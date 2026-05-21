RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il primo grande evento che anticipa l’estate

In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia. Domenica 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti inaugurerà l’estate con un grande evento dal vivo, pensato per celebrare i dieci anni dello show.

Per la prima volta, la sfida che eleggerà il tormentone dell’estate parte dalla Capitale: un viaggio musicale che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione, fino alla finalissima di martedì 1° settembre all’Arena di Verona. Dal 2017, lo show della prima radio d’Italia porta sul palco le canzoni e gli artisti più trasmessi dell’estate, diventando un appuntamento fisso, capace di unire musica e pubblico in un’unica grande festa dal vivo. Un evento che negli anni si è a\ermato come simbolo dell’estate italiana e, prima di tutto, un momento per stare insieme. Quest’anno ancora di più vuole essere la festa di un’intera community, delle persone che ogni giorno seguono RTL 102.5 e ne alimentano l’energia.

Un concerto pensato proprio per gli ascoltatori, che sono il vero cuore di tutto. Per festeggiare questo importante traguardo, RTL 102.5 ha scelto di raddoppiare l’appuntamento con la sua serata simbolo, quella che meglio racconta il suo modo di fare radio: vicino alle persone, tra musica, artisti e un dialogo continuo con il pubblico.

“Anche quest’anno sarà uno spettacolo imperdibile, non solo perché i più grandi artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma, ma soprattutto perché il Power Hits Estate celebra il suo decimo anniversario. È infatti l’unico evento musicale live con una classifica trasmessa in diretta su RTL 102.5 per decretare la hit dell’estate. La line up che abbiamo preparato è davvero unica e inimitabile, con un ritmo capace di lasciare senza fiato sia il pubblico presente sugli spalti sia chi seguirà la serata attraverso la nostra radiovisione. Chi sarà a casa, davanti alla televisione, potrà seguire il concerto sul canale 36 del digitale terrestre oppure ascoltarlo in diretta radio su RTL 102.5. Perché il 31 maggio prenderà uQicialmente il via l’estate musicale e la corsa al tormentone estivo, che si concluderà il 1° settembre all’Arena di Verona, già sold out. La grande novità di questa edizione sarà la conduzione a quattro: per la prima volta saliranno sul palco due coppie di conduttori, che gli ascoltatori seguono ogni giorno sulla prima radio d’Italia. Si tratta di Paola Di Benedetto e Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati. Volti e voci del Power Hits Estate di RTL 102.5, si alterneranno tra il Centrale del Foro Italico e l’Arena di Verona insieme a oltre trenta artisti. E non mancheranno le sorprese. Il rapporto del Censis sull’informazione italiana conferma ancora una volta il primato della radio. Nessuno riuscirà a uccidere la radio: noi lo sosteniamo da sempre e crediamo profondamente in ciò che facciamo come Gruppo RTL 102.5, un vero sistema costruito attorno a tre emittenti — RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia — seguite ogni giorno da 9 milioni di italiani, sempre in diretta. In un’epoca digitale, in cui siamo costantemente bombardati dai social, la radio tradizionale, capace di adattarsi ai tempi e ai nuovi device, continua a vincere e a convincere. Milioni di italiani, in auto, al lavoro o a casa grazie alla nostra radiovisione, seguono quotidianamente i nostri programmi in diretta, che rappresentano da sempre un valore aggiunto per il mezzo radiofonico. A questo si aggiungono gli eventi dal vivo, che da sempre animano le piazze: il Power Hits Estate di RTL 102.5 a Roma e Verona, ma anche lo sport, con il Giro d’Italia che abbiamo seguito nell’ultimo mese insieme agli Internazionali BNL d’Italia, la Notte Rosa di Riccione, pronta a far ballare migliaia di persone, e molti altri appuntamenti”, dichiara Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5.

Il cast di RTL 102.5 Power Hits Estate – Roma

Fin dalla sua prima edizione, RTL 102.5 Power Hits Estate ha sempre portato sul palco grandi artisti, senza mai tradire le aspettative del pubblico. Negli anni è diventato un appuntamento capace di garantire qualità e spettacolo, tanto che ormai il cast è una vera certezza per chi segue l’evento. Questa serata non sarà un’eccezione: tanti protagonisti della musica italiana si alterneranno sul palco con i brani che accompagneranno l’estate.

Il cast di RTL 102.5 Power Hits Estate di Roma: Achille Lauro, Annalisa, Arisa, Bambole di Pezza, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Charlotte Cardin, Colapesce, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Geolier, Gigi D’Alessio, Giorgia, Irama, J-Ax, Kid Yugi, LDA & Aka 7even, Levante, Mace, Madame, Marco Masini, Meek, Nayt, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Salmo, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso.

E a sorpresa, si aggiungono al cast: Pinguini Tattici Nucleari, Salmo, Arisa, Colapesce, Irama, Mace e Noemi.

La diretta e i social

Il 31 maggio il Centrale del Foro Italico di Roma sarà sold out, ma RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 raggiungerà il pubblico ovunque. Il concerto sarà trasmesso in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 21:00, su RTL 102.5 (canale 36) e in streaming su RTL 102.5 Play.

Ampio spazio sarà dedicato anche al pubblico che seguirà da casa: non si tratterà soltanto di guardare lo show, ma di vivere un’esperienza coinvolgente e interattiva, entrando in connessione diretta con ciò che accade sul palco. Non mancheranno, inoltre, incredibili sorprese pensate per chi seguirà l’evento da tutta Italia. Sarà una grande giornata di festa e condivisione, in cui il Paese potrà sentirsi unito attraverso la musica. Prenotandosi su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori potranno collegarsi in diretta, raccontare con chi e da dove seguiranno lo show e avere la possibilità di partire per una vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Inoltre, dalle 21:00, seguendo il concerto in radiovisione su RTL 102.5 o in streaming su RTL 102.5 Play, sarà possibile aggiudicarsi un regalo ancora più grande.

Non solo, durante il Power Hits Estate, il team social di RTL 102.5 o\rirà una prospettiva privilegiata su tutto ciò che avviene dietro le quinte del grande evento della prima radiovisione d’Italia. Grazie a interviste esclusive, accessi backstage, prove e contenuti inediti, sarà possibile scoprire lo spettacolo a 360 gradi. Attraverso i principali canali social, RTL 102.5 garantirà una copertura totale dell’evento musicale più atteso dell’estate italiana.

All’esterno del Centrale del Foro Italico, il red carpet accoglierà tutti gli ospiti, con Luigi Santarelli e Stefania Iodice pronti a fare gli onori di casa. È proprio qui che gli artisti faranno il loro ingresso prima dell’attesissima esibizione, un momento imperdibile che catturerà l’attenzione di tutti. Per chi non potrà essere presente di persona, questo momento sarà trasmesso in diretta su RTL 102.5 Play a partire dalle 20:00, o\rendo a tutti la possibilità di vivere ogni istante come se fossero lì.

Power Hits Estate è un programma di RTL 102.5 nato nel 2017 da un’idea dell’editore e presidente Lorenzo Suraci. La produzione esecutiva è di Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è a cura di Lina Pintore. I testi sono di Carolina Russi Pettinelli. Lighting design e dop sono curati da Francesco De Cave, mentre il direttore di produzione è Luigi Vallario. La regia è a\idata a Luigi Antonini.

La grande novità di questanno: conduzione a quattro

Anche quest’anno la serata sarà a\idata a Paola Di Benedetto e Matteo Campese, ormai volti storici del Power Hits Estate, rispettivamente alla sesta e settima conduzione dello show di RTL 102.5. Con loro, per la prima volta sul palco dell’evento, ci saranno anche Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali. La novità dell’edizione 2026 è proprio la conduzione corale a quattro voci: quattro personalità diverse, quattro percorsi di\erenti, capaci di portare sul palco stili ed energie che renderanno lo spettacolo ancora più coinvolgente e dinamico. Un mix pensato per parlare a pubblici diversi e accompagnare gli spettatori durante tutta la serata, tra musica dal vivo ed esibizioni degli artisti. Nel corso dell’evento, i quattro conduttori si alterneranno sul palco, guidando il pubblico attraverso i momenti più attesi dello show.

Paola Di Benedetto e Jessica Brugali sono in onda con “W l’Italia”, dalle 11 alle 13, tra attualità, intrattenimento e informazione. Matteo Campese conduce invece “The Flight”, il programma musicale del pomeriggio in onda dalle 15 alle 17, mentre Giulia Laura Abbiati è una delle voci de “La Famiglia giù al Nord”, morning show che accompagna gli ascoltatori con leggerezza e ironia dalle 9 alle 11. Prima dell’inizio dello show, gli speaker Edoardo Donnamaria, Cianna, Amelia Villano e il DJ Emanuele Carocci, daranno il via alla serata, intrattenendo il pubblico e guidandolo fino all’inizio dello spettacolo.

Venue e produzione

Per la prima volta RTL 102.5 porta il suo grande show nella Capitale. Il Centrale del Foro Italico di Roma diventa la cornice del Power Hits Estate, accogliendo artisti e pubblico attorno all’iconico palco a 360 gradi. Posizionato al centro della venue, permetterà di vedere le esibizioni da ogni angolazione, per un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Per celebrare i dieci anni, lo spettacolo cresce anche dal punto di vista della produzione. Il palco si arricchisce di due passerelle, che porteranno gli artisti sempre più vicini al pubblico, rendendo ogni performance ancora più diretta. Al centro, una torre di ledwall farà da cuore scenografico, tra giochi di luce e immagini. Tutto è pensato per valorizzare al massimo lo show: gli artisti, insieme al corpo di ballo che accompagnerà le esibizioni, avranno grande libertà di movimento ed espressione. Un allestimento studiato per coinvolgere il pubblico e farlo sentire davvero parte dello spettacolo.

Al via la speciale classifica di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026

La serata di Roma del Power Hits Estate segna anche l’inizio della Speciale Classifica di RTL 102.5, che accompagnerà gli ascoltatori per tutta l’estate. È da qui che parte la corsa al vero tormentone: un viaggio tra musica e hit pronte a diventare la colonna sonora dei prossimi mesi.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di Power Hits Estate. A partire dalle 21:00 di domenica 31 maggio 2026, verranno lanciate due classifiche: quella settimanale, che decreta il brano primo classificato di ogni settimana, e quella generale, che decreta il power hit dell’estate 2026, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 che sarà assegnato il 1° settembre 2026 durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia, in diretta dall’Arena di Verona.

Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche si baseranno sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con il dato di airplay elaborato da EarOne, società italiana specializzata in classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, partner consolidato dell’industria musicale. Il dato EarOne misura l’esposizione radiofonica dei brani attraverso un punteggio determinato dal numero di passaggi in onda su ciascuna emittente, ponderato con il dato di audience dell’emittente stessa per fascia oraria e giorno della settimana, su un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti tra radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la loro preferenza sulle canzoni in classifica e le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. Per partecipare, è necessario essere registrati alla Community MyPlay. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno, valido per entrambe le classifiche attive in quel momento. Per quanto riguarda la classifica settimanale, i voti espressi nella settimana corrente contribuiranno a formare la classifica per quella settimana durante la votazione.

Inoltre, da lunedì 1° giugno, al via il programma “RTL 102.5 Power Hits Estate 2026”: dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 17:00, un’intera ora sarà dedicata a rivelare l’andamento delle classifiche, dove saranno annunciate alcune delle canzoni presenti nella classifica settimanale, nella posizione in cui si trovano in quel momento. In chiusura dell’appuntamento, verranno anche annunciate le canzoni che occupano le prime tre posizioni della classifica settimanale. Durante il weekend, invece, dalle 15:00 alle 17:00, gli ascoltatori avranno modo di conoscere l’intera classifica della settimana: il sabato dalla posizione 50 alla 26, e la domenica dalla 25 alla canzone che si trova al primo posto.

Tutto è iniziato dieci anni fa, nel 2017, quando Francesco Gabbani si aggiudicò la prima edizione con “Tra le granite e le granate”. Negli anni successivi i Boomdabash sono stati tra i protagonisti assoluti della gara: nel 2018 hanno trionfato insieme a Loredana Bertè con “Non ti dico no”, nel 2019 hanno avuto grande successo con Alessandra Amoroso grazie a “Mambo Salentino” e nel 2020 hanno vinto di nuovo insieme ad Alessandra Amoroso con “Karaoke”. Nel 2021 a conquistare il titolo è stato Marco Mengoni con “Ma stasera”, mentre nel 2022 il premio è andato al trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei grazie a “La dolce vita”. L’estate 2023 ha visto trionfare i The Kolors con “ITALODISCO”, seguiti nel 2024 dal ritorno di Tananai, questa volta insieme ad Annalisa, con “Storie brevi”. L’ultima edizione, quella del 2025, si è conclusa con la vittoria di Alfa e della sua “A me mi piace” feat. Manu Chao, un brano che ha fatto da colonna sonora all’estate grazie al suo ritmo leggero e immediato. Adesso non resta che aspettare e scoprire quale sarà la canzone vincitrice dell’estate 2026, l’appuntamento è fissato per il 1° settembre 2026 all’Arena di Verona.

Il Villaggio del Power Hits Estate

Tra le grandi novità di quest’anno c’è il Villaggio del Power Hits Estate, una grande area espositiva che aprirà le porte il 31 maggio. Dalle 10:30 alle 21:00, sarà uno spazio esperienziale dove il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera di RTL 102.5 Power Hits Estate portando la radio direttamente tra la gente. Il Villaggio del Power Hits Estate nasce per trasformare l’anteprima dello spettacolo in un’esperienza, con attività che porteranno il pubblico nel mondo di RTL 102.5: un luogo dove la musica, la radio e il divertimento si incontrano per dare il via allo show.

Partner di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – Roma

Cornetto Algida – Autostrade per l’Italia – Carta Giovani Nazionale – Renault – Prosecco DOC

Amica Chips – Ca\è Toraldo – Campiello – Dondi Salotti – Gin Zen – Grana Padano – Mulino Caputo – Yes Zee