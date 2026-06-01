Cobolli e Berrettini che show Nei quarti a al Roland Garros

Parigi è sempre più azzurra, ogni giorno di più. Sembra quasi che dall’eliminazione di Jannik Sinner un vento tricolore spinga i nostri ragazzi ancora rimasti in corsa al Roland Garros. Passano i giorni, aumentano le difficoltà eppure Flavio Cobolli e Matteo Berrettini non conoscono ostacoli, nella domenica parigina hanno giocato e vinto ancora una volta. Sì sono conquistati un posto tra i migliori otto nel torneo sulla terra battuta più importante al mondo. Con Alcaraz ai box per l’infortunio al polso e i ko imprevisti e imprevedibili prima di Medvedev e poi di Sinner trovare il favorito di Parigi è un rebus inestricabile, ma se nella parte bassa del tabellone è difficile trovare un rivale per Aleksander Zverev, nella parte alta aumentano ogni giorno di più le chance degli azzurri. Soprattutto per la sicurezza e l’autorevolezza con la quale Flavio e Matteo hanno vinto.

Inizia Cobolli

Flavio è stato il primo a scendere in campo contro l’americano Zachary Svayda e ha sempre controllato la partita anche quand l’avversario ha provato a riaprirla. Per i primi due set quando prendeva il comando delle operazioni, il 24enne romano faceva leva ora sull’intensità del ritmo, ora sulla varietà delle soluzioni. Vittoria in quattro set 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) in 3 ore e 15 minuti di gioco. Adesso l’azzurro attende ai quarti, in programma mercoledì, il vincente della sfida tra il canadese Auger-Aliassime e il cileno Tabilo. Grazie ai punti conquistati oggi, Flavio è salito virtualmente all’11° posto del ranking mondiale, suo nuovo best ranking. Se dovesse arrivare in semifinale, entrerebbe nella Top 10 (ma occhio, dalle retrovie, a Jodar, Fonseca e Mensik).

Berrettini super

Anche Matteo Berrettini ha giocato un’ottima partita contro l’argentino Cerundolo che aveva eliminato Sinner , soprattutto nei primi due set dove ha sbagliato pochissimo. Poi il romano ha avuto un passaggio a vuoto sul 2-2 del terzo e si è fatto strappare il servizio. Cerundolo ha tenuto il servizio fino al 5-4, poi quando è andato a servire per il set Berrettini ha giocato quattro colpi perfetti e ha rimesso le cose a posto. Ma il miracolo Matteo lo ha compiuto nel tiè-break del terzo set quando si è trovato sotto 6-3, ha annullato tre set point all’avversario e ha chiuso poi 8-6 a suo favore al primo match ball infilando una serie di cinque punti consecutivi. Nei quarti di finale Berrettini affronterà il vincitore della sfida tra il nostro Matteo Arnaldi e l’americano Francesco Tiafoe.