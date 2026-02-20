Il segreto della nuova Ferrari SF-26 Più velocità con una nuova ala

A due settimane dal via della nuova rivoluzionaria stagione di Formula che avverrà a Melbourne, i team stanno mettendo a punto le nuove macchine nei test di questi giorni in Bahrain, anche se come ha detto Charles Leclerc l’impressione è che molti si stiano nascondendo per poi tirare fuori l’asso nella manica nel momento che conta. L’ultima giornata di test a Sakhir ha messo in evidenza il giovanissimo Kimi Antonelli che ha ottenuto il miglior tempo davanti alla Mc Laren di Piastri. La Mercedes alla luce dei tempi ottenuti sembra il team più avanti nello sviluppo della macchina e lo stesso Antonelli ho detto di sperare di poter essere considerato favorito.

La novità Ferrari

Ma la novità dell’ultimo giorno è arrivata dal team di Maranello, in particolare dalla macchina di Lewis Hamilton. L’inglese ha chiuso quarto a 605 millesimi dopo 78 giri. Si tratta dell’interpretazione dell’aerodinamica attiva: il profilo dell’ala posteriore non si limita ad abbassarsi ma si ribalta completamente all’apertura. Il meccanismo ricorda quello dell’ala di un aeroplano in grado di generare spinta verso l’alto. Porterebbe alla Ferrari un vantaggio di otto chilometri l’ora. Ma porterebbe anche una migliore convergenza delle ruote e quindi minore usura delle gomme. Anche in casa Ferrari però si fa pretattica, il team principal Vasseur ha spiegato che la nuova soluzione, chiamata “macarena” perchè il movimento dell’aria è simile a quello del ballo con le mani in alto, non è detto che sia utilizzata a Melbourne. Insomma tutto serve per alimentare il mister sulle macchine che scenderanno in pista dovendo rispettare i nuovi regolamenti imposti dalla Fia.