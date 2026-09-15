martedì 15 settembre 2026

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Tempo Libero » Musica » Ornella Vanoni, 50 anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria

Ornella Vanoni, 50 anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria

Ornella Vanoni, 50 anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria
Photo shooting realised at Fonit-Cetra studios during the recording of the record ‘La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria’. Rome (Italy),
Gianni Poglio
Gianni Poglio
– Lettura: 2 minuti
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

La riedizione del disco del 1976 include brani inediti, conversazioni registrate in studio e una nuova rimasterizzazione

A 50 anni dall’uscita, Nar International pubblica una nuova edizione di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria, l’album nato dalla collaborazione tra Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes, con la produzione di Sergio Bardotti. Un lavoro che ha rappresentato un importante punto d’incontro tra la musica brasiliana e la canzone italiana.

Da martedì 15 settembre, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno di Ornella Vanoni, il 22 settembre, è disponibile il pre-order della nuova edizione dell’album del 1976.

La riedizione comprende nuove tracce mai pubblicate e alcuni scambi di battute tra gli artisti registrati durante le sessioni in studio a Roma, che restituiscono il clima nel quale il disco prese forma.

L’album originale è stato rimasterizzato a partire dai nastri dell’epoca e sarà affiancato da un secondo disco con materiale inedito recuperato dalle registrazioni. L’uscita è prevista per il 13 novembre in doppio LP, doppio CD e digitale.

Le versioni LP e CD saranno accompagnate da un book con note di copertina e commenti agli inediti a cura di Giulia Cavaliere, critica musicale, giornalista e scrittrice, oltre ai testi dei brani e a fotografie inedite dell’epoca. Sono previsti anche uno sticker dedicato al 50° anniversario e due diversi poster, uno per ciascun formato.

Il progetto grafico dell’edizione del cinquantenario è curato da Ciao Discoteca Italiana. La copertina originale viene mantenuta con una leggera variazione cromatica, mentre gli elementi realizzati per la nuova edizione saranno stampati su una o-card sovrapposta alla cover.

Tra i materiali recuperati ci sono anche alcune conversazioni registrate in studio, nelle quali emerge il rapporto diretto e spontaneo tra Ornella Vanoni e gli altri musicisti.

Pubblicato nel 1976, La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria contribuì a far conoscere la bossa nova a un pubblico italiano più ampio. Il disco fu registrato in presa diretta da Ornella Vanoni, Vinícius de Moraes e Toquinho. I testi di diversi autori della musica brasiliana furono adattati in italiano da Sergio Bardotti, mentre cori e parti orchestrali, con gli arrangiamenti di Gianfranco Lombardi, furono aggiunti successivamente.

L’album ottenne il disco d’oro poco dopo l’uscita e resta uno dei lavori più rappresentativi dell’incontro tra la canzone italiana e la musica brasiliana.

© Riproduzione Riservata
, ,