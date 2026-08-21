Sziget Festival 2026: il rock protagonista in una lineup senza confini

Lo Sziget Festival 2026, svoltosi a Budapest dall’11 al 15 agosto, ha proposto una lineup molto ampia, nella quale il rock e le sue diverse contaminazioni hanno avuto un ruolo importante. Tra i protagonisti si sono esibiti Wolf Alice, Bad Nerves, Biffy Clyro, Twenty One Pilots e Bring Me The Horizon. Tra le performance rock maggiormente apprezzate nei resoconti dell’edizione spiccano quelle dei Wolf Alice, trascinati dalla presenza scenica di Ellie Rowsell, e dei Biffy Clyro, protagonisti di un concerto energico e molto solido. Grande rilievo ha avuto anche lo show dei Bring Me The Horizon, headliner del Main Stage il 14 agosto, con un set che ha attraversato diversi momenti della carriera della band.

Qui sotto, le immagini del fotografo Henry Ruggeri che ha seguito tutto il festival sottopalco

In ordine di apparizione: 21 Pilots, Florence and The Machine, Wolf Alice, Morcheeba, Biffy Clyro, Zara Larson, Skepta, Jorjia Smith



Foto Henry Ruggeri



Il cartellone ha però spaziato ben oltre il rock: sul fronte pop si sono esibiti Zara Larsson, Lewis Capaldi e Florence + The Machine, mentre Skepta e Jorja Smith hanno rappresentato rispettivamente le sonorità rap/grime e R&B. Molto ricca anche la componente elettronica, con artisti come Skrillex, Peggy Gou, Dom Dolla, Richie Hawtin, Underworld e Boys Noize. Nel complesso, il Sziget 2026 ha confermato la sua natura trasversale, capace di affiancare rock e alternative a pop, hip hop, R&B e musica elettronica.