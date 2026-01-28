Congedo parentale fino ai 14 anni dei figli: operative le nuove regole

La Legge di Bilancio amplia i diritti dei genitori lavoratori dipendenti e l’Inps apre le domande: più flessibilità sui tempi, restano limiti su durata e indennità

Le nuove regole sul congedo parentale sono ufficialmente partite. La Legge di Bilancio 2026 ha ampliato i diritti dei genitori, estendendo il diritto dei lavoratori dipendenti ad assentarsi dal lavoro per congedo, fino ai 14 anni dei figli. Ed ora l’Inps ha aperto all’invio delle domande. La modifica al Testo Unico su maternità e paternità amplia la tutela della genitorialità e introduce maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di cura dei figli.

Congedo parentale, si cambia: cosa prevede la legge di Bilancio 2026

La novità principale riguarda l’età dei figli entro cui è possibile fruire del congedo parentale. Dal 1 gennaio 2026 il limite viene esteso infatti da 12 a 14 anni, per i genitori lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. Non cambia la durata complessiva del congedo, ma viene concessa una distribuzione più flessibile nel tempo. Il congedo parentale può essere usato entro i primi 14 anni del figlio, a partire dalla fine del congedo di maternità per la madre lavoratrice dipendente e dalla data di nascita per il padre. In caso di adozione o affidamento, il diritto può essere esercitato entro i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, purché non sia stata nel frattempo raggiunta la maggiore età. L’estensione ai 14 anni non include i lavoratori iscritti alla Gestione separata (il limite temporale rimane fissato a 12 anni) e i lavoratori autonomi, che continuano a poter fruire del congedo parentale solo entro il primo anno di vita del figlio o entro un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il congedo parentale massimo: durate e limiti e importi

La riforma non aumenta i mesi di astensione dal lavoro, ma consente di utilizzarli in un periodo più ampio della vita del figlio. Il limite complessivo resta di dieci mesi di congedo parentale tra i due genitori, che possono diventare undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi, anche non continuativi. Il padre può usufruire del congedo anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre e anche se quest’ultima non lavora.

C’è poi la situazione del genitore solo, che riguarda anche il genitore con affidamento esclusivo del figlio. In questo caso il congedo parentale può arrivare fino a un massimo di undici mesi complessivi.

Sul piano economico, ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulla base della retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo. E tre mesi di congedo sono indennizzabili all’80%, una misura rafforzata a sostegno della genitorialità.

Le domande di congedo parentale: come fare richiesta con la procedura aggiornata

Per i periodi di congedo parentale usati fino al 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi il vecchio limite dei 12 anni. L’estensione a 14 anni vale esclusivamente per i periodi di congedo a partire dal 1 gennaio 2026. E per rendere operative le nuove regole, l’Inps ha aggiornato dall’8 gennaio 2026 la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”, disponibile sul sito. È questo il canale obbligatorio attraverso cui i genitori lavoratori dipendenti devono presentare la richiesta di indennità di congedo parentale secondo i nuovi termini previsti dalla legge di Bilancio 2026. E i giorni di gennaio “scoperti”? L’Istituto ha chiarito che i genitori che, tra il 1 gennaio 2026 e la data di aggiornamento del sistema, non hanno potuto inoltrare la domanda perché la procedura non era attiva, possono presentarla successivamente in modo retroattivo. Ora è quindi possibile richiedere l’indennità anche per periodi di congedo già fruiti in quei giorni, senza penalizzazioni.