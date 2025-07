Robin Williams incanta Trieste: un ritorno in scena tra emozione e ironia

Giovedì 17 luglio, allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, Robbie Williams ha tenuto l’unica tappa italiana del suo Britpop Tour 2025, un evento cui si respirava entusiasmo già da giorni: 28.000 biglietti venduti in Italia e all’estero, file all’alba agli ingressi, navette e treni straordinari predisposti per garantire l’afflusso del pubblico. Organizzato nell’ambito della rassegna GO!2025&Friends e frutto della sinergia tra FVG Music Live, VignaPR, PromoTurismoFVG e il Comune, il live si è rivelato uno degli appuntamenti più memorabili dell’estate triestina.

Una scaletta che rievoca le emozioni di una generazione

Il concerto ha ripercorso i momenti salienti della carriera di Robbie: da Angels a Rock DJ, passando per Feel e ironici intermezzi da entertainer navigato. L’artista ha alternato energia e ironia, confessioni personali e ricordi familiari, trasformando ogni brano in un racconto vivente. La sua voce, ancora potente e riconoscibile, ha riempito la piazza con una presenza scenica che resta magnetica, capace di tenere il pubblico in pugno anche nei momenti più leggeri.

It’s Great to Be a Cat: la canzone protagonista di web e televisione

Attorno all’evento triestino rimbomba però anche un altro successo: It’s Great to Be a Cat, brano realizzato in collaborazione con FELIX — il brand di cibo per gatti di Nestlé Purina PetCare Europe — uscito come colonna sonora della nuova campagna “Cattitude”. Dal 18 maggio, la canzone accompagna uno spot animato e ironico, in cui Robbie è protagonista in un universo felino che celebra «la libertà di essere sé stessi». Libero, indipendente, irresistibile: il gatto diventa simbolo di un modo di vivere al di là dei cliché sociali. «Sono chiaramente il mio animale guida», ha dichiarato Williams, sottolineando come i suoi gatti siano per lui una fonte di ispirazione autentica.

La sinergia tra Robbie e FELIX non si limita allo spot: il marchio è ufficialmente sponsor del tour europeo 2025. Un incontro naturale tra due universi diversi ma affini: la voce di un performer e il fascino irriverente dell’universo animale. Luca Cavallero di Purina Italia ha definito il progetto «un omaggio all’unicità, un invito a vivere con ironia, sicurezza e libertà».