 12”, il nuovo tablet super sottile dell’azienda è stato presentato sempre durante l’evento di Monaco. Ha uno spessore di appena 4,7 mm e un peso piuma di 454 grammi, ma con una resistenza agli urti superiore del 50% rispetto il modello precedente. Dispone di una batteria da 10400 mAh.

Prezzi e disponibilità

Gli utenti trovano la serie Watch GT 7 su Huawei Store e nei principali negozi di elettronica a partire da 299 euro per il modello base e 429 euro per la versione Pro. Online, il codice ACSGT7 garantisce fino a 70 euro di sconto fino al 18 ottobre 2026. Tutti gli acquisti includono il servizio Huawei Care Pass, che copre schermo, batteria, cover posteriore e corona.

Gli altri nuovi prodotti annunciati a Monaco avranno i seguenti prezzi: Watch 6 Series partirà da 449 euro; il Watch D6 avrà un costo di 459 euro; il tablet Huawei MatePad Pro 12” da 1199 euro; infine, le Buds Neo avranno un cartellino di 129 euro. Non sono invece ancora note le date di arrivo nei negozi italiani.