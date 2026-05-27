Ana Ivanovic porta il mondo Haier sui campi del Roland Garros

Per la prima volta in questa stagione chi vede le partite del campionato di serie A alla tv ha scoperto un nuovo modo per entrare in campo ed essere vicinissimi ai protagonisti: la Haier-cam, una telecamera che indossa l’arbitro e che racconta i dialoghi tra il direttore di gara e i giocatori nei momenti più concitati della partita. E’ il frutto della partnership tra la Lega Calcio e il gruppo Hair, leader mondiale negli elettrodomestici. La crescita tecnologica derivante da questa collaborazione non si ferma però alle sole inquadrature in campo: tutti i monitor all’interno dell’Iliad International Broadcast Center di Lissone sono forniti da Haier, con l’obiettivo di alzare ulteriormente lo standard qualitativo per le attività svolte grazie a monitor con tecnologie MiniLED di ultima generazione. Haier è il brand di elettrodomestici dedicato a coloro che aspirano a esperienze premium. Tecnologia avanzata, design superiore ed esperienze tailor-made sono le tre anime di Haier, che offre una vasta gamma di prodotti connessi e soluzioni nei segmenti del lavaggio, del freddo, della cottura e del condizionamento. La collaborazione con la Lega Calcio Serie A si inserisce in una strategia più ampia che vede Haier impegnata da oltre vent’anni nel mondo delle sponsorizzazioni sportive. Il brand è infatti protagonista nei palcoscenici più iconici dello sport internazionale; premium sponsor della Federazione Reale Marocchina di calcio e partner ufficiale di club di primo piano come Liverpool e Paris Saint-Germain, e dei più importanti tornei tennistici del mondo – tra cui Australian Open, Mutua Madrid Open, Roland-Garros e Nitto ATP Finals.

Sui campi del Roland Garros

Roland-Garros si conferma il contesto ideale per ospitare “From the Court to Everyday Life”, un’esperienza di confronto sul legame tra sport, nutrizione, innovazione e sostenibilità. Guidato dalla moderatrice Alizé Lim, tennista e conduttrice TV, l’evento che si è svolto martedì scorso ha messo in luce prospettive differenti per esplorare come la “cura”, nel senso di “prendersi cura”, rappresenti la base del successo, dentro e fuori dal campo. Haier è per il terzo anno presente al Roland Garros, uno dei tornei più prestigiosi del mondo e partner della manifestazione parigina. “Roland-Garros è molto più di un torneo di tennis per Haier. È un palcoscenico globale dove eccellenza, passione e innovazione si incontrano in modo autentico”, dice Antony Peart, Director of Brand and Communications Europe di Haier Europe“. Durante il torneo, Haier darà concretezza alla propria presenza attraverso un programma integrato di esperienze e attivazioni che coinvolgerà sia la sede del Roland-Garros sia la città di Parigi. In campo, il brand beneficerà di una forte visibilità grazie ad asset dedicati, mentre all’interno dell’arena presenterà le più recenti innovazioni nelle diverse categorie di prodotto, offrendo un’esperienza capace di riflettere l’attenzione al dettaglio e il distintivo posizionamento dell’offerta Haier. Presso il Jardin des Mousquetaires, il cuore pulsante dello stadio Roland-Garros, Haier coinvolgerà il pubblico attraverso attività interattive pensate per creare un legame diretto e indimenticabile con il marchio. La prossima settimana a Parigi arriverà il brand ambassador di Haier, l’ex tennista Ana Ivanovic, vincitrice del Roland Garros nel 2008. La tennista serba, 39 anni, nei tornei del Grande Slam ha raggiunto un’altra finale a Parigi nel 2007 e agli Australian Open nel 2008. È stata inoltre numero uno dal 9 giugno al 10 agosto 2008 e poi dal 18 agosto al 7 settembre dello stesso anno, per un totale di dodici settimane. Ivanovic parteciperà al torneo delle leggende al Roland Garros.

La conferenza stampa di Haier al Roland Garros a cui ha preso parte l’ex tennista francese Cedric Pioline (al centro), finalista agli Us Open nel 1993 e a Wimbledon nel 1997



Più freschezza con Haier Horizon Collection

Ma il focus dell’evento di martedì è stato su uno dei nuovi gioielli dell’azienda di elettrodomestici: Haier Horizon Collection che rappresenta un esempio concreto di come la cura diventi innovazione di prodotto. La gamma di frigoriferi è progettata per favorire una gestione più intelligente della conservazione degli alimenti, combinando tecnologie avanzate di raffreddamento e conservazione, utilizzo intuitivo e design sofisticato, aiutando a mantenere la freschezza più a lungo, semplificando l’organizzazione del cibo e contribuendo a ridurre gli sprechi. L’innovazione di Haier lavora naturalmente e con discrezione, facilitando l’adozione di abitudini migliori nella vita quotidiana. Uno dei legami più evidenti tra il campo e la casa è il concetto di conservazione. Per un atleta, mantenere la condizione fisica, l’energia e la concentrazione è fondamentale per sostenere la performance. A casa, preservare freschezza, qualità e valori nutrizionali degli alimenti diventa un gesto quotidiano della medesima importanza. Questa prospettiva dà anche senso alla collaborazione di Haier con la Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France, impegnata nella lotta contro lo spreco alimentare e l’insicurezza alimentare. L’iniziativa estende la narrativa dell’evento oltre i comportamenti individuali, mostrando come la cura possa diventare un valore condiviso. Proteggere le risorse, ridurre gli sprechi e supportare le comunità non sono aspetti separati dall’innovazione, ma parte della stessa responsabilità di generare un impatto positivo attraverso tecnologia, consapevolezza e azione.