Queen Budapest ’86 al cinema: quando il rock attraversò la Cortina di ferro

Il 27 luglio 1986, al Népstadion di Budapest, ottantamila persone si radunarono per assistere a un concerto destinato a superare i confini della musica. I Queen erano nel pieno del Magic Tour: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon portavano sul palco uno spettacolo di forza e precisione, appena cinque concerti prima dell’ultima esibizione della band con Mercury. Quella sera fu anche l’ultima esibizione dal vivo dei Queen con Freddie a essere filmata.

A rendere l’evento eccezionale era il luogo, oltre che la sua portata. In un’Europa divisa dalla Cortina di ferro, i Queen furono la prima rock band occidentale a esibirsi in Ungheria. Al pubblico dello stadio si aggiunsero, secondo le stime, circa 45.000 persone rimaste all’esterno, abbastanza vicine da ascoltare la musica. Alcuni fan arrivarono dalla Russia e dalla Polonia: un viaggio verso un concerto che, per molti, significava anche avvicinarsi a un mondo fino ad allora distante.

La portata dell’impresa si riflette nella sua documentazione. Il concerto fu ripreso in 35 mm dai migliori operatori cinematografici ungheresi, con 17 cineprese e circa 40 chilometri di pellicola. L’operazione ebbe l’approvazione del governo ungherese: un fatto senza precedenti per uno Stato comunista. Ne nacque una testimonianza visiva rara, che restituisce insieme l’energia dello spettacolo e il peso storico di quella sera.

Ora Queen Budapest torna sul grande schermo in una nuova versione restaurata in 4K, realizzata a partire dalle riprese originali presso Park Road Post Production, lo studio neozelandese di Peter Jackson. Anche il suono è stato rinnovato grazie alle registrazioni multitraccia originali. Nel film, diretto da János Zsombolyai e distribuito da Sony Music Vision, Brian May e Roger Taylor ripercorrono il concerto e il suo duraturo impatto culturale. I due musicisti sono intervenuti anche alla première londinese.

La scaletta attraversa alcuni dei brani più amati dei Queen, da “We Will Rock You” e “We Are the Champions” a “Under Pressure” e “Bohemian Rhapsody”. Tra i momenti più singolari, l’arrangiamento acustico di “Tavaszi Szél Vizet Áraszt”, canto popolare ungherese che, quella sera, avvicinò la band alla cultura del paese che la ospitava.

Dal 7 ottobre Queen Budapest sarà nei cinema e nelle sale IMAX di tutto il mondo, con distribuzione di Trafalgar Releasing. In Italia il film sarà in esclusiva dal 7 all’11 ottobre. I biglietti sono disponibili su nexostudios.it.

Il 6 novembre uscirà inoltre la colonna sonora, remixata dal team di studio dei Queen a partire dalle registrazioni multitraccia originali. Pubblicata a livello internazionale da Legacy Recordings e negli Stati Uniti e in Canada da Hollywood Records, sarà disponibile in digitale, in doppio CD e, per la prima volta, in un cofanetto 3LP. Nella stessa data arriveranno anche le edizioni Blu-ray e DVD.