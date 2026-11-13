U2, «Carnaval de Luz»: cinquant’anni di storia e ancora futuro. La recensione

Per molto tempo un nuovo disco degli U2 ha dovuto dimostrare due cose: offrire canzoni e provare che gli U2 fossero ancora necessari. Carnaval de Luz prova ad alleggerire questo secondo incarico. Nel cinquantesimo anno della band, a quasi nove anni dall’ultimo album di inediti, Bono e compagni tornano a cercare nel pop una libertà che la gestione della propria importanza aveva finito per comprimere. Il risultato conserva slanci, ingenuità e qualche automatismo, ma soprattutto una rinnovata vena compositiva che si ricollega al tempo di Achtung Baby e Zooropa. Il titolo colloca il disco in un clima di ottimismo e vuole fortemente restituire spazio al desiderio di vivere dentro un presente dominato dall’allarme e dalla paura.



Go (Carnaval de Luz) apre il disco con un impulso elettronico rapido, quasi impaziente, un ottimo inizio seguito da La Reina che recupera lo slancio degli U2 di Achtung Baby, fra riff e pulsazione ritmica. Il basso di Adam Clayton diventa decisivo come una volta e Il passato si ripresenta nella sua forma migliore e diventa materiale da lavorare guardando avanti ripescando il meglio che è alle spalle.



Gli U2 sono sempre stati innovazione, sperimentazione, ma soprattutto ritornelli memorabili. Street of Dreams espone la migliore rappresentazione del gruppo quando vuole dare una vocazione universale alle sue canzoni. Silencio, breve e nervosa, riporta a Vertigo e alle radici punk del gruppo. Una scarica di adrenalina non indispensabile ma efficace.



La dimensione pop della band passa attraverso il falsetto di Superficiality, le suggestioni a tinte soul gospel di Glorify (bellissima) e la dolcezza melodica di Midnight Sunshine. In If the World Is at War We Better Not Be gli U2 misurano il caos del mondo sulla distanza fra due persone. L’arrangiamento essenziale lascia nuda la voce di Bono che è la marcia in più in canzoni con questo approccio lirico e sonoro.



The Mirror Maker è il sorprendente omaggio a Rosalia. Un pezzo potente e vibrante, una dichiarazione di amore artistico senza se e senza ma. La canzone funziona pur non essendo eccelsa, resta però significativo che gli U2 cerchino nelle generazioni successive qualcuno da cui farsi stupire. Can’t stop us now nella sua prevedibile ma piacevole traiettoria melodica è la conferma che gli U2 hanno voglia e bisogno di tornare negli stadi e di sentire la voce del loro pubblico.



Torn, il duetto con Dolly Parton accompagnato dalla pedal steel di Daniel Lanois, sposta il disco verso il country e il dolore delle divisioni familiari. Un pezzo ad alto tasso emozionale: sapere che contiene l’ultima incisione di Parton ne accresce poi inevitabilmente il peso.



Carnaval de Luz è un disco ispirato e riuscito: le canzoni migliori hanno la forza di dare un senso all’intero viaggio e di rendere le imperfezioni una questione secondaria. Gli U2 aggiungono così una pietra importante al proprio cammino, con la convinzione di chi ha ancora musica da mettere in gioco. Cinquant’anni di storia sono un’eredità pesante: in questo disco tornano a essere anche una promessa.