Radio più attive sui social: RTL 102.5 resta prima

A giugno 2025 RTL 102.5 domina i social con 43,6 milioni di video views. Debutto per Radio Zeta con 28,6 milioni di views e 1,2 milioni di interazioni.

Nel mese di giugno, RTL 102.5 e Radio Zeta sono in vetta alla classifica delle Top Radio stilata da Sensemakers per Primaonline. Radio Zeta si classifica al 4° posto per Video Views.

Per RTL 102.5, nel mese di giugno si contano 43,6 milioni di video views e 5,9 milioni di interactions Da mesi, RTL 102.5 si conferma anche sui social come la radio più attiva, grazie a contenuti trasversali che spaziano tra informazione, musica, intrattenimento, curiosità e interviste. In classifica, anche Radio Zeta, la radio punto di riferimento dei giovani, che registra 28,6 milioni di video views e 1,2 milioni di interactions.

Il successo social di RTL 102.5 si registra nei primi giorni di luglio con il racconto del Napoli Pizza Village sui social della prima radio d’Italia. RTL 102.5 ha realizzato oltre 9.794.183 di video views e 812.194 di interaction.