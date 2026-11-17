Stefano De Martino annuncerà i cantanti in gara l’11 dicembre, ma le indiscrezioni si moltiplicano. Tra possibili debutti, grandi ritorni e nuove promesse della musica italiana, spuntano i nomi di Tananai, Ghali, Angelina Mango, Loredana Bertè e persino dei Jalisse.

Mancano ancora alcune settimane all’annuncio ufficiale dei cantanti di Sanremo 2027, ma il toto-nomi è già entrato nel vivo. Stefano De Martino, al suo debutto come conduttore e direttore artistico del Festival, svelerà il cast venerdì 11 dicembre, durante la finale di Sarà Sanremo in prima serata su Rai 1. In gara ci saranno 24 artisti, compreso il vincitore della selezione dedicata ai giovani, e la scelta potrebbe segnare un cambio di direzione rispetto alle ultime edizioni. Meno attenzione ai nomi già affermati, maggiore spazio alle nuove generazioni e, soprattutto, alle canzoni. Almeno nelle intenzioni dichiarate dal nuovo direttore artistico.

Intanto, tra indiscrezioni, candidature e possibili ritorni, comincia a prendere forma una rosa di artisti particolarmente interessante. Dal debutto di Salmo all’eventuale ritorno di Gianni Morandi, passando per Tananai, Geolier, Angelina Mango e Loredana Bertè, le ipotesi raccontano un Festival che potrebbe mettere insieme mondi musicali molto diversi. Senza dimenticare i Jalisse, pronti a tentare ancora una volta di rientrare all’Ariston, a trent’anni esatti dalla vittoria con Fiumi di parole.

Sanremo 2027, Salmo e Coez tra i debutti più attesi

Uno dei nomi che circola con maggiore insistenza è quello di Salmo. Il rapper sardo, protagonista della scena musicale italiana da oltre un decennio, potrebbe scegliere proprio Sanremo per mostrare una dimensione più melodica e cantautorale del proprio repertorio. Un debutto che rappresenterebbe una delle novità più significative dell’edizione, considerando il percorso dell’artista e il suo rapporto con un pubblico costruito principalmente al di fuori dei circuiti televisivi tradizionali.

Accanto a lui compare Coez, che negli ultimi anni ha progressivamente avvicinato il proprio linguaggio alle sonorità pop, pur mantenendo una forte identità autoriale. Anche per lui si tratterebbe di una prima partecipazione in gara al Festival.

Ma la possibile apertura di De Martino ai nuovi linguaggi musicali potrebbe andare oltre gli artisti già conosciuti dal grande pubblico. Tra i nomi emergenti figurano Centomilacarie, Faccianuvola, Emma Nolde e Naska, esponenti di una scena che negli ultimi anni ha trovato spazio soprattutto attraverso piattaforme digitali, concerti e circuiti indipendenti.

In particolare, Emma Nolde rappresenterebbe una scelta coerente con l’idea di valorizzare la scrittura e le nuove voci del cantautorato italiano. La sua presenza, così come quella degli altri artisti emergenti, consentirebbe al Festival di affiancare ai protagonisti delle classifiche una generazione che ha costruito il proprio percorso lontano dai grandi appuntamenti televisivi.

Tananai, Ghali, Geolier e Alfa: i possibili grandi ritorni

Se i debutti potrebbero rappresentare la novità, una parte importante del cast potrebbe essere affidata ad artisti che con Sanremo hanno già un rapporto consolidato.

Tra i nomi più ricorrenti ci sono Tananai e Alfa, entrambi cresciuti rapidamente in popolarità anche grazie al passaggio sul palco dell’Ariston. Per Tananai si tratterebbe di un nuovo capitolo dopo le partecipazioni del 2022 e del 2023, mentre Alfa potrebbe tornare a tre anni dal debutto con Vai!.

Si parla anche di Ghali, che nel 2024 aveva portato al Festival Casa mia, e di Geolier, secondo classificato nello stesso anno con I p’ me, tu p’ te. Due artisti molto diversi, accomunati dalla capacità di raggiungere un pubblico trasversale e di portare sul palco sanremese linguaggi musicali e identità culturali differenti.

Nella rosa delle ipotesi compaiono inoltre Blanco, Mahmood, Madame e Lazza, nomi che negli ultimi anni hanno contribuito a cambiare profondamente il profilo musicale della manifestazione. Un loro ritorno confermerebbe il ruolo centrale che rap, urban e pop contemporaneo hanno ormai assunto nella costruzione del cast.

Tra gli altri artisti indicati figurano i Pinguini Tattici Nucleari, che tornerebbero in gara dopo l’esperienza del 2020, e Tedua, già apparso sul palco dell’Ariston come ospite. Circolano anche i nomi di Samuray Jay, Sayf e Venerus, possibili interpreti di quella componente più giovane e sperimentale alla quale De Martino potrebbe riservare spazio.

Da Angelina Mango a Emma Marrone, gli ex Amici nel toto-nomi

Un capitolo a parte riguarda gli artisti passati da Amici, il talent di Maria De Filippi dal quale proviene lo stesso Stefano De Martino.

Tra i possibili ritorni spiccano Emma Marrone e The Kolors, protagonisti di percorsi ormai consolidati nella musica italiana. Emma potrebbe tornare a confrontarsi con la gara dopo la partecipazione del 2022, mentre la band guidata da Stash avrebbe l’occasione di presentare un nuovo brano dopo il successo radiofonico degli ultimi anni.

L’attenzione si concentra anche su Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024 con La noia. Un suo eventuale ritorno sarebbe tra i più osservati, anche per la possibilità di ritrovare sul palco un’artista che proprio all’Ariston ha vissuto uno dei momenti decisivi della propria carriera.

Tra i nomi delle generazioni più recenti figurano Sarah Toscano, Gaia e Sangiovanni. Per Sarah sarebbe una seconda partecipazione consecutiva rispetto all’esperienza del 2025, mentre Gaia e Sangiovanni potrebbero tornare con progetti musicali maturati dopo le precedenti apparizioni al Festival.

Gianni Morandi e Loredana Bertè: le possibili sorprese di De Martino

La grande sorpresa potrebbe però arrivare da un artista che con Sanremo ha scritto una parte importante della propria storia: Gianni Morandi.

Il cantante non ha nascosto il desiderio di tornare all’Ariston come concorrente e, secondo le indiscrezioni, avrebbe fatto arrivare un brano all’attenzione di Stefano De Martino. Un’eventuale partecipazione avrebbe anche un valore simbolico: nel 2027 ricorreranno quarant’anni dalla sua unica vittoria, conquistata nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più.

Morandi è tornato in gara già nel 2022 con Apri tutte le porte, classificandosi terzo, e conosce bene un Festival che ha attraversato in ruoli diversi, da concorrente a conduttore fino a ospite. Una sua presenza nella prima edizione firmata De Martino potrebbe rappresentare un collegamento tra la storia della manifestazione e il suo nuovo corso.

Tra le grandi interpreti della musica italiana vengono indicate anche Elisa e Loredana Bertè. Quest’ultima, dopo l’esperienza del 2024 con Pazza, potrebbe tornare a inseguire quella vittoria che non è mai arrivata, nonostante un rapporto con il Festival costruito attraverso numerose partecipazioni e alcune esibizioni rimaste nella memoria del pubblico.

Per Elisa, invece, si tratterebbe di un ritorno a cinque anni da O forse sei tu, con cui nel 2022 aveva conquistato il secondo posto.

E se tornassero davvero i Jalisse?

Tra i nomi che accompagnano ormai ogni vigilia sanremese ci sono inevitabilmente i Jalisse. Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci continua a inseguire il ritorno in gara dopo la vittoria del 1997 con Fiumi di parole, diventata negli anni una delle storie più ricorrenti del Festival.

Il 2027 coinciderebbe con il trentesimo anniversario di quel successo e potrebbe offrire un’occasione particolarmente significativa per riportarli sul palco dell’Ariston. Naturalmente, anche in questo caso si tratta soltanto di un’ipotesi, ma una scelta del genere avrebbe un indubbio valore televisivo, oltre che musicale.

D’altronde, una delle principali incognite della prima edizione di Stefano De Martino riguarda proprio l’equilibrio tra le diverse generazioni. Il nuovo direttore artistico dovrà costruire una selezione capace di parlare al pubblico più giovane senza rinunciare agli artisti che hanno fatto la storia della manifestazione.

Quando saranno annunciati i cantanti di Sanremo 2027

Per conoscere il cast definitivo bisognerà attendere venerdì 11 dicembre 2026, quando Stefano De Martino annuncerà i Big durante la finale di Sarà Sanremo, in onda in prima serata su Rai 1. Nella stessa occasione si completerà la selezione dei giovani, con il vincitore che conquisterà il ventiquattresimo posto nel cast.

Il 77° Festival di Sanremo si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027 e rappresenterà il primo vero banco di prova per De Martino alla guida della manifestazione.

Fino all’annuncio ufficiale, nessuno dei nomi circolati può essere considerato confermato. Ma la quantità e la varietà degli artisti accostati all’Ariston suggeriscono già quale potrebbe essere la sfida del prossimo Festival: trovare un equilibrio tra i grandi protagonisti delle classifiche, il cantautorato emergente e le voci che hanno costruito la storia della musica italiana.