RTL 102.5 é leader anche sui social. Secondo i dati della classifica realizzata per Primaonline da Sensemekers, riferita al mese di ottobre 2026, RTL102.5 consolida il primato nelle interazioni social registrando un ulteriore incremento del 31% con 7,7 milioni e con una crescita del 19% nelle video views. Si amplia così il distacco dalla seconda classificata.
RTL 102.5 – secondo Audiradio in vetta nell’AQH e leader nel giorno medio con 6,6 milioni di ascoltatori- sui social regista 85 milioni di visualizzazioni.