Raye, l’alchimista del soul che sfida il gelo degli algoritmi

Nel panorama pop contemporaneo, dominato da algoritmi, metriche e produzioni sempre più standardizzate, l’ascesa di Raye rappresenta qualcosa di più di una semplice affermazione individuale. È il segnale di una possibile inversione di tendenza. Non è soltanto una questione di successo, ma di linguaggio e di visione artistica. Raye, classe 1997, da Tooting a sud di Londra, rimette al centro un’idea di musica che negli ultimi anni sembrava progressivamente sacrificata: quella costruita, suonata, interpretata.

Il primo elemento che colpisce è la dimensione sonora. Le sue canzoni non sono progettate per adattarsi passivamente al flusso delle piattaforme streaming, ma per svilupparsi nel tempo, quasi per aprirsi. Archi, fiati, pianoforte, arrangiamenti stratificati: tutto contribuisce a una tessitura ampia, dinamica, tridimensionale. È una grammatica musicale che guarda apertamente al jazz, alla grande tradizione soul della Motown Records, ma che si estende verso un immaginario ancora più ambizioso, quello cinematografico.

In questo senso, il riferimento più evidente è la saga di James Bond e, in particolare, il lavoro del geniale autore inglese John Barry. Barry non ha semplicemente composto colonne sonore: ha definito un’estetica riconoscibile e duratura. Le sue partiture sono costruzioni emotive complesse, in cui eleganza e tensione convivono costantemente. Brani come Goldfinger o Diamonds Are Forever rappresentano modelli quasi perfetti di orchestrazione pop: imponenti ma controllati, sofisticati ma immediatamente riconoscibili. Barry lavorava sulla tensione tra pieni e vuoti, tra silenzio e impatto, creando un senso costante di attesa e rilascio. È proprio questa dinamica che oggi riemerge, rielaborata, nella musica di Raye, candidata a interpretare (manca solo l’annuncio ufficiale della produzione) il brano portante della colonna sonora del prossimo James Bond.

Ma il vero elemento di rottura sta nella sua attitudine al rischio. In un’industria sempre più orientata alla prevedibilità, dove molti artisti sembrano limitarsi a mantenere una presenza stabile più che a ridefinire il proprio linguaggio, Raye sceglie una strada opposta. Il suo lavoro non cerca la perfezione levigata, ma accetta l’irregolarità, l’eccesso, persino la possibilità di sbagliare. Il suo ultimo e recente album This Music May Contain Hope non è un manifesto compatto, ma un insieme libero e ambizioso di idee, a tratti persino contraddittorie. Un gesto artistico puro, incosciente, non una mossa strategica di piccolo cabotaggio.

«La musica è una medicina» spiega Raye. «Quello che faccio è cercare di crearne una per me stessa, qualcosa che possa poi condividere con gli altri. Voglio trasmettere l’idea che andrà tutto bene, che vale la pena avere fiducia nei semi che abbiamo piantato. L’obiettivo del mio ultimo album è stato realizzare qualcosa che fosse accogliente: un abbraccio, un rifugio, uno spazio sicuro per chi ne ha bisogno».



Il paragone con Adele, Amy Winehouse e Lauryn Hill aiuta a delineare i confini della sua versatilità anche se non la esaurisce. Di Adele ritroviamo la potenza vocale e la capacità di sostenere ballad emotivamente incisive senza indulgere nel melodramma. Di Amy Winehouse emerge il dialogo tra jazz e soul, filtrato però attraverso una sensibilità meno rétro e più contemporanea. Di Lauryn Hill affiora il senso del “phrasing”, quella qualità rara espressiva che permette di trasformare ogni brano in racconto. Eppure, la cifra di Raye non è la somma di queste influenze. È una sintesi personale, riconoscibile, che si fonda su un equilibrio delicato tra tradizione e presente. La scrittura evita la prevedibilità, alterna fragilità e tensione, mentre gli arrangiamenti, pur ricchi, non risultano mai ridondanti.



Il successo recente conferma che questa direzione intercetta un bisogno reale. Il concerto di Bologna a fine gennaio, sold out con dodicimila spettatori, ha mostrato un coinvolgimento raro, quasi fisico. Non si trattava semplicemente di assistere a uno spettacolo, ma di partecipare a un’esperienza musicale piena, in cui il suono recupera corpo, presenza e significato. Non a caso, Bruno Mars l’ha fortemente voluta per aprire i concerti del suo trionfale tour americano partito da Las Vegas la settimana scorsa. E sempre non a caso il re delle colonne sonore degli ultimi decenni, Hans Zimmer, ha accettato di collaborare con lei a Click Clack Symphony, uno dei brani più forti di This Music Can Contain Hope.

Al di là delle prospettive industriali, dei sei Brit Awards vinti in una sola notte nel 2024, della lunga fase di apprendistato dietro le quinte dell’industria come autrice per altri artisti (Beyoncé e Kylie Minogue, tra gli altri)) ciò che rende Raye una figura rilevante è il significato del suo percorso. In un sistema che tende all’omologazione, lei riafferma il valore dell’identità artistica. Non è semplicemente l’emergere di una nuova star. È il segnale, ancora fragile ma evidente, di un possibile cambio di rotta: meno formule, meno algoritmi, più visione, più coraggio. In definitiva, più musica.