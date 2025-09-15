Tiziano Ferro annuncia il ritorno negli stadi nel 2026

L’annuncio dell’atteso ritorno dal vivo di Tiziano Ferro (a tre anni di distanza dall’ultimo tour che lo ha visto esibirsi davanti davanti a 570 mila spettatori) arriva dopo il successo del nuovo singolo, Cuore Rotto, canzone che ha debuttato in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane. In tutto saranno dieci le date negli stadi.

I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 18 settembre.

I itolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di venerdì 19 settembre. Maggiori informazioni su http://www.priceless.com/music.

Dalle ore 11:00 di giovedì 18 settembre i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation . Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/tizianoferro.



L a vendita generale sarà aperta dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro

Questo il calendario di STADI26:

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo