Sanremo 2026: la classifica degli artisti più influenti. Fedez domina Instagram e guida la gara digitale

Una ricerca rivela chi sono gli artisti più influenti di Sanremo 2026 su Instagram: Fedez guida la classifica con 13,2 milioni di follower e oltre 113 mila euro di guadagni potenziali per post. Elettra Lamborghini e J-Ax completano il podio

Sanremo non è più soltanto una gara musicale. È una piattaforma economica, un moltiplicatore di visibilità, un acceleratore di brand personale. E nel 2026 il concorrente più potente fuori dal palco è Fedez, che guida la classifica degli artisti più influenti del Festival su Instagram.

Secondo un’analisi condotta da SeatPick, il rapper milanese – con 13,2 milioni di follower – potrebbe generare fino a 113.680 euro per ogni post sponsorizzato pubblicato sul suo profilo. Una cifra che racconta meglio di qualsiasi commento quanto il valore economico del Festival oggi si giochi anche, e forse soprattutto, nel feed.

Il suo tasso di engagement è dell’1,86%, non il più alto in assoluto, ma sufficiente a trasformare la sua community in un bacino pubblicitario di primissimo livello. E in un’edizione in cui partecipa al fianco di Marco Masini, la visibilità incrociata moltiplica ulteriormente l’impatto.

Elettra Lamborghini e J-Ax: il podio dell’influenza

Al secondo posto si colloca Elettra Lamborghini, con quasi 7 milioni di follower e un potenziale guadagno stimato in 59.220 euro per post. Il suo engagement è dell’1,02%, ma la forza del suo brand personale – costruito tra musica, televisione e lifestyle – la rende uno dei profili più appetibili per i partner commerciali.

Completa il podio J-Ax, con 2,7 milioni di follower e oltre 23.000 euro potenziali per post sponsorizzato. Un engagement più contenuto, ma una fanbase storica e trasversale che garantisce continuità e solidità.

Sanremo, in questo scenario, diventa un amplificatore: l’artista non porta solo la canzone, ma un ecosistema digitale già monetizzabile.

Luchè e la forza dell’engagement

Se i follower misurano la dimensione, l’engagement misura la profondità. Ed è qui che emerge un dato interessante: Luchè registra il tasso di engagement più alto tra i primi cinque, pari al 7,68%.

Con 1,58 milioni di follower e circa 14.381 euro potenziali per post, il rapper napoletano dimostra come una community meno ampia ma più coinvolta possa generare un impatto qualitativamente superiore. Per i brand, questo significa interazioni più autentiche e conversioni potenzialmente più efficaci.

A completare la classifica troviamo nomi che uniscono presenza digitale e solidità artistica: Arisa, Michele Bravi, Levante, Tommaso Paradiso, Serena Brancale e AKA 7even.

I guadagni potenziali oscillano tra i 5.800 e i 9.400 euro per post, cifre che confermano come anche le posizioni intermedie del Festival possano tradursi in una rilevante leva economica.

All’estremo opposto, la differenza diventa abissale: l’artista meno seguito della classifica registra guadagni potenziali oltre 600 volte inferiori rispetto a Fedez. È la fotografia plastica della polarizzazione digitale contemporanea.

Engagement record: quando la community vale più dei numeri

Lo studio evidenzia un altro elemento chiave: alcuni artisti con follower inferiori registrano tassi di engagement altissimi, dimostrando che il valore di un profilo non si misura soltanto in milioni di follower, ma nella capacità di generare conversazione reale.

Questo significa che una community viva può essere più preziosa di un pubblico vasto ma silenzioso. Per i brand, il dato cambia la prospettiva: non conta solo quante persone ti seguono, ma quante reagiscono, commentano, condividono.

Sanremo come economia parallela

Sanremo 2026 si conferma così non solo come la più importante competizione musicale italiana, ma come un hub economico dove visibilità, engagement e monetizzazione si intrecciano.

Ogni esibizione in prima serata può tradursi in un picco di visualizzazioni, ogni outfit può diventare contenuto sponsorizzato, ogni backstage può trasformarsi in opportunità commerciale.

Il Festival oggi si gioca su due palchi: quello dell’Ariston e quello di Instagram. E mentre il pubblico voterà le canzoni, il mercato ha già espresso il suo verdetto. Per ora, il concorrente più influente è Fedez.