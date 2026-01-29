Flop Napoli, le altre al playoff: i verdetti dell’ultima giornata della Champions League

Sessanta secondi, qualcosa in più considerando il ritardo del Maradona. L’Italia negli ottavi di finale della Champions League senza passare dai playoff è durata un minuto, quello trascorso tra la punizione mortifera di Dimarco a Dortmund e il diagonale che ha spento le ultime speranze del Napoli contro il Chelsea. Tre squadre agli spareggi, tutte da teste di serie e con prospettive di qualificazione. Una eliminata e si tratta di un fallimento doloroso perché da una vita i campioni d’Italia in carica (non ex così nessuno si offende) non abbandonavano la compagnia al primo giro e curiosamente, allora come oggi, in panchina c’era e c’è Antonio Conte.

Il 30° posto del Napoli è la notizie cattiva di serata. La prestazione piena di coraggio e abnegazione contro il Chelsea non è sufficiente ad emendare un cammino europeo largamente insufficiente, fotografato non solo dalla classifica ma anche dall’aver racimolato la miseria di 8 punti in 8 partite senza aver ereditato un calendario che possa giustificarlo. Conte, alle prese con l’ennesimo fallimento internazionale di una carriera straordinaria solo come collezionista di campionati, ha voluto raccontare la delusione partendo dagli alibi ed esaltando il percorso fatto. La verità è che De Laurentiis da oggi è un po’ più povero, avendo perso una fetta importante di ricavi, e certamente un po’ meno felice di aver affidato pieni poteri a un tecnico che sta faticando più del previsto nella stagione post scudetto.

Il fatto di poter cominciare a inseguire l’Inter in campionato con un solo impegno nella testa non può essere consolazione. Se sia troppo tardi o ci sia spazio per una rimonta da -9 si vedrà, ma il flop europeo è qualcosa su cui sarà bene che Conte e il Napoli aprano una riflessione. Tra le cose belle, la straordinaria partita di Antonio Vergara, non solo per il gol.

Le altre, come detto, vanno ai playoff e non è andata male nella proiezione del sorteggio che sceglierà le avversarie. La suggestione è la sfida tra l’Inter di Chivu e il Benfica di Mourinho, che ha agguantato la qualificazione all’ultimo respiro con un gol di testa del portiere Trubin. Mettendo fuori nientemeno che il Real Madrid, costretto agli spareggi. I portoghesi o il Bodo Glimt per i nerazzurri non possono, però, essere ostacoli troppo alti verso gli ottavi. Considerazione a margine: Chivu ha fatto 15 punti (sarebbe stati 16 e qualificazione diretta senza il rigore regalato al Liverpool) con un girone spaccato in due, con metà delle partite a livello semifinali o quarti. Un anno fa Inzaghi ne aveva raccolti 19 sfidando tra le big solo Manchester City e Arsenal: davvero il romeno ha deluso?

La Juventus se la dovrà vedere nei playoff con Bruges o Galatasaray: meglio i belgi dei turchi, ma Spalletti può sorridere anche se il match del Principato ha confermato l’attuale distanza tra titolari e riserve. Era, però, un test con pochissimo peso sulla classifica e come tale è stato interpretato i bianconeri che hanno dato priorità alla prossima trasferta di campionato a Parma.

Per chiudere l’Atalanta che deve mangiarsi mani e gomiti. Aveva servita sul piatto d’argento la qualificazione diretta agli ottavi e l’ha buttata via contro Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise, due delle eliminate da tutto. Inaccettabile e fonte di rimpianti soprattutto se l’urna dovesse consegnare il Borussia Dortmund e non l’Olympiakos come prossimo avversario.