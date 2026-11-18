Il futuro di LEPAS prende forma con AURA, la concept car che anticipa il linguaggio stilistico dei prossimi modelli del marchio premium del Gruppo Chery. Un progetto che punta su eleganza, tecnologia e proporzioni ispirate al mondo animale, senza rinunciare a soluzioni destinate ad arrivare sulle vetture di serie. A raccontare la filosofia che ha guidato lo sviluppo del prototipo è Ivan Dulanović, capo designer di LEPAS, che ha illustrato le caratteristiche del modello presentato in anteprima mondiale a Wuhu, in Cina, durante la LEPAS Global Elegant Lifestyle Week.

LEPAS AURA, il design si ispira al leopardo

Il punto di partenza è la cosiddetta Leopard Aesthetics, la filosofia stilistica attraverso cui LEPAS intende costruire un’identità riconoscibile nel panorama automobilistico internazionale. Non si tratta semplicemente di riprodurre le forme di un animale, ma di trasferirne il carattere sulle linee della carrozzeria.

«Il cuore della Leopard Aesthetics non è portare l’immagine del leopardo sull’auto, ma trasmetterle il carattere che lo rende unico», spiega Dulanović. Tre le parole chiave scelte dal designer: eleganza, sicurezza e mistero.

Le proporzioni di LEPAS AURA richiamano così quelle del felino. Il passo lungo, gli sbalzi ridotti e le carreggiate larghe contribuiscono a creare una silhouette dinamica, mentre le spalle pronunciate evocano la tensione muscolare di un leopardo pronto allo scatto. A completare il quadro intervengono superfici fluide e una particolare finitura lucida ispirata alla porcellana, richiamo alla tradizione ceramica cinese.

Il nuovo frontale anticipa le future LEPAS

L’elemento più interessante del concept riguarda il frontale, destinato a influenzare direttamente il design dei prossimi modelli LEPAS. La calandra arrotondata e le prese d’aria laterali vengono integrate in un’unica superficie nera, dando vita a un’impostazione più pulita e moderna.

Anche la firma luminosa assume un ruolo centrale. Le luci diurne riprendono lo sguardo penetrante del leopardo, contribuendo a rendere immediatamente riconoscibili le vetture del marchio.

Non manca la tecnologia. Lo schermo anteriore può visualizzare grafiche e animazioni personalizzabili, mentre nella parte posteriore un display ellittico consente di modificare la firma luminosa dei fanali. Soluzioni che mostrano la volontà di LEPAS di coniugare identità stilistica e possibilità di personalizzazione, anche se non tutte le funzionalità del prototipo sono state confermate per la produzione.

Tre colori ispirati alla luce naturale

Particolare attenzione è stata riservata anche alle colorazioni della carrozzeria. LEPAS AURA propone tre tinte che rappresentano altrettanti momenti della giornata, dall’alba al tramonto.

La prima è Dawn Pearl, una tonalità che riprende i riflessi rosati dell’alba a Tahiti. Bacalar Blue si ispira invece alle acque della laguna messicana di Bacalar illuminate dal sole di mezzogiorno. Infine, Provence Twilight richiama i campi di lavanda della Provenza al crepuscolo, con sfumature violacee che diventano più intense al diminuire della luce.

Una scelta che sottolinea l’attenzione del marchio per i dettagli e per una concezione dell’automobile nella quale anche il colore contribuisce a definire la personalità del prodotto.

LEPAS in Italia: dalla L8 alla nuova L6 del 2027

Il progetto AURA si inserisce nella strategia di espansione internazionale di LEPAS, marchio premium dedicato alle vetture a nuova energia del Gruppo Chery.

In Italia il brand ha debuttato nel luglio 2026 con la LEPAS L8, SUV plug-in hybrid da 279 CV che rappresenta il primo passo della sua offensiva commerciale nel nostro Paese.

La gamma è destinata ad ampliarsi all’inizio del 2027 con l’arrivo della LEPAS L6, SUV compatto lungo 4,55 metri che ha già ottenuto un riconoscimento al Salone Auto Torino, conquistando il premio TADA per il miglior design degli interni nella categoria City Car.

Sul fronte dell’assistenza, LEPAS propone una garanzia di sette anni o 150.000 chilometri sulla vettura, che sale a otto anni o 160.000 chilometri per le componenti elettrificate.

Con AURA, dunque, il marchio cinese non presenta soltanto un esercizio di stile, ma indica la direzione che intende seguire nei prossimi anni. L’obiettivo è costruire un’identità capace di distinguersi in un mercato sempre più affollato, dove il design rappresenta uno degli strumenti principali per conquistare nuovi clienti.