MTV VMAs 2026, Taylor Swift verso un record storico: Madonna e BTS possono riscrivere la storia dei premi

Taylor Swift è pronta a diventare l’artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Awards, Madonna potrebbe riscrivere un primato che resiste dal 1987 e il K-pop si prepara a contendersi alcuni dei riconoscimenti più importanti della serata, in un’edizione dei VMAs che, ancora prima della consegna dei premi, promette di aggiornare numerosi capitoli della storia della musica pop. L’appuntamento è per domenica 27 settembre a Los Angeles, dove la cerimonia condotta da Snoop Dogg riunirà alcune delle più grandi star internazionali, mentre l’attenzione si concentra sui record che potrebbero essere battuti e su quelli che, grazie ai riconoscimenti già annunciati, sono destinati a entrare ufficialmente negli annali della manifestazione.

A ricostruire gli oltre 35 primati potenzialmente raggiungibili nel corso della serata è stata ActionNetwork.com, che ha analizzato i risultati delle precedenti edizioni e le candidature del 2026, individuando una serie di traguardi che coinvolgono artisti affermati come Taylor Swift, Madonna, Ariana Grande e Lady Gaga, ma anche una nuova generazione di protagonisti della musica internazionale, da Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo fino ai gruppi sudcoreani che negli ultimi anni hanno trasformato la presenza del K-pop agli MTV Video Music Awards.

Taylor Swift supera Beyoncé e diventa l’artista più premiata nella storia dei VMAs

Il primo record della serata è già scritto e porta il nome di Taylor Swift, alla quale MTV ha deciso di assegnare il nuovo Artist Director Honors, un riconoscimento inaugurale dedicato agli artisti che hanno contribuito a sviluppare il linguaggio narrativo e visivo dei videoclip attraverso il proprio lavoro dietro la macchina da presa. Con questo premio, la cantante americana raggiungerà quota 31 statuette, superando Beyoncé, con la quale condivideva il precedente primato di 30 riconoscimenti, considerando anche quelli conquistati dall’ex Destiny’s Child insieme al gruppo e al progetto The Carters.

Il nuovo premio rappresenta un riconoscimento del percorso artistico di Swift anche come regista, un’attività diventata progressivamente parte integrante della sua produzione musicale attraverso videoclip come The Man, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero e Fortnight, nei quali la costruzione delle immagini e il racconto cinematografico hanno assunto un ruolo sempre più importante nella definizione dell’universo narrativo della cantante.

Il primato assoluto potrebbe inoltre essere ampliato grazie alle nove candidature competitive ricevute quest’anno, tra le quali figurano quelle per Video of the Year con The Fate of Ophelia, Artist of the Year e Best Direction con Opalite, un riconoscimento che Swift ha già conquistato quattro volte e che, in caso di ulteriore vittoria, le permetterebbe di consolidare un altro record personale.

Particolarmente significativa è anche la candidatura nella categoria Video of the Year, nella quale la cantante ha già ottenuto cinque successi grazie a Bad Blood, You Need to Calm Down, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero e Fortnight: una nuova vittoria porterebbe il totale a sei, ampliando ulteriormente un primato che nessun altro artista è ancora riuscito a raggiungere.

Madonna può battere un record che resiste dal 1987

Se Taylor Swift arriverà alla cerimonia con un nuovo primato già assicurato, Madonna avrà invece la possibilità di trasformare gli MTV VMAs 2026 in una delle serate più importanti della propria carriera, grazie alle undici candidature ricevute, il numero più alto di questa edizione, che la vedono competere nelle principali categorie artistiche e tecniche con il progetto Confessions II.

Secondo l’analisi di ActionNetwork.com, uno dei record più significativi riguarda il numero di premi conquistati nel corso di una sola edizione, un primato che appartiene a Peter Gabriel dal 1987, quando il musicista britannico ottenne dieci riconoscimenti, compreso il premio speciale Video Vanguard. Madonna potrebbe superarlo qualora riuscisse a trasformare tutte le sue undici candidature in altrettante vittorie, mentre Taylor Swift, considerando anche il premio speciale già annunciato, potrebbe raggiungere lo stesso totale di Gabriel.

Un altro traguardo riguarda la categoria Video of the Year, nella quale Madonna torna a competere con Confessions II – The Film, a 28 anni dalla vittoria conquistata nel 1998 grazie a Ray of Light: qualora riuscisse ad aggiudicarsi nuovamente il riconoscimento, stabilirebbe un nuovo primato per il più lungo intervallo tra due successi nella categoria, confermando la straordinaria durata di una carriera che ha attraversato oltre quattro decenni di trasformazioni della musica pop e dell’immaginario audiovisivo.

La sua presenza ai VMAs 2026 avrà inoltre un significato particolare anche sul piano dello spettacolo, perché Madonna è stata annunciata tra i protagonisti musicali della cerimonia, durante la quale tornerà a esibirsi dopo 23 anni dall’ultima performance sul palco della manifestazione.

BTS e Lisa, la sfida per il record assoluto del K-pop

Anche il K-pop potrebbe riscrivere la propria storia agli MTV Video Music Awards 2026, soprattutto nella categoria Best K-Pop, dove BTS e Lisa delle BLACKPINK si presentano con tre vittorie ciascuno, condividendo il primato per il maggior numero di riconoscimenti ottenuti dalla sua introduzione nel 2019.

I BTS, candidati con SWIM, potrebbero conquistare il quarto premio nella categoria dopo i successi ottenuti con Boy With Luv, ON e Butter, mentre Lisa, in gara con Dream, il progetto che vede la partecipazione dell’attore giapponese Kentaro Sakaguchi, potrebbe raggiungere lo stesso traguardo dopo le vittorie ottenute con LALISA, Rockstar e Born Again, quest’ultima realizzata insieme a Doja Cat e RAYE.

Il risultato avrebbe un valore particolare per entrambi, considerando che i BTS hanno dominato le prime tre edizioni della categoria, mentre Lisa è riuscita a conquistare il riconoscimento in tutte e tre le occasioni nelle quali è stata candidata, diventando la prima solista K-pop a vincere il premio nel 2022.

La competizione di quest’anno, tuttavia, non riguarda soltanto i due artisti che condividono il primato, perché tra i candidati figurano anche le BLACKPINK con JUMP, le LE SSERAFIM con SPAGHETTI, realizzata insieme a j-hope dei BTS, le KATSEYE con PINKY UP e i CORTIS con REDRED, in una categoria che riunisce alcune delle diverse generazioni e declinazioni del fenomeno musicale coreano.

Una vittoria delle BLACKPINK, delle LE SSERAFIM o delle KATSEYE rappresenterebbe inoltre il primo successo di un girl group nella categoria Best K-Pop, fino a oggi conquistata esclusivamente da artisti maschili o solisti, mentre i CORTIS potrebbero raggiungere un altro traguardo nella categoria Best New Artist, diventando il primo artista sudcoreano a ottenere il riconoscimento.

Per Lisa, inoltre, la candidatura con Dream nella categoria Best Pop apre un’ulteriore possibilità, quella di diventare la prima artista thailandese a conquistare il premio, mentre un eventuale successo del videoclip attribuirebbe anche a Kentaro Sakaguchi un primato per un artista giapponese nella categoria.

Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo: i record della nuova generazione pop

Tra le artiste che potrebbero lasciare un segno particolare nell’edizione 2026 figura anche Ariana Grande, candidata in sette categorie e nuovamente in corsa per Video of the Year con hate that i made you love me, dopo aver conquistato lo stesso riconoscimento nel 2025 grazie a Brighter Days Ahead.

Una nuova vittoria le permetterebbe di raggiungere Taylor Swift tra gli artisti capaci di aggiudicarsi il premio per il miglior video dell’anno in due edizioni consecutive, mentre un successo nella categoria Artist of the Year le consentirebbe di conquistare il riconoscimento per la seconda volta dopo il 2019.

Nella categoria Best Pop, inoltre, Ariana Grande e Taylor Swift condividono attualmente il primato di tre vittorie ciascuna, una situazione che potrebbe cambiare qualora una delle due riuscisse a imporsi nella competizione di quest’anno, rispettivamente con hate that i made you love me e The Fate of Ophelia.

Sabrina Carpenter, invece, potrebbe diventare la prima artista a conquistare due volte il premio Song of the Year, dopo la vittoria ottenuta nel 2024 con Espresso, grazie alla candidatura condivisa con Madonna per Bring Your Love, mentre la sua partecipazione alla categoria Best Direction con House Tour potrebbe aggiungere il suo nome a quello degli artisti premiati per aver diretto o co-diretto i propri videoclip.

Un altro possibile primato riguarda Olivia Rodrigo, candidata nella categoria Best Alternative con the cure, che potrebbe diventare la prima solista donna a conquistare il riconoscimento, aggiungendo un ulteriore risultato a un percorso artistico nel quale la cantante americana ha progressivamente ampliato il proprio linguaggio musicale oltre i confini del pop tradizionale.

Dalle collaborazioni femminili alla musica latina: gli altri record possibili

L’edizione 2026 degli MTV Video Music Awards potrebbe segnare anche alcuni traguardi nelle categorie dedicate ai diversi generi musicali, a cominciare dal premio Best Hip-Hop, dove Cardi B e Kehlani, candidate con Safe, potrebbero diventare la prima collaborazione interamente femminile a ottenere il riconoscimento, mentre Drake, in gara con Janice STFU, avrebbe la possibilità di superare Eminem nel numero di vittorie conquistate da un artista maschile nella stessa categoria.

Nel settore della musica latina, Anitta potrebbe ottenere la quarta vittoria nella categoria Best Latin grazie a Choka Choka, realizzata insieme a Shakira, superando così J Balvin, con il quale condivide attualmente il primato di tre riconoscimenti, mentre la stessa Shakira potrebbe raggiungere quota tre successi nella categoria Best Collaboration grazie a Dai Dai, il brano realizzato con Burna Boy.

La candidatura di Burna Boy offre inoltre al cantante nigeriano la possibilità di ottenere un riconoscimento sia nella categoria Best Collaboration sia in quella Best Latin, mentre Dave e Tems, candidati insieme con Raindance nella categoria Best R&B, potrebbero contribuire ad ampliare ulteriormente la rappresentanza internazionale tra i vincitori della manifestazione.

A rendere particolarmente significativa questa edizione è proprio la presenza di artisti provenienti da scene musicali e mercati differenti, che si contendono ormai non soltanto le categorie dedicate ai rispettivi generi, ma anche i riconoscimenti più importanti della manifestazione, dal Video of the Year alla Song of the Year, confermando quanto profondamente sia cambiata la geografia dell’industria musicale internazionale rispetto agli anni nei quali gli MTV Video Music Awards erano dominati quasi esclusivamente dalle grandi star del mercato americano.

La cerimonia del 27 settembre stabilirà quanti dei primati individuati da ActionNetwork.com saranno effettivamente raggiunti, ma un risultato è già assicurato: con il suo trentunesimo riconoscimento, Taylor Swift entrerà nella storia degli MTV Video Music Awards come l’artista più premiata di sempre, mentre Madonna, Ariana Grande e i protagonisti del K-pop avranno l’occasione di aggiungere nuovi capitoli a una storia che, da oltre quarant’anni, accompagna l’evoluzione della musica e dei suoi linguaggi visivi.

MTV VMAs 2026: tutte le informazioni utili

Quando si svolgono, a che ora iniziano e dove seguire la cerimonia dall’Italia.

Quando sono gli MTV VMAs 2026?

Gli MTV Video Music Awards 2026 si terranno domenica 27 settembre a Los Angeles. In Italia, a causa del fuso orario, la cerimonia si svolgerà nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre.

A che ora iniziano gli MTV VMAs 2026 in Italia?

La cerimonia inizierà all’1:30 di notte di lunedì 28 settembre, ora italiana.

Dove vedere gli MTV VMAs 2026 in Italia in TV?

In Italia la cerimonia sarà trasmessa lunedì 28 settembre alle ore 21 su MTV Italia, disponibile sul canale 131 di Sky e sul canale 122 di Sky Glass. Una seconda messa in onda è prevista alle 22:45 su Comedy Central.

Dove vedere gli MTV VMAs 2026 in streaming?

Gli MTV Video Music Awards 2026 saranno disponibili in streaming su NOW attraverso i canali MTV e Comedy Central e successivamente su Paramount+.

Chi presenta gli MTV VMAs 2026?

La cerimonia sarà condotta dal rapper e produttore musicale statunitense Snoop Dogg.

Dove si svolgono gli MTV VMAs 2026?

Gli MTV Video Music Awards 2026 si terranno al Peacock Theater di Los Angeles, in California.

Quando saranno annunciati i vincitori degli MTV VMAs 2026?

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia del 27 settembre, nella notte tra il 27 e il 28 settembre secondo il fuso orario italiano.