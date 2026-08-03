Radici, storie e identità: così il country conquista le classifiche pop americane

Per entrare nel ristretto club di Whitney Houston e Mariah Carey bisogna cambiare la storia della musica americana. Ella Langley ha raggiunto un traguardo che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato impensabile per un’artista country: con Choosin’ Texas ha eguagliato le quattordici settimane al numero uno raggiunte finora solo dalle due icone del pop. Al di là del record, il dato racconta una trasformazione ben più profonda. Il country non è più il genere dell’America rurale confinato a Sud: è diventato uno dei linguaggi dominanti della musica contemporanea, capace di conquistare streaming, classifiche e soprattutto il pubblico più giovane.

Nata e cresciuta in Alabama, la Langley ha iniziato a scrivere canzoni da adolescente, esibendosi nei piccoli locali del suo tato e costruendo il proprio seguito concerto dopo concerto. Il suo approccio lo ha riassunto di recente con una frase che vale quasi come un manifesto: “It’s who I am; I can’t not be honest” (“È quello che sono: non posso fare a meno di essere sincera”). La sua poetica, fatta di storie di vita reale, emerge con particolare forza in Choosin’ Texas, il brano dei record in classifica. La protagonista vive una storia d’amore a Nashville, ma comprende passo dopo passo che il cuore dell’uomo che ama appartiene ancora al Texas, lo Stato in cui è nato e cresciuto. Non è un’altra donna a separarli, bensì il richiamo della propria terra. Il Texas diventa così una metafora dell’identità: una vicenda sentimentale si trasforma in una riflessione sull’appartenenza e sulle radici, uno dei temi fondanti della tradizione country.

Le canzoni di Langley sono popolate da cameriere, meccanici, ragazze che lavorano nei bar, uomini incapaci di lasciare la propria terra, famiglie complicate e relazioni imperfette. Nessun lusso ostentato, nessuna vita da celebrity. Il fascino della sua scrittura sta proprio nel raccontare quell’America ordinaria che raramente trova spazio nel pop contemporaneo. È questo il vero cambiamento. Per anni il successo sembrava passare attraverso una progressiva omologazione del suono, nella convinzione che per diventare globali fosse necessario eliminare ogni specificità locale. La nuova scena country ha scelto la strada opposta: accento, territorio, strumenti acustici, storytelling e identità sono tornati a essere un valore.



Langley, però, non rappresenta un caso isolato. Accanto a lei stanno emergendo artisti come Megan Moroney. Nata in Georgia, esplosa nel 2022 con la hit Tennessee Orange, ha reinventato l’immaginario country definendosi una “emo cowgirl”, un neologismo che unisce due mondi apparentemente lontani. Da una parte c’è la cowgirl, legata alla tradizione di Nashville, agli stivali, ai rodei e al country classico; dall’altra l’”emo”, cioè un modo di raccontare senza filtri fragilità, ansie, delusioni sentimentali e insicurezze. Il ponte verso la generazione Z.

Dopo centinaia di concerti nei piccoli club e bar dell’Alabama, i Red Clay Strays sono invece esplosi su Tik Tok grazie al brano Wondering Why che racconta della storia d’amore tra un ragazzo della classe operaia squattrinato e una fanciulla della upper class istruita nelle migliori scuole private dell’Alabama. Un pezzo quasi autobiografico, spiega la band: «Agli inizi guadagnavano pochissimo, circa 125 dollari a serata, e accumulavano solo debiti. La canzone è un ringraziamento alle nostre compagne che si sono beccate la parte peggiore di questo lavoro instabile». Anche il country ha il suo revival. Come accade nel rock o nel jazz, una nuova generazione di musicisti sta riscoprendo il linguaggio di un’epoca considerata l’età dell’oro del genere: Zach Top è il caso più emblematico. Le sue canzoni recuperano il suono delle origini di George Strait, Alan Jackson e Randy Travis, i principali custodi del country più tradizionale durante gli anni Ottanta e Novanta quando l’industria musicale spingeva per una maggiore contaminazione con il pop. A un filone diverso appartiene Wyatt Flores, l’anima più intima della nuova scena country, profondamente introspettivo e autobiografico, amatissimo dai venti/trentenni.

C’è però un altro ingrediente dietro il successo di questa nuova generazione country che, sia chiaro, non vive soltanto di streaming. TikTok ha certamente contribuito a far conoscere artisti come Ella Langley o i Red Clay Strays, ma il loro successo si è consolidato grazie a un ecosistema che negli Stati Uniti continua a essere unico. Il vero segreto del country americano è una rete fenomenale di radio locali, festival, fiere di contea, rodei, grigliate e piccoli locali che nessun altro genere possiede più. È una rete che continua a raccontare l’America a sé stessa. E forse è proprio per questo che il country è tornato a raccontarla meglio di chiunque altro. Nell’America degli algoritmi sopravvive un paradosso: una hit country può nascere su TikTok, ma diventa davvero nazionale quando entra nella programmazione delle radio locali e, soprattutto, nelle autoradio dei camionisti che attraversano il Paese da una costa all’altra.