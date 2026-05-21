Pinocchio invade Firenze: tre giorni tra giochi, musei e caccia alle fake news

Da Palazzo Vecchio al Meyer, Firenze celebra Pinocchio con eventi gratuiti per famiglie e bambini: spettacoli, notti al museo, laboratori creativi e percorsi contro le fake news

Pinocchio torna a camminare per Firenze e questa volta parte dal Meyer. Da domani venerdì 22 maggio la città si trasformerà infatti in un gigantesco “Paese dei Balocchi” diffuso, con musei, biblioteche, piazze e palazzi storici pronti ad accogliere laboratori, spettacoli e installazioni dedicati ai bambini. È il cuore della XIII edizione di “Firenze dei Bambini”, la manifestazione che quest’anno celebra il bicentenario di Carlo Collodi intrecciando fantasia e riflessione sul tema della verità, delle bugie e delle fake news.

Il simbolo dell’edizione 2026 sarà un grande Pinocchio creato dagli artisti Riccardo Mazzei ed Edoardo Malagigi all’Ospedale Pediatrico Meyer, destinato poi a “viaggiare” tra le sedi della manifestazione accompagnando il pubblico lungo tutto il fine settimana. Il festival prenderà il via venerdì con attività dedicate alle scuole e ai piccoli pazienti del Meyer, mentre da sabato entreranno nel vivo gli appuntamenti aperti alle famiglie con bambini da 0 a 12 anni.

Tra gli eventi più attesi ci sono la speciale notte al museo a Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi e Museo Bardini, gli spettacoli teatrali ispirati alle avventure del burattino più famoso del mondo e i laboratori creativi diffusi in tutta la città. Alla Biblioteca delle Oblate, all’Istituto degli Innocenti, a Santa Maria Novella e in molti altri luoghi simbolici di Firenze, i bambini potranno costruire nasi di Pinocchio, inventare storie, partecipare a giochi teatrali e sperimentare percorsi artistici e musicali.

Grande spazio sarà dedicato anche all’educazione all’informazione. In omaggio al Collodi giornalista, i ragazzi tra i 9 e i 12 anni potranno partecipare a laboratori “anti fake news” insieme ai professionisti della carta stampata e delle televisioni locali, oltre a visite guidate nella sede Rai della Toscana per imparare a distinguere una notizia vera da una falsa.

Il gran finale è previsto domenica pomeriggio in piazza della Signoria con una parata animata da Pinocchio, dalla Fata Turchina e dal Grillo Parlante, accompagnati dalla Large Street Band e dagli artisti della compagnia Mantica.

“Firenze dei Bambini” è promossa dal Comune di Firenze con Fondazione MUS.E, con la direzione artistica di Valentina Zucchi, ed è inserita nelle iniziative ufficiali per il bicentenario collodiano. Tutte le attività sono gratuite e in gran parte senza prenotazione.