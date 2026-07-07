Radio Future hits live: a Verona arriva anche TEDUA

E’ tutto pronto per la due giorni di musica dal vivo, all’Arena di Verona, il prossimo 1° e 2 settembre. In attesa di scoprire il cast del Power Hits estate di RTL 102.5 (sold out), il 2 settembre sempre sul palco dell’Arena Radio Zeta scriverà la musica del futuro con il Future Hits Live 2026. Il cast è spettacolare: si aggiunge anche TEDUA. Le prevendite sono già aperte!.

Il Future Hits Live porterà sul palco un cast straordinario di artisti. I primi nomi annunciati per la line-up del 2026 sono: ANNA, ARTIE 5IVE, CLARA, DITONELLAPIAGA, FACCIANUVOLA, FRED DE PALMA, G.MINEIRO, GAIA, LDA & AKA 7EVEN, LORENZO SALVETTI, MERK & KREMONT, MR. RAIN, NAYT, NERISSIMA SERPE, PROMESSA, RRARI DAL TACCO, SAMURAI JAY, SANGIOVANNI, SERENA BRANCALE, TEDUA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONYPITONY, 22 SIMBA.

Anche quest’anno Radio Zeta ha deciso di sondare i gusti dei suoi giovani ascoltatori. Fino al 31 luglio, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Radio Zeta Future Hits Live 2026”, sarà disponibile una lista di artisti, tra quelli in rotazione su Radio Zeta dal 1° agosto 2025 fino al 31 luglio 2026, e gli ascoltatori di Radio Zeta potranno esprimere la propria preferenza per gli artisti che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona. Per partecipare è necessario essere registrati alla Community MyPlay e ogni utente potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze al giorno.

I biglietti per il Future Hits Live 2026 sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-arena-di-verona-21333620/

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL26

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