Non solo stadi: i festival “di provincia” conquistano l’estate italiana

Non fanno centomila spettatori, non vivono di maxi schermi, file chilometriche e biglietti da capogiro. Eppure stanno diventando uno dei fenomeni culturali più interessanti dell’estate italiana. Sono i festival musicali “di provincia”: rassegne da duemila a diecimila persone ospitate in piazze storiche, anfiteatri sul mare, palazzi rinascimentali, borghi medievali e siti archeologici. Eventi che mettono insieme musica, turismo, gastronomia e patrimonio artistico. E che, sempre più spesso, riescono ad attirare anche pubblico internazionale.

In un mercato della musica live dominato dai grandi concerti negli stadi e dagli open air mastodontici, questi festival (mille e duecento ogni anno) rappresentano un’altra idea di spettacolo. «Il pubblico cerca esperienze», spiega Fulvio De Rosa, della Shining Production, membro del consiglio direttivo di Assomusica, uno dei promoter italiani più attivi in questo settore «Il connubio tra musica e luoghi storici funziona perché unisce il concerto al turismo culturale e gastronomico. Il rapporto tra il costo del biglietto e l’indotto generato è nell’ordine di 1 a 2,8. Chi spende cento euro per un concerto, probabilmente ne spenderà almeno altri 280 per il viaggio, l’hotel, i musei e i ristoranti» spiega.

È il motivo per cui molte amministrazioni locali stanno investendo su questo modello. «Come a Mantova, Qui le rassegne ospitate in due location gioiello come Piazza Sordello e, soprattutto, Palazzo Te, hanno trasformato la città in una meta estiva di richiamo nazionale (tra gli eventi di quest’anno Caparezza il 4 luglio, Pet Shop Boys il 7 e Jethro Tull l’11; ndr)» racconta.

«È un fenomeno che attraversa tutta la penisola. A Pompei, alcuni spettacoli vengono addirittura pensati esclusivamente per il sito archeologico, con percentuali di pubblico straniero che arrivano all’80 per cento» spiega. Da non perdere quest’anno “È mio padre – Morricone dirige Morricone” il 25 giugno e “We want Miles” il 27 luglio, omaggio di Marcus Miller e di una super band jazz per il centenario della nascita di Miles Davis. In Sicilia, Taormina continua a rappresentare una delle mete simbolo dell’incontro tra spettacolo e paesaggio monumentale. Il 30 giugno al Teatro Antico ci sarà Bryan Adams, mentre il 31 agosto e il primo settembre toccherà a Claudio Baglioni.

In Sardegna, l’anfiteatro sul mare di Alghero offre concerti accompagnati dal tramonto sul Mediterraneo: è l’Alguer Summer Festival che quest’anno, tra gli altri, ospita i Litfiba il primo agosto, Luca Carboni il 5 e Blanco il 6. Sono luoghi in cui la scenografia naturale e artistica diventa parte integrante dello spettacolo. «L’esperienza dell’evento viene amplificata dal contesto», spiega ancora De Rosa. «La rappresentazione scenica e il luogo si valorizzano a vicenda». Non è soltanto una questione estetica: «È un modo diverso di vivere la musica dal vivo: meno dispersivo, più vicino all’artista, più compatibile con un’idea di qualità della vita che oggi molti spettatori cercano».

Un fenomeno fotografato dalle mille sigle che accompagnano gli eventi: a Bergamo va in scena il Lazzaretto Estate 2026 (tra gli eventi, 19 giugno, Arisa, il 28 Loredana Berté), a Lido di Camaiore (Lucca), su un palco unico affacciato tra il Tirreno e le Alpi Apuane, si esibiscono, nell’ambito de La Prima Estate, il 19 giugno Jack White, il 26 Nick Cave e il 27 i Gorillaz, a Locorotondo, splendido borgo di forma circolare che domina la Valle d’Itria, e in varie località della Puglia, torna il Locus Festival (il 13 agosto Thundercat e il 14 i Subsonica), a Modena, in Piazza Roma, i suoni del Jazz Open con Diana Krall e Gregory Porter, il 13 luglio, Moby il 14 e Jean Michel Jarre il 18).



A La Spezia, il Festival Internazionale del Jazz, dal’8 luglio al 4 agosto, con Pat Metheny, Yellowjackets, Noa e Billy Cobham, ad Astimusica, in Piazza Alfieri, il 7 luglio Anastacia, il 9 Onerepublic, il 13 i Pooh, e, infine, all’Olbia Arena il Red Valley Festival, dal 13 al 15 agosto, con Achille Lauro, Bresh, Chiello, Ditonellapiaga, Shiva, Sfera Ebbasta, Annalisa e Sayf. E poi, ancora dal 2 al 18 luglio il Rugby Sound Festival all’Isola del Castello di Legnano (2 luglio Tony Pitony, 3 luglio Madame, 10 luglio Subsonica, 16 luglio Salmo) e il Lake sound Park 2026 dal 9 al 26 luglio sul palco di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO) (il 9 luglio Fiorella Mannoia; il 14 luglio Riccardo Cocciante; il 19 luglio Morrissey e il 24 luglio Mannarino.



In definitiva una formula di successo, che cresce anno dopo anno coinvolgendo sempre più città e territori non metropolitani e che rappresenta una fetta sempre più larga del colossale business della musica dal vivo. «Quattro miliardi di euro ogni anno: il sistema Italia dei concerti vive una stagione d’oro» sottolinea De Rosa. «Detto questo, soprattutto nelle grandi città come Milano, il pubblico più giovane frequenta quasi esclusivamente, grandi eventi in stadi e arene, spesso con i genitori. È un cambiamento culturale profondo. Una volta il concerto era un rito di passaggio generazionale: si partiva con gli amici, si viaggiava, si scoprivano città e scene musicali, i piccoli live club, i festival indipendenti. Un percorso esplorativo che serviva a formare il pubblico».

E allora mentre il mercato dei live corre verso numeri sempre più giganteschi, sono proprio questi festival “di provincia” a custodire qualcosa di essenziale: il rapporto umano con la musica, il legame tra spettacolo e territorio, la scoperta lenta dei luoghi. Non producono soltanto incassi o sold out, ma memoria, identità, comunità. Ed è forse questa la vera sfida dell’estate italiana: capire che il futuro della musica dal vivo non passa solo dagli stadi pieni, ma anche da una piazza rinascimentale illuminata al tramonto, da un anfiteatro sul mare, da un borgo che per una sera torna al centro del mondo.