San Siro si veste di metallo: il trionfo degli Iron Maiden

Per capire davvero cosa sia accaduto ieri sera a San Siro bisogna partire da un dato che va oltre le cifre e le statistiche. Per la prima volta nella sua storia, lo stadio milanese ha accolto un concerto metal. Un evento simbolico, quasi epocale, che arriva quarantasei anni dopo il primo sbarco degli Iron Maiden in Italia (il 2 settembre 1980 al Vigorelli di Milano come opening band prima dei Kiss) e certifica definitivamente l’ingresso dell’heavy metal nel pantheon della cultura popolare nazionale.

Non è stato un sold out, ma questo contava relativamente poco. Perché l’impressione, fin dai primi minuti, è stata quella di assistere a una gigantesca celebrazione identitaria. Un rito collettivo in cui decine di migliaia di persone hanno trasformato San Siro in una comunità temporanea unita da un linguaggio comune fatto di riff, cori e memoria condivisa.

Gli Iron Maiden hanno scelto di raccontare sé stessi attraverso la propria storia. La scaletta è stata costruita come un viaggio dentro il mito della band, privilegiando il repertorio classico e rinunciando quasi completamente a qualsiasi concessione alla contemporaneità. L’apertura con la tripletta Murders in the Rue Morgue, Wrathchild e Killers ha immediatamente riportato il pubblico alle origini, quando il gruppo di Steve Harris stava ancora definendo i confini del metal moderno. Da lì in avanti è stato un susseguirsi di pietre miliari.

Phantom of the Opera ha ricordato quanto la componente narrativa e teatrale sia sempre stata centrale nell’universo Maiden, mentre The Number of the Beast ha acceso uno dei primi boati della serata. La vera sorpresa è arrivata con Infinite Dreams, riesumata dal repertorio con una forza emotiva straordinaria, prima che la band entrasse nel cuore della propria epopea artistica con Powerslave, 2 Minutes to Midnight e la monumentale Rime of the Ancient Mariner, eseguita come un manifesto della propria ambizione musicale.

Se c’è stato un elemento meno convincente, è stato l’audio. In diversi punti dello stadio il suono è apparso impastato, con alcune frequenze che faticavano a trovare equilibrio. Un limite non trascurabile per una musica che vive di precisione e dinamica. Eppure, paradossalmente, non è riuscito a scalfire il coinvolgimento generale. Il pubblico sembrava determinato a non permettere che alcun dettaglio tecnico interferisse con la festa.

E festa è stata. Run to the Hills, The Trooper e soprattutto Fear of the Dark hanno trasformato San Siro in un coro gigantesco. Migliaia di voci hanno anticipato le melodie, accompagnato ogni ritornello e restituito alla band quell’energia che da sempre costituisce il vero carburante dei concerti degli Iron Maiden. In quei momenti emerge con chiarezza il segreto della loro longevità: non la nostalgia, ma il senso di appartenenza che riescono ancora a generare.

Anche la produzione visiva ha raccontato qualcosa di significativo. In un’epoca dominata da show mastodontici, schermi giganteschi, effetti speciali e tecnologie immersive, gli Iron Maiden hanno scelto una strada quasi controcorrente. La scenografia è apparsa sorprendentemente contenuta, essenziale rispetto agli standard dei grandi eventi contemporanei. Nessuna ossessione per lo stupore artificiale, nessuna ricerca dell’effetto virale. Al centro restano le canzoni, il carisma della band e l’immaginario costruito in mezzo secolo di carriera.

Nel finale, Hallowed Be Thy Name e Iron Maiden hanno preparato il terreno per un encore da manuale: Aces High, Fear of the Dark e Wasted Years. Tre brani che racchiudono l’intera parabola del gruppo: la guerra, l’oscurità, il tempo che passa. E forse proprio Wasted Years, con il suo sguardo malinconico rivolto al passato senza rimpianti, è sembrata la chiusura perfetta per una serata che celebrava quasi mezzo secolo di storia.

San Siro ha finalmente aperto le sue porte al metal. Gli Iron Maiden, dal canto loro, hanno dimostrato ancora una volta di essere molto più di una band: sono una tradizione che continua a rinnovarsi attraverso i propri fedeli. E ieri sera, tra qualche imperfezione tecnica e una valanga di entusiasmo, il loro culto ha trovato una nuova cattedrale.