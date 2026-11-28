Uno degli avvenimenti chiave di questo 2026 che volge al termine sono state le quotazioni in borsa di aziende con valutazioni “astronomiche” (il termine ben si addice a quella di SpaceX).

Oltre a quella appena nominata (mkt cap all’IPO 1.75tr Usd), c’è stata quella di Anthropic (1.5tr Usd), mentre per quella di Open AI (stima 1.25tr agli ultimi valori disponibili) dovremo attendere il 2027.

Ma abbiamo avuto anche il secondary listing di SK Hynix (Korea) che si è quotata al Nasdaq con una valutazione di 1.25tr Usd.

Quello che a me pare un segno inequivocabile dei tempi “particolari” che stiamo vivendo è il raffrontare queste tre mega IPOs avvenute (totale 4,3tr Usd di valutazione) con quelle avvenute nel settore infotech americano dal 1980 al 2025.

Si tratta di 3365 società che si sono quotate durante questi 45 anni e le cui valutazioni alla data della quotazione, sommate, fanno 4.1tr Usd. Meno delle tre di quest’anno. Se non ci credete guardate qui:

Il termine “eccezionale” mi pare il più corretto per due motivi:

➢ Mai nella storia dei mercati finanziari e delle borse abbiamo assistito a qualcosa di simile; il boom / bolla internet del 2000 è ciò che più si avvicina alla situazione odierna, ma manca l’aspetto delle poche enormi società che da sole generano trillions di market cap “addizionale”.

➢ L’aspetto valutativo è quantomeno complicato per usare un eufemismo, vista la elevatissima crescita di ricavi e utili prevista nel futuro. Anche piccole variazioni delle “stime” che gli analisti provano a mettere nei loro spreadsheet Excel o del tasso di interesse utilizzato per scontarli a oggi, genera variazioni enormi del valore teorico della società. I trillions che le varie Nvidia o Apple hanno visto aggiungersi o togliersi dalla loro total market cap negli ultimi mesi ne sono la testimonianza.

Idem vale per i multipli utilizzati (Anthropic 10 volte i ricavi attesi 2027, SpaceX invece 25) che sono numeri che nessuno è in grado di stabilire con esattezza. Considerate che settori “depressi” possono arrivare a trattare 0,1 volte le vendite (automobilistico europeo oggi), la norma è fra 0,5 e 2 e i settori a più alta redditività e/o crescita vanno verso le 3 volte.

Un elemento che deve farci riflettere forse è il fatto che queste mega quotazioni hanno un elemento comune: è stata offerta sul mercato solo una piccola parte della società (Anthropic 7% circa, SpaceX il 4.5% e SK Hynix, essendo certo un second listing, ma addirittura solo il 2.5%).

Perché è importante?

Perché è più semplice vendere meno azioni sul mercato, perché è più facile avere una IPO oversubscribed (domanda di azioni superiore a quante ce ne sono disponibili), perché si esercita quasi di sicuro l’overallotment (magicamente si aggiungono azioni sul mercato a quelle previste inizialmente).

Questo trend di offrire solo un pezzetto dell’azienda sul mercato è comune con il grafico del Financial Times che ci mostra come il dato medio sia passato dal 35% degli anni ’90 al 15% attuale, con tutte le megacaps infotech che stanno ben sotto al quartile più basso.

Intanto il pienone di incasso lo si fa comunque viste le valutazioni attribuite: 81 miliardi di dollari per Anthropic, 75 per Space X e 26 per SK Hynix. Anche qui la top3 di sempre.