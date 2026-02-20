Sanremo 2026, tutto quel che c’è da sapere: ospiti, gara, votazioni

Martedì 24 febbraio inizia il Festival di Sanremo. La prima serata sarà quasi completamente occupata dalla musica. Sul palco dell’Ariston presenteranno i loro brani tutti e trenta i big selezionati da Carlo Conti (i nostri giudizi dopo l’ascolto in anteprima). Alla fine delle esibizioni voterà la giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Alla conduzione, Carlo Conti con Laura Pausini, insieme all’attore turco Can Yaman (Sandokan). Super ospite musicale della serata è Tiziano Ferro a 25 anni da Xdono, il suo primo grande successo. Previsto anche il collegamento con Max Pezzali che canterà a bordo di una nave ormeggiata al largo di Sanremo.

Mercoledì 25 febbraio si esibiranno 15 dei Big in gara che verranno valutati dal televoto e dalla giuria delle radio. Dopo le votazioni verranno rese note le prime cinque posizioni nella classifica provvisoria senza però indicazioni sull’ordine di piazzamento. Con Laura Pausini e Carlo Conti ci saranno Achille Lauro, l’attrice Pilar Fogliati e il comico Lillo. In scaletta anche le esibizioni di quattro Nuove Proposte.

Giovedì 26 febbraio: è la serata di Eros Ramazzotti che canterà con Alicia Keys. In Piazza Colombo il live dei The Kolors. Per quanto riguarda la gara, ci saranno la sfida decisiva tra i due finalisti delle Nuove Proposte e le esibizioni degli altri 15 big valutati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio. Sul palco, con Carlo Conti e Laura Pausini, la top model russa Irina Shayk.

Venerdì 27 febbraio: la quarta serata è da sempre la più divertente del Festival. I trenta artisti in gara accompagnati da un ospite presentano un repertorio di cover italiane e internazionali. È previsto un vincitore della serata votato da Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Previsto un collegamento con Franceso Gabbani, live in Piazza Colombo.

Sabato 28 febbraio: per il gran finale salgono sul palco tutti i trenta artisti in gara. Votano Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Nella prima fase vengono rese note le prime cinque posizioni in classifica. I cinque più votati si esibiscono nuovamente e sottoposti ancora al voto delle giurie. Da quest’ultima votazione emerge il vincitore del Festival. In Piazza Colombo l’esibizione dei Pooh che festeggiano 60 anni di carriera. Sul palco dell’Ariston il super ospite è Andrea Bocelli.

