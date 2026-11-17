Il lungo viaggio è giunto al termine. Papa Leone XIV è rientrato a Roma dopo 12 giorni in Sudamerica. L’ultimo saluto al continente è arrivato dalla base aerea di Callao, in Perù, dove il Pontefice ha congedato la folla insieme ai vescovi che lo hanno accompagnato durante tutta la trasferta. A salutarlo, sul piazzale, anche il primo ministro Luis Galarreta e il ministro degli Esteri Carlos Espá.

Il tour ha preso il via lo scorso 6 novembre in Uruguay, è poi proseguito in Argentina e si è concluso appunto in Perù, dove il Santo Padre ha trascorso quasi una settimana.

Perché era un viaggio speciale per papa Leone XIV

La tappa peruviana, d’altronde, era quella con il peso specifico maggiore. Robert Prevost è nato negli Stati Uniti, certo, ma è legato al Perù da quasi quattro decenni di storia personale. Nel 1985 vi arrivò come missionario agostiniano. Visse lì per quasi vent’anni, fu vescovo di Chiclayo, fino a ottenere la cittadinanza peruviana. Per buona parte dei fedeli che lo hanno accolto lungo le strade, dunque, il suo non era un arrivo, quanto piuttosto un ritorno.

Nel corso della visita, iniziata l’11 novembre, il Papa ha percorso il Paese da nord a sud: Chiclayo, Cusco, Pucallpa, Lima. Tra le soste più cariche di significato, quella al santuario di Mogrovejo, nella città di Zaña, nella diocesi di Chiclayo. Leone XIV aveva rivelato di essersi recato in quel luogo per pregare la notte prima della sua ordinazione episcopale, in omaggio a un santo morto proprio lì durante una missione.

Nell’omelia finale, poi, ha ringraziato i peruviani per l’accoglienza ricevuta, definendo esplicitamente il Perù la sua patria.

Attimi di paura per l’episodio del rosario

A pochi minuti dalla partenza, tuttavia, si è consumato un episodio che ha generato un po’ di spavento e che è destinato a restare nei ricordi del viaggio. Mentre percorreva a bordo della «papamobile» le strade vicino alla base aerea di Lima per salutare i fedeli, infatti, papa Leone XIV è stato colpito vicino all’occhio da un oggetto lanciato dalla folla, molto probabilmente un rosario.

A onor del vero, non è raro che i fedeli provino a consegnare al Pontefice qualcosa da benedire lanciandoglielo. Tanto che i giornali hanno spesso documentato la prontezza di Prevost nel raccogliere al volo questi oggetti. Stavolta, però, non vi è riuscito. Il Papa, colpito, si è strofinato quindi l’occhio per alcuni secondi, e ha poi proseguito il giro senza fermarsi. Poco dopo ha celebrato la messa: sul viso, comunque, non si notavano segni visibili.

Un bilancio del viaggio

Il fatto che il viaggio si sia svolto regolarmente non era affatto scontato. Al momento della partenza, era passato meno di un mese da quando, il 13 ottobre, papa Leone XIV era stato operato a Roma per un tumore ai polmoni. Nei giorni successivi, pertanto, la trasferta sudamericana era parsa più che incerta. Il Pontefice aveva tuttavia dissipato ogni dubbio, dichiarando di non avere alcuna esitazione sulla propria capacità di affrontarla. E in effetti, il programma del viaggio è stato rispettato per intero.