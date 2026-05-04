RTL 102.5 è in nomination con “’70 ’80 ’90 all’ora” come miglior programma radiofonico ai Dance Music Awards

“’70 ’80 ’90 all’ora”, in onda su RTL 102.5, in diretta ogni venerdì dalle 18:00 alle 19:00, condotto da Massimo Alberti, è in nomination come miglior programma radiofonico ai Dance Music Awards.

Per votarlo, occorre inviare un SMS al 392 815 6211 scrivendo il codice 982.

Per l’edizione 2026 dei Dance Music Awards, la votazione via SMS per i finalisti è aperta e si concluderà il 15 maggio 2026.



Ecco come votare: Inviare un SMS (non WhatsApp) al numero 392 815 6211. La finale nazionale è prevista per l’8 giugno 2026 a Milano.