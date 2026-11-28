Cresciuto tra Italia e Corea, VINCI racconta a Panorama il suo passato da trainee, il legame con Milano e il primo EP After glow, un viaggio autobiografico tra pop, R&B, amore e nostalgia

Il sole è già tramontato, eppure il cielo conserva ancora i colori del giorno. In inglese questo fenomeno ha un nome, afterglow, ed è la parola che VINCI ha scelto per raccontare ciò che resta di una storia d’amore quando questa è ormai finita. «Quella brace che resta accesa mentre la fiamma si spegne», come la definisce lui stesso.

Nella storia dell’artista italo-coreano convivono riferimenti musicali che difficilmente si immaginerebbero nello stesso percorso: Laura Pausini e Tiziano Ferro durante l’infanzia a Milano, le sale prove dell’industria del K-pop qualche anno più tardi. Prima ancora di imparare a cantare e ballare per diventare un idol, VINCI sognava di esibirsi dal vivo come quei due cantanti italiani di cui conosceva le canzoni fin da bambino.

«A casa sono cresciuto con la cultura coreana, fuori casa con quella italiana. Mi sento proprio a metà tra le due, e col tempo ho capito che questa è la mia più grande ricchezza: non devo scegliere, posso prendere il meglio da entrambe», racconta a Panorama.

Oggi VINCI ha scelto di raccontarsi attraverso una musica che si muove tra pop e R&B, lontano dalle logiche dei gruppi idol e con una scrittura profondamente autobiografica. Il suo primo EP, After glow, pubblicato il 16 settembre, nasce da esperienze personali e da una domanda tanto semplice quanto scomoda: quando ci manca qualcuno, siamo davvero ancora innamorati di quella persona o ci mancano le abitudini che abbiamo costruito insieme?

Attraverso sei brani, di cui ha firmato tutti i testi, VINCI ripercorre le diverse fasi di una relazione, intervenendo persino sul ritmo delle canzoni per accompagnare l’ascoltatore dalla spensieratezza dell’innamoramento alla malinconia della separazione. Realizzato con i produttori HEMIAN e LiVi e con la partecipazione di TWLV nella title track «Bet», il progetto segue idealmente il passaggio dall’estate all’autunno, dalle giornate più luminose a quelle in cui ci si accorge che qualcosa è cambiato, senza riuscire a stabilire esattamente quando sia successo.

La storia di VINCI offre però anche l’occasione per conoscere un’altra Corea musicale, quella che esiste al di là delle grandi agenzie di intrattenimento, dei lightstick e delle classifiche internazionali. Una scena R&B e indipendente ancora relativamente poco esplorata dal pubblico italiano, alla quale l’artista appartiene portando con sé un bagaglio culturale e musicale che ha radici anche nel nostro Paese.

Con Panorama ha parlato del suo passato da trainee, della nostalgia per Milano, delle differenze tra Italia e Corea, ma anche di quanto sia difficile scrivere una canzone quando, per farlo, bisogna tornare a fare i conti con la propria vita.

L’intervista a VINCI

Partiamo da After glow, il tuo primo EP, uscito il 16 settembre. Il titolo richiama quella luce che rimane nel cielo anche quando il sole è già tramontato, un’immagine che sembra raccontare molto bene anche le emozioni che sopravvivono alla fine di una relazione. Quando hai iniziato a lavorare a questo progetto, quale storia volevi raccontare e quanto di quello che ascoltiamo nasce da esperienze che hai vissuto personalmente?

Volevo raccontare una storia d’amore al tramonto: quella brace che resta accesa mentre la fiamma si spegne, la consapevolezza che ogni cosa ha un inizio e una fine, e la sensazione che si prova quando ci si accorge che qualcosa che ci «apparteneva» non c’è più. Sono tutte storie che ho vissuto in prima persona, ma credo che ognuno di noi, prima o poi, abbia provato queste emozioni. Per questo ho voluto condividerle.

Hai radici italiane e coreane, ma soprattutto hai la possibilità di conoscere dall’interno due culture che vivono ed esprimono le emozioni in modi differenti. Quanto c’è dell’Italia nel tuo modo di essere, di amare e di fare musica, e quali aspetti della tua identità senti invece più profondamente legati alla Corea?

A casa sono cresciuto con la cultura coreana, fuori casa con quella italiana. Mi sento proprio a metà tra le due, e col tempo ho capito che questa è la mia più grande ricchezza: non devo scegliere, posso prendere il meglio da entrambe.

Dall’Italia ho preso il mio modo di essere e di stare con le persone: sono aperto, spontaneo e sincero, e anche in amore sono molto diretto.

Dalla Corea ho preso il rispetto e la premura verso gli altri, quell’attenzione a non essere mai di peso per chi mi sta intorno. E musicalmente le devo moltissimo: per un periodo sono stato trainee per diventare idol, e lì ho studiato tanto, ho imparato a ballare e a cantare. Ascoltando il pop coreano, poi, ho capito molto anche su come si costruisce una canzone.

After glow si apre con «You n me» e si chiude con «Star (outro)», quasi a voler accompagnare chi ascolta attraverso le diverse fasi di una storia. Come hai costruito la sequenza dei sei brani e quanto era importante per te che questo EP venisse ascoltato come un racconto, dall’inizio alla fine, piuttosto che come una semplice raccolta di canzoni?

Come dicevo, ogni cosa all’inizio è calda, luminosa e piena di momenti belli, mentre verso la fine si fa più cupa e lenta. In questo EP volevo raccontare proprio questo percorso: un amore vissuto intensamente, fino a quando lo si perde e solo allora se ne capisce davvero il valore. Un po’ come quando finisce un’estate rovente e arriva l’autunno, ed è anche per questo che ho scelto di farlo uscire a settembre.

Ascoltando con attenzione, si nota che il primo brano parte con un ritmo molto energico e che, traccia dopo traccia, il tempo rallenta sempre di più. Nell’ultimo brano ho curato molto l’atmosfera, perché volevo che alla fine restasse proprio quella brace ancora accesa. Per questo per me era importante che l’EP venisse ascoltato dall’inizio alla fine, come un unico racconto.

In «Bet» collabori con TWLV, un artista che ha una sua identità ben riconoscibile nella scena R&B coreana. Come è nata questa collaborazione, che cosa vi ha fatto capire che le vostre voci avrebbero funzionato insieme e perché hai scelto proprio questo brano per rappresentare il progetto?

Qualche mese fa sono andato a un suo concerto: dal vivo mi ha trasmesso tantissima positività ed energia, e lì ho capito subito che «Bet» sarebbe stato perfetto per il suo vibe.

L’ho scelto come title track perché il ritornello ha una melodia semplice che ti resta subito in testa, e un’energia luminosa che può arrivare a tutti, a qualsiasi età. Lavorandoci, è diventato in modo naturale il brano più pop dell’EP.

«너였어», che possiamo tradurre con «Eri tu», è uno dei titoli più evocativi del disco, perché sembra racchiudere in due parole il momento in cui ci si rende conto di quanto una persona abbia significato per noi. Qual è la storia dietro questa canzone e, se dovessi raccontare il ricordo o l’emozione da cui è nata, da dove cominceresti?

«너였어» è il punto di svolta dell’EP. È il brano che sta a metà tra l’estate e l’autunno: racconta il momento in cui cominci a capire che quella persona non c’è più e ti ritrovi a cercare qualcosa di lei nei ricordi.

Quando l’ho scritta ero proprio in quella fase di passaggio: cercavo quei ricordi in cose che ormai non c’erano più. Non saprei scegliere un solo ricordo da cui partire, perché ogni luogo, ogni oggetto e ogni abitudine erano legati a lei.

In «Out of Habit» affronti, già a partire dal titolo, un aspetto delle relazioni di cui forse si parla ancora troppo poco: la difficoltà di distinguere la mancanza di una persona dalla mancanza delle abitudini che abbiamo costruito insieme a lei. Che cosa significa per te questo brano e quanto è difficile, nella vita reale, capire quando un sentimento è ancora amore e quando invece è diventato soltanto il bisogno di non perdere qualcosa che conosciamo?

Probabilmente è il brano più sincero dell’EP. Dipende molto da quanto è durata una relazione e da quanto è stata profonda, ma credo che in ogni storia nascano tante abitudini, piccole e grandi, costruite insieme adattandosi l’uno all’altra. Per questo è così difficile capire se quello che resta sia amore o solo abitudine: perché, col tempo, quelle abitudini possono diventare la persona stessa.

Hai scritto i testi di tutte e sei le tracce di After glow e hai partecipato alla composizione di diversi brani, lavorando anche con HEMIAN e LiVi. Quando entri in studio, da dove nasce solitamente una tua canzone: da una melodia, da una frase che non riesci a toglierti dalla testa oppure da qualcosa che senti il bisogno di raccontare? E quanto è cambiato il tuo modo di scrivere rispetto agli inizi?

Oggi, con i produttori HEMIAN e LiVi, di solito partiamo da un tema e costruiamo la base; sopra scrivo la melodia e, per ultimo, il testo.

Rispetto agli inizi il mio modo di scrivere è cambiato molto: prima cercavo di seguire le tendenze e volevo fare solo canzoni allegre, mentre adesso scrivo partendo dalla mia vita, da come sto e dall’atmosfera che sto vivendo in quel momento.

Torniamo per un momento al tuo rapporto con l’Italia. Qual è il ricordo italiano a cui sei più legato, quello che ancora oggi riesce a farti sentire a casa anche quando sei lontano? E se dovessi scegliere una canzone italiana che ti rappresenta o che ha avuto un ruolo importante nella tua vita, quale sarebbe e perché?

I ricordi della scuola, i viaggi e le giornate con gli amici, l’atmosfera che si respira tra la gente e quella tranquillità tipica dell’Italia sono ancora vivissimi dentro di me. Ogni volta che sento la mancanza dell’Italia, torno a casa, a Milano.

Le canzoni italiane che amo sono tantissime, ma se devo sceglierne due direi «La solitudine» di Laura Pausini e «Sere nere» di Tiziano Ferro. Le ascolto fin da bambino, e ascoltandole ho sempre pensato che un giorno avrei voluto cantare dal vivo come loro.

Nel tuo percorso musicale hai avuto modo di collaborare anche con ZELO, mentre oggi stai costruendo un progetto sempre più personale, nel quale la tua voce e la tua scrittura occupano un ruolo centrale. Che cosa ti hanno insegnato le collaborazioni con altri artisti e qual è stata la consapevolezza più importante che hai acquisito su te stesso da quando hai iniziato a fare musica?

Lavorare con altri artisti mi diverte tantissimo, soprattutto nella ricerca del giusto equilibrio tra il loro colore e il mio. Ognuno ha idee e punti di vista diversi, così spesso nascono cose a cui da solo non avrei mai pensato, e riuscire a unirle mi dà una soddisfazione enorme.

Su me stesso, invece, ho capito di non essere così testardo come credevo: tendo sempre a venire incontro agli altri. E forse è proprio questo che rende le collaborazioni così naturali per me.

In Italia l’interesse per la musica coreana è cresciuto enormemente negli ultimi anni, ma spesso tendiamo ancora a identificare l’intera industria musicale del Paese con il K-pop, dimenticando quanto sia ricca e articolata la scena R&B, indie e alternativa. Come vivi questa attenzione internazionale verso la musica coreana e che cosa vorresti che il pubblico italiano scoprisse di una scena musicale che va ben oltre gli idol?

Sono felicissimo. Quando ero piccolo, tantissime persone non sapevano nemmeno dove fosse la Corea! Per questo mi fa ancora un certo effetto vedere quanto sia diventata conosciuta nel mondo grazie all’intrattenimento coreano.

In altri Paesi il K-pop è popolare già da diversi anni, e molti fan hanno iniziato a scavare più a fondo, scoprendo tanti generi diversi. Credo che succederà lo stesso anche in Italia. Oltre alla TV e agli idol, posso dire con orgoglio che c’è un mondo enorme che vi aspetta: quello della scena R&B e indie.

After glow si chiude con «Star (outro)», un titolo che evoca qualcosa che continua a brillare anche quando tutto il resto sembra essersi spento. Se guardi al tuo percorso, qual è stata la persona, l’esperienza o il sogno che ha continuato a guidarti nei momenti in cui fare musica sembrava particolarmente difficile? E adesso che hai pubblicato il tuo primo EP, quale vorresti fosse il prossimo capitolo della tua storia?

La mia famiglia, i miei amici e le relazioni passate sono come stelle nel mio cielo: mi hanno aiutato ad andare avanti anche nei momenti più difficili. Per il prossimo capitolo, spero davvero che la nuova stella sia una label o un’agenzia che mi aiuti a brillare ancora di più.

Se dovessi definire te stesso, non soltanto come artista ma anche come persona, con una sola parola, quale sceglieresti e perché?

Trasparente. In ogni rapporto cerco di essere il più trasparente possibile, senza calcoli né filtri. E lo stesso vale per la mia musica.