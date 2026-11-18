In esclusiva a Panorama, i tre protagonisti di Nine to Six parlano di amore, ambizioni e sacrifici personali. E raccontano che cosa hanno imparato a non mettere più in secondo piano per la carriera.

C’è chi ha imparato a non saltare più i pasti, chi ha smesso di pretendere di risolvere ogni problema e chi, dopo tre anni trascorsi praticamente senza riposo, ha deciso che è arrivato il momento di fermarsi. Le risposte di Yook Sung-jae, Go Soo e Park Min-young a una domanda apparentemente semplice raccontano molto più delle loro abitudini personali. Disegnano tre modi differenti di affrontare un rapporto con il lavoro che, soprattutto in una società profondamente competitiva come quella sudcoreana, rischia spesso di trasformarsi in una misura del proprio valore.

È proprio su questa tensione, quella tra ciò che si conquista professionalmente e ciò che si rischia di perdere nel frattempo, che si costruisce Nine to Six, il nuovo drama coreano con Park Min-young, Yook Sung-jae e Go Soo, in arrivo il 25 novembre su Prime Video.

Una storia sentimentale ambientata nel mondo aziendale, certo, ma anche il racconto di persone che hanno imparato a organizzare ogni dettaglio della propria esistenza, salvo scoprire che la felicità non risponde necessariamente alle stesse regole della carriera.

In un’intervista esclusiva a Panorama, i tre protagonisti raccontano i personaggi che interpretano, il modo in cui l’amore ne modifica le certezze e, soprattutto, ciò che hanno imparato a non sacrificare più nella propria vita.

Nine to Six, quando il lavoro diventa il centro di tutto

Kang Yi-ji, interpretata da Park Min-young, è una brillante manager del dipartimento legale della Chronic Motors. Razionale, ambiziosa, estremamente competente, ha costruito la propria identità attorno alla capacità di ottenere risultati e mantenere tutto sotto controllo. In un ambiente professionale dominato dagli uomini, ha imparato a contare soprattutto su se stessa, relegando relazioni sentimentali e matrimonio in fondo alla lista delle priorità.

L’arrivo di Han Sun-woo, interpretato da Yook Sung-jae, introduce una variabile che nessuna pianificazione professionale sembra poter prevedere. Giovane stagista del dipartimento legale, Sun-woo è un uomo sensibile, generoso, convinto che seguire le proprie passioni non significhi necessariamente rinunciare alla stabilità. Ha studiato legge, ma sogna di dedicarsi al design di gioielli. E soprattutto possiede una qualità che Yi-ji ha progressivamente imparato a mettere da parte: la capacità di ascoltare le emozioni.

A complicare ulteriormente gli equilibri arriva Park Hyun-tae, interpretato da Go Soo, un dirigente di successo che riconosce immediatamente il talento professionale di Yi-ji. Elegante, competente e apparentemente padrone della propria esistenza, nasconde però una solitudine che il prestigio raggiunto non è riuscito a colmare.

Il risultato è un triangolo sentimentale che utilizza il linguaggio dell’office romance per interrogarsi su qualcosa di più universale: che cosa succede quando le persone che hanno imparato a eccellere in ogni aspetto della propria vita scoprono di non sapere più esattamente che cosa le renda felici?

Diretta da Lee Hyung-min e Oh Song-hee, su sceneggiatura di Choi Ji-oh, Nine to Six si sviluppa in dodici episodi e arriva in un momento in cui la rappresentazione del lavoro nei K-drama si è fatta sempre più complessa, lasciando spazio non soltanto alle aspirazioni professionali, ma anche alla fatica, alle aspettative sociali e alle conseguenze delle scelte individuali.

Park Min-young, Yook Sung-jae e Go Soo: l’intervista esclusiva a Panorama

Nine to Six esplora una generazione che ha imparato ad avere successo sul lavoro, ma che a volte fatica a capire che cosa desideri davvero dalla vita. All’inizio della storia, che cosa rappresenta la felicità per i vostri personaggi e come cambia questa definizione nel corso della serie?

Go Soo: «Credo che questa domanda colga perfettamente uno dei temi centrali della serie, ed è proprio ciò che rende la storia così vicina all’esperienza degli spettatori. Hyun-tae è un uomo che ha raggiunto una posizione sociale molto elevata, ma è anche una persona profondamente sola. Non ha mai avuto il tempo necessario per innamorarsi o costruire una famiglia, perché fino a quel momento si è concentrato esclusivamente sulla carriera e sul successo. Quando incontra Yi-ji, però, comincia a provare sentimenti sempre più forti nei suoi confronti e finisce coinvolto in un triangolo amoroso. Naturalmente non possiamo rivelare come andrà a finire, ma credo che, osservata da un’altra prospettiva, questa storia possa essere letta anche come un percorso di crescita personale di Hyun-tae».

Yook Sung-jae: «Penso che Sun-woo trovi la propria felicità nel rendere felici gli altri. All’inizio della storia cerca continuamente di sacrificare qualcosa di sé per il benessere dei suoi amici e di Yi-ji. È una persona capace di esercitare un’influenza positiva su chi gli sta intorno e questa caratteristica contribuisce alla sua crescita e alla sua maturazione. A un certo punto, però, arriva a mettere gli altri così tanto davanti a se stesso da prendere decisioni che rischiano di ferirlo. Finisce per pentirsene e, essendo ancora all’inizio della propria carriera, commette diversi errori prima di riuscire a capire quale strada desideri realmente percorrere e che cosa lo renda felice. Sun-woo attraversa momenti difficili, si sente perso, ma credo che sia importante imparare a guardarsi intorno e condividere l’amore con le persone che ci circondano. È anche attraverso questo scambio che si riceve amore. Ed è proprio questo il tipo di persona che Sun-woo rappresenta».

Park Min-young: «All’inizio della serie Yi-ji è una persona fin troppo razionale e sincera, sia sul lavoro sia nella vita privata. Non fa altro che lavorare, lavorare e ancora lavorare, senza fermarsi mai. Con il passare del tempo, però, cresce attraverso la relazione con Sun-woo. Diventa più calorosa, più affettuosa. Ed è proprio questo che mi ha fatto riflettere sul motivo per cui le persone abbiano bisogno dell’amore. Ho capito che la felicità di Yi-ji nasce dall’amore che condivide con gli altri e, in particolare, con Sun-woo».

Il prezzo del successo e quello che non si è più disposti a sacrificare

Se i personaggi di Nine to Six sono chiamati a mettere in discussione il proprio rapporto con il successo, per gli attori che li interpretano il tema assume un significato altrettanto personale.

L’industria dell’intrattenimento sudcoreana è conosciuta per i ritmi di produzione intensi, la competitività e le aspettative elevate che accompagnano il lavoro degli artisti. Ma le considerazioni dei tre protagonisti si spingono oltre le specificità dello spettacolo, toccando esperienze nelle quali è facile riconoscersi anche al di fuori di quel mondo.

In una società nella quale il successo professionale viene spesso raggiunto a scapito della felicità personale, qual è una cosa che avete imparato a non sacrificare più per la vostra carriera?

Yook Sung-jae: «Direi il cibo. Quando siamo impegnati sul set capita spesso di saltare i pasti, ma è qualcosa che fa davvero male alla salute e non credo che mangiare debba diventare una priorità secondaria. Per questo, ogni volta che ho un po’ di tempo libero, cerco di godermi qualcosa che mi piace, magari uno snack, una cotoletta di maiale oppure uno dei miei piatti coreani preferiti. Non importa quanto sia piena la mia giornata: cerco sempre di prendermi cura di me stesso concedendomi il tempo di mangiare».

Go Soo: «Quando avevo vent’anni, ogni volta che mi trovavo davanti a un problema cercavo di risolverlo a tutti i costi. Poi, una volta risolto, ne arrivava immediatamente un altro. E dopo quello, un altro ancora. Oggi mi rendo conto che ci sono moltissime questioni da affrontare, ma non cerco più di trovare una soluzione a ciascuna di esse. Ho imparato che è impossibile risolvere tutto nel tempo limitato che abbiamo a disposizione. Così, a volte, lascio semplicemente che sia il tempo a sistemare le cose in maniera naturale. Credo di aver imparato quanto siano importanti la pazienza e la capacità di concedersi il proprio tempo».

Park Min-young: «Credo che la cosa più importante sia restare in salute. Negli ultimi tre anni non ho avuto praticamente il tempo di riposarmi. Per questo, questa volta ho deciso di concedermi una pausa lunga e meritata, per recuperare la salute, ritrovare le energie e anche la passione. Voglio trovare il modo giusto di stare meglio e prendermi cura del mio corpo. È quello che desiderano anche tutti i miei fan. E questa volta sono determinata a riuscirci».

La felicità oltre la carriera: il messaggio di Nine to Six

Le tre risposte finiscono per incontrarsi su un terreno comune, pur partendo da esperienze e sensibilità differenti. Per Yook Sung-jae si tratta di difendere piccoli momenti quotidiani, apparentemente insignificanti ma necessari per il proprio benessere. Per Go Soo, la maturità coincide con la consapevolezza di non poter controllare tutto. Per Park Min-young, invece, il confine è quello della salute, che nessun risultato professionale dovrebbe rendere negoziabile.

Ed è forse proprio qui che Nine to Six trova la propria dimensione più interessante. Nel raccontare una donna che ha costruito tutta la propria sicurezza attorno al lavoro, la serie non sembra voler mettere in discussione l’ambizione o il desiderio di realizzazione personale. Piuttosto, invita a interrogarsi sul momento in cui il successo smette di essere uno strumento per vivere meglio e diventa qualcosa a cui subordinare tutto il resto.

Il titolo stesso, che richiama gli orari di una tradizionale giornata lavorativa, suggerisce un confine tra il tempo dedicato alla professione e quello che dovrebbe appartenere alla vita privata. Un confine che, nella realtà contemporanea, appare sempre più difficile da rispettare.

L’amore, in questa prospettiva, non rappresenta semplicemente l’elemento romantico destinato a modificare gli equilibri della storia. Diventa l’occasione attraverso cui i protagonisti sono costretti a osservare se stessi in maniera diversa, riconoscendo fragilità, desideri e bisogni che avevano imparato a ignorare.

Perché a volte la parte più complicata del successo non è raggiungerlo, ma capire che cosa si vuole fare della propria vita una volta arrivati a destinazione.

Nine to Six debutta il 25 novembre 2026 su Prime Video, con Park Min-young, Yook Sung-jae e Go Soo protagonisti.