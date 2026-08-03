Legge 104 figli disabili, cosa spetta ai genitori: permessi, agevolazioni e novità 2026

Turni di lavoro da ridisegnare, terapie da incastrare, moduli e visite da mettere in agenda … Quando la persona con disabilità è un bambino, la Legge 104 per i genitori è uno strumento concreto, che può sostenere le famiglie. Ci sono agevolazioni economiche e tutele per i genitori che lavorano, ma non è tutto automatico e “universale”. In più nel 2026 ci sono delle novità.

Cos’è la Legge 104 e come si ottiene per un bambino o una bambina

Non c’è un elenco fisso di malattie e disturbi che danno diritto ad usufruire della Legge 104. Quello che conta è quanto una condizione pesa davvero sull’autonomia del bambino e sulla sua vita di tutti i giorni. Per questo può riguardare situazioni molto diverse tra loro: autismo, ADHD, ritardi del linguaggio o dello sviluppo, patologie oncologiche, malattie rare e altre condizioni croniche. Da ricordare che esistono due livelli di riconoscimento, e non danno gli stessi diritti. Il primo livello, quello di “persona con disabilità”, dà diritto ad alcune agevolazioni fiscali (come l’IVA al 4% invece che al 22% su beni legati alla disabilità, come auto, sussidi informatici e ausili per la mobilità), ma non basta per ottenere i permessi retribuiti dal lavoro per i genitori e non garantisce automaticamente l’insegnante di sostegno a scuola. Il secondo livello, quello che riconosce la gravità della condizione, è invece quello che dà diritto a: permessi lavorativi retribuiti, congedo straordinario, e, se necessario, l’insegnante di sostegno.

Sono i genitori (naturali, adottivi o affidatari) e i tutori legali che possono presentare la domanda. I permessi lavorativi, però, restano sempre riservati a chi lo assiste davvero: genitori e familiari, anche se la richiesta è partita da un tutore. La procedura parte dal pediatra o da un medico abilitato, che invia il certificato all’INPS. Segue la domanda online (con SPID, CIE o CNS) oppure con l’aiuto di un patronato. Poi c’è la visita della Commissione medico-legale, che valuta la documentazione e ascolta i genitori: di solito passano 30-45 giorni tra domanda e visita, che diventano circa due settimane per patologie oncologiche o malattie rare. Alla fine, arriva il verbale con il grado di disabilità riconosciuto. Da tenere presente: dal marzo 2026 l’INPS è diventato l’unico responsabile dell’accertamento in 60 province (tra cui Roma, Milano e Torino), superando la vecchia doppia valutazione con le ASL e introducendo il “Progetto di Vita”, un piano personalizzato che unisce scuola, terapie e assistenza. Nelle altre province, invece, resta ancora valida la procedura classica. La sperimentazione durerà fino al 31 dicembre 2026: da gennaio 2027 il nuovo sistema diventerà obbligatorio in tutta Italia. Fino ad allora, conviene chiedere a un patronato quale procedura si applica nella propria zona prima di avviare la domanda.

Permessi lavorativi e sostegni economici: cosa spetta ai genitori di bambini con disabilità

Le tutele per i genitori lavoratori dipendenti, che hanno figli con disabilità, cambiano con l’età del bambino. Fino ai tre anni la flessibilità è massima: si può scegliere tra il prolungamento del congedo parentale, permessi orari giornalieri (due ore al giorno, una se l’orario di lavoro è più corto) oppure tre giorni di permesso mensile. Dai tre ai quattordici anni resta la scelta tra congedo prolungato e i tre giorni mensili; dopo i quattordici, restano solo questi ultimi, non recuperabili se non usati nel mese. I permessi sono sempre retribuiti in base all’ultima paga percepita e contano anche per la pensione. Un’eccezione: se il bambino è ricoverato a tempo pieno, i permessi non spettano, a meno che i medici non attestino il bisogno della presenza di un genitore. La Legge 104 non paga uno stipendio, ma dà diritto a permessi e sgravi fiscali. I soldi arrivano invece dal riconoscimento dell’invalidità civile, valutato nella stessa visita. Nel 2026 ci sono due indennità: quella di frequenza (circa 340 euro al mese, solo nei mesi di scuola o terapia, sotto una certa soglia di reddito) per bambini con difficoltà persistenti come ADHD o ritardi del linguaggio, e quella di accompagnamento (circa 550 euro al mese, tutto l’anno, senza limiti di reddito) per chi ha bisogno di assistenza continua. Ci sono poi altri vantaggi da non dimenticare: IVA al 4% e detrazione del 19% su computer, tablet e altri strumenti utili, oltre che sui veicoli adattati; contributi che proteggono la pensione durante il congedo; e agevolazioni pratiche come i pass per i parcheggi riservati, i soggiorni terapeutici e i percorsi scolastici personalizzati.

Legge 104: le novità 2026 per i genitori di bambini con disabilità

Con il 2026 sono arrivate alcune novità anche per i genitori. La Legge 106, che affianca la Legge 104, ha introdotto dieci ore aggiuntive di permesso retribuito all’anno per visite, esami e terapie, che si aggiungono ai tre giorni mensili e riguardano soprattutto i genitori di figli con patologie oncologiche, croniche o invalidanti. C’è poi una priorità nell’accesso allo smart working per chi assiste un figlio con disabilità grave, insieme a una maggiore tutela contro i trasferimenti senza consenso.